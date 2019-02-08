خامنئي‭ ‬يشرح‭ ‬شعار‭ ‬الموت‭ ‬لأمريكا‭ ‬ويؤكد‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬بالأوروبيين

السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬ببغداد‭ ‬تهاجم‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ثورتها‭.. ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬صاروخ‭ ‬استراتيجي‭ ‬

طهران‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬جديد‭ ‬يبلغ‭ ‬مداه‭ ‬1000‭ ‬كلم،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬أمير‭ ‬علي‭ ‬حاجي‭ ‬زاده‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الطيران‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬إن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الجديد‭ ‬«دزفول»‭ ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬«ذو‭ ‬الفقار»‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬مداه‭ ‬700‭ ‬كلم،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭.‬

وكانت‭ ‬ايران‭ ‬قد‭ ‬اعلنت‭ ‬بالفعل‭ ‬السبت‭ ‬نجاح‭ ‬اختبار‭ ‬اطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬«حويزة»‭ ‬البالغ‭ ‬مداه‭ ‬1350‭ ‬كلم،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬للثورة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حاجي‭ ‬زاده‭ ‬وقائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الجعفري‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬لإنتاج‭ ‬الصواريخ‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬مكانه‭ ‬الوكالة‭. ‬وتثير‭ ‬البرامج‭ ‬البالستية‭ ‬الايرانية‭ ‬قلق‭ ‬الغربيين‭ ‬الذين‭ ‬يتهمون‭ ‬إيران‭ ‬بانها‭ ‬تريد‭ ‬زيادة‭ ‬مدى‭ ‬صواريخها‭ ‬وزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يعلن‭ ‬بعض‭ ‬الضباط‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬أنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬اسرائيل‭. ‬وتكرر‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬برامجها‭ ‬الصاروخية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وأن‭ ‬اهدافها‭ ‬دفاعية‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسالة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتفاوض‭. ‬وأواخر‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬هدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لو‭ ‬دريان‭ ‬إيران‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتخل‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬«لا‭ ‬يمكن‭ ‬الثقة»‭ ‬بالأوروبيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬آلية‭ ‬خاصة‭ ‬للتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬للالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬إن‭ ‬«يجري‭ ‬الحديث‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬عن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬ومقترحاتهم،‭ ‬إن‭ ‬نصيحتي‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تثقوا‭ ‬بهؤلاء‭ ‬مثل‭ ‬الأمركيين»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭.‬

وتابع‭ ‬«أنا‭ ‬لا‭ ‬أقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬علاقات‭ ‬معهم‭. ‬المسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالثقة»‭. ‬وأطلقت‭ ‬فرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬آلية‭ ‬خاصة‭ ‬للدفع‭ ‬مسماة‭ ‬«إنتكس»،‭ ‬بهدف‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وتسمح‭ ‬الآلية‭ ‬لطهران‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬فرضتها‭ ‬واشنطن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭. ‬ورحبت‭ ‬إيران‭ ‬بحذر‭ ‬بآلية‭ ‬«إنتكس»‭ ‬كخطوة‭ ‬«أولى»،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أميركيين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الكيان‭ ‬المستحدث‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للضغط‭ ‬اقتصادياً‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

واتهم‭ ‬خامنئي‭ ‬أوروبا‭ ‬أيضاً‭ ‬بالنفاق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬منتقداً‭ ‬معاملة‭ ‬فرنسا‭ ‬للمتظاهرين‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬«لديهم‭ ‬(شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬شغب)‭ ‬تهاجم‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬باريس‭ ‬وتفقدهم‭ ‬النظر،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يطالبوننا‭ ‬بكل‭ ‬جرأة‭ ‬باحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان»‭.‬

وعن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قال‭ ‬خامنئي‭ ‬إن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬سيرددون‭ ‬دائما‭ ‬شعار‭ ‬«الموت‭ ‬لأمريكا»‭ ‬طالما‭ ‬واشنطن‭ ‬مستمرة‭ ‬بسياستها‭ ‬العدوانية‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الشعار‭ ‬غير‭ ‬موجه‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي‭.‬

وتابع‭ ‬«الموت‭ ‬لأمريكا‭ ‬يعني‭ ‬موت‭ ‬(الرئيس‭ ‬دونالد)‭ ‬ترامب‭ ‬و(مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي)‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬و(وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مايك)‭ ‬بومبيو‭. ‬هو‭ ‬يعني‭ ‬الموت‭ ‬لقادة‭ ‬أميركا‭… ‬وليس‭ ‬موجهاً‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي»‭. ‬لكن‭ ‬الشعار‭ ‬مرفوع‭ ‬منذ‭ ‬اربعين‭ ‬سنة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬متصلة‭ ‬،هاجمت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الجمعة،‭ ‬«النظام‭ ‬الإيراني»،‭ ‬واتهمته‭ ‬بـ»الفساد»،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬«لم‭ ‬يقدم‭ ‬لشعبه‭ ‬سوى‭ ‬الوعود‭ ‬الزائفة»‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بموقع‭ ‬«فيسبوك»،‭ ‬إنه‭ ‬«في‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬وعد‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬بمستقبل‭ ‬مزدهر،‭ ‬وبعد‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬نظام‭ ‬إيران‭ ‬الفاسد‭ ‬شيئاً‭ ‬سوى‭ ‬الوعود‭ ‬الزائفة»،‭ ‬وذيلت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬منشورها‭ ‬بهاشتاغ‭ ‬«#40_عاماً_من_الفشل»‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬العضوة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬أشواق‭ ‬كريم،‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬«صادقون»‭ ‬(الجناح‭ ‬السياسي‭ ‬لمليشيا‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق)،‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬«استدعاء‭ ‬القائمين‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتحذيرهم‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬باستهداف‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية»‭.‬

وقالت‭ ‬كريم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬«السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬مهاجمة‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية،‭ ‬واستفزاز‭ ‬مشاعر‭ ‬الشعوب»‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬«السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تنتهك‭ ‬الأعراف‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وعلى‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬استفزازات»‭.‬