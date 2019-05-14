خامنئي‭: ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬

الحوثيون يهاجمون منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيّرة
مشاورات لاجتماع الرباعية العربية للدفاع والخارجية لمواجهة تطورات الخليج
الرياض – طهران – الزمان
القاهرة – مصطفى عمارة
قال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التصعيد الكبير بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي. فيما قالت مصادر عليمة لمراسل الزمان ان الاوروبيين اوصلوا رسالة من طهران الى وزير الخارجية الامريكي بومبيو في اجتماع بروكسل مفادها ان طهران قررت التعاون مع المطالب الامريكية . وأكد خامنئي أيضا في تصريحات لمسؤولين كبار بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي.
وقال “لن تكون هناك أي حرب .الشعب الإيراني اختار طريق المقاومة”. تعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه، في تصعيد للتوترات في المنطقة يأتي بعد يومين على تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات «تخريبية» قبالة الامارات. وبينما لم تتّضح بعد ملابسات واقعة السفن الاربع، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا «منشآت حيوية سعودية» بسبع طائرات من دون طيار، في هجوم وقع في خضم حرب نفسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج من جهة، وإيران من جهة ثانية.ودانت مصر فى بيان رسمى لها استهداف محطة ضخ ارامكو، واعربت مصر فى بيانها تضامنها مع السعودية فى مواجهة التهديدات الموجهة لها.
فى السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لمراسل الزمان ان مشاورات تجري لعقد اجتماع طارئ لوزراء دفاع وخارجية الرباعية العربية لمواجهة التطورات الخطيرة في منطقة الخليج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات (…) بدون طيار مفخخة». وأضاف «قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي»، مشددا في الوقت ذاته على «استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع».
وتقع المحطتان في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض على بعد 220 كلم و380 كلم غرب العاصمة السعودية، وقد حصل الهجوم بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية. ويبلغ طول خط الانابيب نحو 1200 كلم، ويمر عبره خمسة ملايين برميل نفط يوميا على الأقل، من المنطقة الشرقية الغنية بالخام، إلى المنطقة الغربية على ساحل البحر الاحمر. وقالت شركة «ارامكو» في بيان ان احدى المحطتين المستهدفتين تعرضت لاضرار بسيطة، وان حريقا اندلع فيها قبل السيطرة عليه. وحذّر الفالح من ان «هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية، لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي».
وشدّد على «أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران». وكان المتمردون اليمنيون أعلنوا في وقت سابق عبر قناة المسيرة المتحدّثة باسمهم عن استهداف «منشآت حيوية سعودية» بسبع طائرات دون طيار، مشيرين إلى ان «هذه العملية العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا». وبعيد التأكيد السعودي، كتب المتحدّث باسم المتمردين محمد عبد السلام على تويتر «عملية استهداف منشآت سعودية حيوية جاءت ردا على استمرار العدوان في ارتكاب جرائم إبادة وفرض حصار على شعب بأكمله». وأصدر المتمردون بيانا في وقت لاحق جاء فيه «نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ عمليات نوعية أخرى ردا على استمرار الجرائم والحصار»، مضيفين «قادرون على تنفيذ عمليات نوعية أوسع وأكبر في عمق دول العدوان».