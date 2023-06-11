خامنئي يدعو إلى استمرار التعاون مع الوكالة الدولية بشأن النووي الإيراني

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الأحد،‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬المكلّفة‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬السلمية‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬لقاءٍ‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬أحثّكم‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ (‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭)‬،‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬معها‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬استأنفت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬اتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬قيّدت‭ ‬تبادلاتها‭ ‬معها‭ ‬بشدّة،‭ ‬وفصلت‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬عن‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأفادت‭ ‬الهيئة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقدّم‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬منبهة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬زادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قرّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬إغلاق‭ ‬الملف‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الثلاثة‭ ‬غير‭ ‬المعلن‭ ‬عنها،‭ ‬بعدما‭ ‬أدّى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬توتير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وحثّ‭ ‬خامنئي‭ ‬الأحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الخضوع‭ ‬لضغوط‭… ‬المزاعم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬‭ ‬لا‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬عدم‭ ‬المسّ‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للصناعة‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬عن‭ ‬اتصالات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬أُبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬وانسحبت‭ ‬منه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬نشاطات‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عنها‭.‬

والإثنين،‭ ‬كرّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أنّ‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفي‭ ‬إيران‭ ‬سعيها‭ ‬اليه‭.‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬خامنئي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مبادئنا‭ ‬الإسلامية‭. ‬وإلاّ‭ ‬لما‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬منعنا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السلاح،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتمكّنوا‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬تطوّراتنا‭ ‬النووية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬