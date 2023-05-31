خبراء:صعود الذكاء الاصطناعي يهدد بانقراض البشرية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مبتكر‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬سام‭ ‬التمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬صعود‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬خطر‭ “‬انقراض‭” ‬للبشرية‭.‬

ورأى‭ ‬موقعو‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنظمة‭ “‬سنتر‭ ‬فور‭ ‬إيه‭ ‬آي‭ ‬سايفتي‭” ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقراً‭ ‬أن‭ ‬مكافحة‭ ‬المخاطر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ “‬أولوية‭ ‬عالمية‭ ‬كسواها‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجتمع،‭ ‬كالأوبئة‭ ‬والحروب‭ ‬النووية‭”.‬

وسبق‭ ‬لجيفري‭ ‬هينتون‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬البيان‭ ‬ويعتبر‭ ‬أحد‭ ‬الآباء‭ ‬المؤسسين‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أن‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬مخاطره‭ ‬عندما‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬غوغل‭” ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬ايار‭/‬مايو‭.‬

وشدّد‭ ‬عبر‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬على‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشكل‭ “‬مخاطر‭ ‬جسيمة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والإنسانية‭”.‬

وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت،‭ ‬دعا‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬مؤسسي‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وترك‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬2018،‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬لستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬أبحاث‭ ‬ترمي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تقنيات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تخوفهم‭ ‬مما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ “‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭”.‬

وشكّل‭ ‬إطلاق‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭-‬4‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬إصدار‭ ‬جديد‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬أتيح‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022،‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬الانتشار‭ ‬السريع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬الطابع‭ “‬العام‭” ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬قدرات‭ ‬معرفية‭ ‬بشرية‭ ‬ويُغني‭ ‬تالياً‭ ‬عن‭ ‬مِهن‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويواظب‭ ‬الأميركي‭ ‬سام‭ ‬ألتمان‭ ‬على‭ ‬إبداء‭ ‬مخاوفه‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬إلحاق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬اضراراً‭ ‬جسيمة‭ ‬بالعالم‭”‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزوير‭ ‬نتائج‭ ‬عمليات‭ ‬انتخابية‭ ‬مثلاً،‭ ‬أو‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬‮ ‬