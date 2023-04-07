خاطرة – سعيد الجياشي

9 نيسان 1980

9 نيسان 2003

9 نيسان 2023

نقترب. من تاريخ مهم جدا. في عام 1980 تجلى موقف مبدئي نادر جدا. وتضحية جليلة وثبات عظيم وتكونت دالة قيمية ومبدئية نادرة جدا.

وفي عام 2003 مشهد معقد. جدا. انتهت مرحلة مزقت العراق واستنزفت كل قدراته وشتت شعبه .. ورافق هذا المشهد الوجود الاجنبي الذي ساهم في انهاء تلك المرحلة وتكوين مرحلة جديدة .

وفي عام 2023 طويت عشرون عاما من فترة كتب لها ان تكون مرحلة تاسيس وبناء دولة المواطنة وفق دستور. اتحادي تعددي ديمقراطي فيدرالي يضمن معالجة كل قلق المراحل السابقة ويضمن حقوق وخصوصية التنوع العراقي .

هل يمكن ان نحافظ على الاجيال القادمة ونؤسس. ان يكون يوم 9 نيسان. هو يوم السلام المجتمعي ويوم المواطنة لتتذكر. كل الاجيال القادمة ان الدماء الطاهرة التي سفكت يوم 9 نيسان 1980 كانت من اجل عراق لجميع من فيه ليعيشوا بكرامة في وطن ودولة ترعى ذلك وتحترم الانسان كقيمة عليا في الوجود .

المجتمع هو ميدان كل فعاليات الدولة والانسان هو لبنة هذا المجتمع اذا كان المجتمع متعايش سلميا ووظائفه الطبيعية ضامنة لحقوق الانسان والعائلة والمجتمع عموما بكل تنوعه الجميل على امتداد جغرافية الوطن .

كل ذلك يتحقق بارادة وعقول وسواعد هذا الجيل الذي يعيش الان في مسؤوليات المجتمع والدولة …

نتطلع الى 9 نيسان ……. يكون يوما للمواطنة والتماسك الاجتماعي وتعافي القيم النبيلة في المجتمع…

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