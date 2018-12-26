خبراء‭:‬متاعب‭ ‬إيران‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أعمق‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ .. ‬والمصارف‭ ‬تواجه‭ ‬المشكلة‭ ‬الأكبر

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬تحديات‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬لطرح‭ ‬ميزانيتها‭ ‬السنوية‭ ‬المتوقعة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬مشكلاتها‭ ‬أعمق‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ضغوطاً‭ ‬لا‭ ‬يُستهان‭ ‬بها‭. ‬خسر‭ ‬الريال‭ ‬الإيراني‭ ‬نصف‭ ‬قيمته‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬منذ‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وحجب‭ ‬معظم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬جذبها،‭ ‬إذ‭ ‬يتوقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يتقلص‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بنسبة‭ ‬3,6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬لكن‭ ‬المحللين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬معاناة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قائمة‭ ‬قبل‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬والعقوبات‭. ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬ماهيداشتي‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الكبرى‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬وهمية‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬قروض‭ ‬متعثرة‮»‬‭.‬

وأصدرت‭ ‬البنوك‭ ‬قروضا‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمود‭ ‬أحمدي‭ ‬نجاد‭ ‬بدون‭ ‬اهتمام‭ ‬يذكر‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬سدادها‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬إن‭ ‬نصف‭ ‬هذه‭ ‬القروض‭ ‬‭–‬‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬نحو‭ ‬27‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬‭–‬‭ ‬باتت‭ ‬هالكة‭. ‬وحاولت‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬الأموال‭ ‬جذب‭ ‬ودائع‭ ‬جديدة‭ ‬بأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬بلغت‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬وفي‭ ‬حين‭ ‬ساهمت‭ ‬هذه‭ ‬الودائع‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬السيولة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬أدت‭ ‬الفوائد‭ ‬المرتفعة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الودائع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬البنوك‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬للبنوك‭ ‬جعل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬بحاجة‭ ‬للاقتراض‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تنهار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضاعفت‭ ‬ديون‭ ‬دائني‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬حتى‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

كما‭ ‬تعاني‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬تراكم‭ ‬الممتلكات‭ ‬العقارية‭ ‬غير‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬بيعها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضخت‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬إنشائية‭ ‬عندما‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬طفرة‭ ‬فقدت‭ ‬زخمها‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

وقالت‭ ‬نرجس‭ ‬درويش‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بجامعة‭ ‬الزهراء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬منزل‭ ‬فارغ‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ببساطة،‭ ‬الطلب‭ ‬معدوم‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بافلاس‭ ‬المصارف‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬شعبية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬وكالات‭ ‬الائتمان‭ ‬المزيفة‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬قبل‭ ‬عام‭.‬

أدى‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬الريال‭ ‬الإيراني‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬العامل‭ ‬الوحيد‭ ‬وراء‭ ‬ضعف‭ ‬العملة‭.‬

ففي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬ألقى‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬همتي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬النمو‭ ‬المروِّع‭ ‬في‭ ‬المعروض‭ ‬النقدي‮»‬‭. ‬وتظهر‭ ‬بيانات‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬كمية‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬المتدفقة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬زادت‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنوياً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭.‬

وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬لا‭ ‬يوفر‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المربحة‭ ‬والآمنة،‭ ‬فقد‭ ‬سعى‭ ‬المواطنون‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مدخراتهم‭ ‬من‭ ‬الريال‭ ‬إلى‭ ‬الدولار‭.‬

وعندما‭ ‬تزايدت‭ ‬التوقعات‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعيد‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬وضغطت‭ ‬على‭ ‬الريال‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬طغى‭ ‬الارتباك‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وفق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬موسى‭ ‬غانينيزاد‭. ‬قال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يزعمون‭ ‬أنهم‭ ‬يؤمنون‭ ‬بالسوق‭ ‬الحرة‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬استراتيجية‭ ‬متماسكة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أغلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬مكاتب‭ ‬الصيرفة‭ ‬وحاولت‭ ‬تثبيت‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الريال‭ ‬عند‭ ‬42‭ ‬ألفاً‭ ‬للدولار‭ ‬الواحد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬الذعر‭ ‬ودفع‭ ‬المضاربين‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭.‬

اعترافاً‭ ‬بخطئها،‭ ‬أعادت‭ ‬الحكومة‭ ‬فتح‭ ‬محلات‭ ‬الصرافة‭ ‬وأقيل‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭. ‬كما‭ ‬شُنت‭ ‬حملة‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬استغلوا‭ ‬الوضع‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬العملة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وإعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

لكن‭ ‬الضرر‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬لحق‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬فزادت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬كلفة‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬جعلت‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إدخال‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأسعار،‭ ‬فزادت‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمشروبات‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬حتى‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬وفقا‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭.‬

‭-‬‭ ‬سيطرة‭ ‬الدولة‭ ‬‭-‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬الخصخصة،‭ ‬يبقى‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬الدولة،‭ ‬إما‭ ‬مباشرة،‭ ‬أو‭ ‬لأن‭ ‬شركات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحكومة‭ ‬أو‭ ‬الجيش‭ ‬هي‭ ‬المساهمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬فيها‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬خنق‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬يكافح‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ويتنافس‭ ‬على‭ ‬المشروعات‭.‬

وقال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إحسان‭ ‬سلطاني‭ ‬إن‭ ‬الصناعات‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬مثل‭ ‬الفولاذ‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬إعانات‭ ‬ضخمة‭ ‬‭–‬‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭ ‬‭(‬35‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭)‬‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حسومات‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬‭–‬‭ ‬ولكنها‭ ‬تنتج‭ ‬عدداً‭ ‬قليلاً‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬والعوائد‭.‬

وأضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الصناعات‭ ‬مطلوبة‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬الايجار‭ ‬والفساد‮»‬‭.‬

ولقد‭ ‬تراجعت‭ ‬الآمال‭ ‬بأن‭ ‬يحمل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬فيضاً‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بسبب‭ ‬عودة‭ ‬العقوبات‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬قدر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬‭–‬‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬اعتماد‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬‭–‬‭ ‬لقيت‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬المصالح‭ ‬القوية‭ ‬الراسخة‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬خبر‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تغسل‭ ‬آلاف‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الريالات‭ ‬لديها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬القدرة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬إنفاق‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬المليارات‭ ‬على‭ ‬الدعاية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭.‬