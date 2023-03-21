خامنئي:إيران ليست مستاءة من الأوربيين الذين لا يقلدون سياسة أمريكا

مشهد‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬مستاءة‭ ‬من‭ ‬أوروبا‮»‬‭ ‬وإنها‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬‮«‬تتجنب‭ ‬التبعية‭ ‬العمياء‭ ‬لسياسات‮»‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬المقدسة‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬التقويم‭ ‬الفارسي‭ (‬نوروز‭)‬،‭ ‬انتقد‭ ‬خامنئي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬متهما‭ ‬إياها‭ ‬بإثارة‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬لهجته‭ ‬توحي‭ ‬بالحاجة‭ ‬للانفتاح‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬الأوقات‭ ‬حرجا‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬العزلة‭ ‬دوليا‭ ‬حيث‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬معلقاً‭ .‬

وأضاف‭ ‬من‭ ‬مرقد‭ ‬الإمام‭ ‬رضا‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الغرب‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬عزل‭ ‬ايران‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬كان‭ ‬تراجع‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬اسيا‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والفنية‭ ‬والعلمية‭ ‬تستمر‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬اسيا‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬معاهدات‭ ‬هامة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للانباء‭.‬

وتابع‭ ‬خامنئي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬مستائين‭ ‬من‭ ‬اوروبا‭ ‬ومستعدون‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬التي‭ ‬تتجنب‭ ‬التبعية‭ ‬العمياء‭ ‬لسياسات‭ ‬اميركا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نددت‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وبريطانيا‭ ‬ب‭ ‬‮«‬قمع‮»‬‭ ‬طهران‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بتهمة‭ ‬عدم‭ ‬التزامها‭ ‬بقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبحسب‭ ‬السلطات،‭ ‬قُتل‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬مماثل‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬أعاد‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬بقوة‭ ‬امام‭ ‬سلسلة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المؤامرات‭ ‬التي‭ ‬حاكها‭ ‬العدو‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الانقلاب‭ ‬وفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬وممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬والحرب‭ ‬الاعلامية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أيضا‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬خامنئي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬الاعداء‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬التغيير‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬هوية‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬و‭ ‬هدفهم‭ ‬الاساسي‭ ‬ازالة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يذكر‭ ‬الشعب‭ ‬بالاسلام‭ ‬الاصيل‭ (…) ‬العدو‭ ‬يحارب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشیر‭ ‬الی‭ ‬الاسلام‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ويسعى‭ ‬وراء‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬موالية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ايران‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬تدخل‮»‬‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتهم‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬طهران‭ ‬بدعم‭ ‬روسيا،‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدها‭ ‬مسيّرات‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬جانبنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬‮«‬بدأتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬مصانع‭ ‬السلاح‭ ‬الأكثر‭ ‬استفادة‭ ‬منها‮»‬‭.‬