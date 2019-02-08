خامنئي‭ ‬يشرح‭ ‬شعار‭ ‬الموت‭ ‬لأمريكا‭ ‬ويؤكد‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬بالأوروبيين

السفارة الامريكية ببغداد تهاجم ايران في عيد ثورتها.. والكشف عن صاروخ استراتيجي
طهران – بغداد – الزمان
كشف الحرس الثوري الخميس عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران.
وقال العميد أمير علي حاجي زاده قائد قوة الطيران التابعة للحرس الثوري، إن الصاروخ الجديد «دزفول» هو نموذج أكثر حداثة من طراز «ذو الفقار» الذي يبلغ مداه 700 كلم، بحسب الوكالة.
وكانت ايران قد اعلنت بالفعل السبت نجاح اختبار اطلاق صاروخ من نوع «حويزة» البالغ مداه 1350 كلم، تزامنا مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.
وتم الكشف عن الصاروخ الجديد من قبل حاجي زاده وقائد الحرس الثوري اللواء محمد علي الجعفري في مصنع لإنتاج الصواريخ لم تحدد مكانه الوكالة. وتثير البرامج البالستية الايرانية قلق الغربيين الذين يتهمون إيران بانها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وإسرائيل. وغالبا ما يعلن بعض الضباط الإيرانيين بشكل عام أنهم يرغبون في تدمير اسرائيل. وتكرر إيران أن برامجها الصاروخية تتعلق بمسألة الأمن القومي، وأن اهدافها دفاعية. كما تؤكد أن هذه المسالة غير قابلة للتفاوض. وأواخر كانون الثاني/يناير، هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران بفرض عقوبات إذا لم تتخل عن برنامجها الصاروخي. فيما قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الجمعة أنه «لا يمكن الثقة» بالأوروبيين، وذلك بعد أسبوع على إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران. وقال في لقاء مع مسؤولين في سلاح الجو إن «يجري الحديث هذه الأيام عن الأوروبيين ومقترحاتهم، إن نصيحتي هي أن لا تثقوا بهؤلاء مثل الأمركيين»، بحسب ما نقل موقعه الإلكتروني الرسمي.
وتابع «أنا لا أقول إنه لا يجب أن تكون لنا علاقات معهم. المسألة تتعلق بالثقة». وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأسبوع الماضي آلية خاصة للدفع مسماة «إنتكس»، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العالمية في عام 2015. وتسمح الآلية لطهران القيام بعمليات تجارية مع شركات الاتحاد الأوروبي على الرغم من العقوبات الأميركية التي أعادت فرضتها واشنطن العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق. ورحبت إيران بحذر بآلية «إنتكس» كخطوة «أولى»، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الكيان المستحدث لن يكون له أي أثر على الجهود المبذولة للضغط اقتصادياً على إيران.
واتهم خامنئي أوروبا أيضاً بالنفاق في ما يتعلق بحقوق الإنسان، منتقداً معاملة فرنسا للمتظاهرين في باريس.
وقال «لديهم (شرطة مكافحة شغب) تهاجم المتظاهرين في شوارع باريس وتفقدهم النظر، وبعد ذلك يطالبوننا بكل جرأة باحترام حقوق الإنسان».
وعن الولايات المتحدة، قال خامنئي إن الإيرانيين سيرددون دائما شعار «الموت لأمريكا» طالما واشنطن مستمرة بسياستها العدوانية لكن هذا الشعار غير موجه ضد الشعب الأميركي.
وتابع «الموت لأمريكا يعني موت (الرئيس دونالد) ترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. هو يعني الموت لقادة أميركا… وليس موجهاً ضد الشعب الأميركي». لكن الشعار مرفوع منذ اربعين سنة.
من جهة متصلة ،هاجمت السفارة الأمريكية في بغداد، الجمعة، «النظام الإيراني»، واتهمته بـ»الفساد»، مؤكدة أنه «لم يقدم لشعبه سوى الوعود الزائفة».
وقالت السفارة الأمريكية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه «في عام 1979 وعد آية الله الخميني الشعب الإيراني بمستقبل مزدهر، وبعد 40 عاماً، لم يقدم نظام إيران الفاسد شيئاً سوى الوعود الزائفة»، وذيلت السفارة الأمريكية منشورها بهاشتاغ «#40_عاماً_من_الفشل».
من جهتها، دعت العضوة في البرلمان العراقي، أشواق كريم، عن كتلة «صادقون» (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق)، الخارجية العراقية إلى «استدعاء القائمين بأعمال السفارة الأمريكية وتحذيرهم من الاستمرار باستهداف دول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية».
وقالت كريم في تصريح صحفي، إن «السفارة الأمريكية في بغداد لا يحق لها مهاجمة دول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية، واستفزاز مشاعر الشعوب».
وأوضحت أن «السفارة الأمريكية تنتهك الأعراف الدبلوماسية، وعلى الخارجية العراقية اتخاذ موقف واضح إزاء ما تقوم به السفارة الأمريكية من استفزازات».