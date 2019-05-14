خامنئي‭: ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬

الحوثيون‭ ‬يهاجمون‭ ‬منشآت‭ ‬نفطية‭ ‬سعودية‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيّرة

مشاورات‭ ‬لاجتماع‭ ‬الرباعية‭ ‬العربية‭ ‬للدفاع‭ ‬والخارجية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تطورات‭ ‬الخليج

الرياض‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

قال‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬العدوين‭ ‬اللدودين‭ ‬بسبب‭ ‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬وبرنامجها‭ ‬الصاروخي‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬عليمة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬الاوروبيين‭ ‬اوصلوا‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬بروكسل‭ ‬مفادها‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬قررت‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المطالب‭ ‬الامريكية‭ . ‬وأكد‭ ‬خامنئي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬نووي‭.‬

وقال‭ ‬“لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ .‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬اختار‭ ‬طريق‭ ‬المقاومة”‭. ‬تعرّضت‭ ‬محطّتا‭ ‬ضخ‭ ‬لخط‭ ‬أنابيب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إيقاف‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬فيه،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للتوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬تعرض‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬ناقلات‭ ‬نفط‭ ‬لعمليات‭ ‬«تخريبية»‭ ‬قبالة‭ ‬الامارات‭. ‬وبينما‭ ‬لم‭ ‬تتّضح‭ ‬بعد‭ ‬ملابسات‭ ‬واقعة‭ ‬السفن‭ ‬الاربع،‭ ‬أعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬أنّهم‭ ‬استهدفوا‭ ‬«منشآت‭ ‬حيوية‭ ‬سعودية»‭ ‬بسبع‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حرب‭ ‬نفسية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وإيران‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬ودانت‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬رسمى‭ ‬لها‭ ‬استهداف‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬ارامكو،‭ ‬واعربت‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬بيانها‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الموجهة‭ ‬لها‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬مشاورات‭ ‬تجري‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لوزراء‭ ‬دفاع‭ ‬وخارجية‭ ‬الرباعية‭ ‬العربية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الفالح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬«تعرّضت‭ ‬محطتا‭ ‬ضخ‭ ‬لخط‭ ‬الأنابيب‭ ‬شرق‭ ‬–‭ ‬غرب‭ ‬الذي‭ ‬ينقل‭ ‬النفط‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬ينبع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي،‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬مفخخة»‭. ‬وأضاف‭ ‬«قامت‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬بإيقاف‭ ‬الضخ‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬تقييم‭ ‬الأضرار‭ ‬وإصلاح‭ ‬المحطة‭ ‬لإعادة‭ ‬الخط‭ ‬والضخ‭ ‬إلى‭ ‬وضعه‭ ‬الطبيعي»،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬«استمرار‭ ‬الإنتاج‭ ‬والصادرات‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬والمنتجات‭ ‬بدون‭ ‬انقطاع»‭.‬

وتقع‭ ‬المحطتان‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬الدوادمي‭ ‬وعفيف‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬220‭ ‬كلم‭ ‬و380‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية،‭ ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬الهجوم‭ ‬بين‭ ‬السادسة‭ ‬والسادسة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭. ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬الانابيب‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬كلم،‭ ‬ويمر‭ ‬عبره‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬الغنية‭ ‬بالخام،‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬«ارامكو»‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬احدى‭ ‬المحطتين‭ ‬المستهدفتين‭ ‬تعرضت‭ ‬لاضرار‭ ‬بسيطة،‭ ‬وان‭ ‬حريقا‭ ‬اندلع‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭. ‬وحذّر‭ ‬الفالح‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬«هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬والتخريبي،‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬حيوية،‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬المملكة‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬تستهدف‭ ‬أمان‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬للعالم،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العالمي»‭. ‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬«أهمية‭ ‬التصدي‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬التخريبية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران»‭. ‬وكان‭ ‬المتمردون‭ ‬اليمنيون‭ ‬أعلنوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬المسيرة‭ ‬المتحدّثة‭ ‬باسمهم‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬«منشآت‭ ‬حيوية‭ ‬سعودية»‭ ‬بسبع‭ ‬طائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬«هذه‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الواسعة‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬والحصار‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا»‭. ‬وبعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬السعودي،‭ ‬كتب‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«عملية‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬سعودية‭ ‬حيوية‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬وفرض‭ ‬حصار‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله»‭. ‬وأصدر‭ ‬المتمردون‭ ‬بيانا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬«نؤكد‭ ‬جهوزيتنا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬أخرى‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الجرائم‭ ‬والحصار»،‭ ‬مضيفين‭ ‬«قادرون‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬أوسع‭ ‬وأكبر‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬دول‭ ‬العدوان»‭.‬