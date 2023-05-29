خامنئي يبلغ سلطان عُمان ترحيبه باستئناف العلاقات مع مصر

طهران‭ – ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬سيرحب‭ ‬باستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭.‬

وكانت‭ (‬الزمان‭) ‬انفردت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬امس‭ ‬بطبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬نقلها‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬انّ‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬وساطة‭ ‬تخص‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المصرية

وتدهورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقاهرة‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬واعتراف‭ ‬مصر‭ ‬بإسرائيل‭.‬

وأكد‭ ‬خامنئي‭ ‬لسلطان‭ ‬عُمان‭ ‬استعداده‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭.‬

وقال‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬ببيان‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬حول‭ ‬استعداد‭ ‬مصر‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تعلق‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬ذلك‭..‬

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬لطهران‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬اتفاقا‭ ‬برعاية‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بينهما‭. ‬وعززت‭ ‬طهران‭ ‬مؤخرا‭ ‬تواصلها‭ ‬مع‭ ‬عواصم‭ ‬خليجية‭ ‬شهدت‭ ‬العلاقة‭ ‬معها‭ ‬فتورا‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مثل‭ ‬أبوظبي‭ ‬والكويت‭.‬

ودعا‭ ‬خامنئي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مسقط‭ ‬وطهران‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬عمان‭ ‬وإيران‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬لأن‭ ‬البلدين‭ ‬يشتركان‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬مائي‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬هو‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬وثائق‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحرة‮ ‬‭ ‬وقطاع‭ ‬الطاقة‭.‬

وسبق‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أن‭ ‬أدت‭ ‬دورا‭ ‬وسيطا‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ ‬كبيرة‭.‬

وانسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬طهران‭. ‬وبدأت‭ ‬أطراف‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بمشاركة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مباحثات‭ ‬تهدف‭ ‬لإحيائه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬تعثرت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬كذلك‭ ‬أدت‭ ‬مسقط‭ ‬أدوارا‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬سجناء‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭.‬