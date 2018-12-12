خبراء‭ ‬الصحة‭ ‬منقسمون‭ ‬إزاء‭ ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الانترنت

برلين‭ – ‬الزمان‭: ‬يقول‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة‭ ‬إنه‭ ‬رغم‭ ‬تزايد‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬يلجأون‭ ‬للإنترنت‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المشورة‭ ‬الطبية،‭ ‬فإن‭ ‬“دكتور‭ ‬غوغل”‭ ‬ليس‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬الفعلية‭ ‬للطبيب‭. ‬وقالت‭ ‬مارتينا‭ ‬فينكر،‭ ‬رئيسة‭ ‬الرابطة‭ ‬الطبية‭ ‬بولاية‭ ‬ساكسونيا‭ ‬السفلى‭ ‬بألمانيا،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬حول‭ ‬الصحة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانوفر:‭ ‬“الاطلاع‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬الدقيقة‭ ‬تقريباً‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المرضى”‭. ‬وعقدت‭ ‬القمة‭. ‬وأشارت‭ ‬فينكر‭ ‬إلى‭ ‬“سايبر‭ ‬كوندريا”‭ ‬وهو‭ ‬الخوف‭ ‬غير‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬خطير‭ ‬بعد‭ ‬بحث‭ ‬الأعراض‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬يزيد‭ ‬مخاوف‭ ‬ذوي‭ ‬الوساوس‭ ‬المرضية‭. ‬وقالت:‭ ‬“نحن‭ ‬الأطباء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬مخاوف‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬ونصنف‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬نيابةً‭ ‬عنهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أحسن‭ ‬وجه‭ ‬بالتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬الطبيب‭ ‬والمريض”‭.

وحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬“برتلسمان‭ ‬شتيفتونغ”‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخاصة‭ ‬الألمانية،‭ ‬فإن‭ ‬نصف‭ ‬كل‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬الألمان‭ ‬يبحثون‭ ‬إلكترونياً‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الصحية‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشهر،‭ ‬بنسبة‭ ‬58‭ ‬%‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب،‭ ‬وبـ‭ ‬62‭ ‬%‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬الطبيب‭.‬

وقال‭ ‬نصف‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إنهم‭ ‬“عادة‭ ‬أو‭ ‬دائما‭ ‬يكونوا‭ ‬راضين‭ ‬“‭ ‬بنتائج‭ ‬البحث،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬44‭ ‬%‭ ‬إنهم‭ ‬“يرضون‭ ‬أحيانا”‭ ‬

وقالت‭ ‬ماريون‭ ‬غروته‭ ‬فيستريك‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الدراسة:‭ ‬“من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا،‭ ‬احتمالات‭ ‬وفوائد‭ ‬الانترنت‭ ‬تفوق‭ ‬الأخطار‭ ‬الكامنة”،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬تزويد‭ ‬المرضى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المعلوماتية‭ ‬وروابط‭ ‬المواقع‭ ‬العلمية‭.‬

واستضافت‭ ‬الرابطة‭ ‬الطبية‭ ‬بساكسونيا‭ ‬السفلى‭ ‬وجامعة‭ ‬هانوفر‭ ‬للعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬والفنون،‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬حضرها‭ ‬أطباء‭ ‬وسياسيون‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬ورموز‭ ‬بارزة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬