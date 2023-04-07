خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لاختيار‭ ‬الوزراء

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

استمرار‭ ‬طرح‭ ‬وزراء‭ ‬هزيلين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬الا‭ ‬مَن‭ ‬رحم‭ ‬ربي،‭ ‬متوالية‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭ ‬مادامت‭ ‬طريقة‭ ‬ترشيح‭ ‬الوزير‭ ‬للمنصب‭ ‬حزبية‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬المحاصصة،‭ ‬لا‭ ‬كفاءة‭ ‬ولا‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أكذوبة‭ ‬التكنوقراط‭ ‬التي‭ ‬يغطون‭ ‬بها‭ ‬الفشل‭ ‬والهزال‭.‬

‭ ‬يظنّون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أوهامهم‭ ‬انّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬هو‭ ‬المصفى‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الكفاءة‭ ‬التي‭ ‬تصلح‭ ‬لمنصب‭ ‬وزير،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتوقفوا‭ ‬عند‭ ‬حقيقة‭ ‬تكوين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ذاته‭ ‬وضحالة‭ ‬المستويات‭ ‬الثقافية‭ ‬والعلمية‭ ‬والإدارية‭ ‬فيه،‭ ‬فكيف‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حكماً‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬منح‭ ‬درجة‭ ‬وزير‭ ‬وهو‭ ‬بهذا‭ ‬الحال‭.‬

‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ليس‭ ‬المكان‭ ‬الصحيح‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يفرز‭ ‬قيادات‭ ‬وزارية‭ ‬تقود‭ ‬حكومة‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬العراق،‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬قائد‭ ‬وليس‭ ‬وزيراً‭ ‬يُقاد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬كتلته‭ ‬او‭ ‬تحالفه‭ ‬او‭ ‬ولي‭ ‬نعمته‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬على‭ ‬التشكيلة،‭ ‬او‭ ‬يقاد‭ ‬من‭ ‬كارتلات‭ ‬الفساد‭ ‬المعشعشة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬كل‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬المديريات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭.‬

حكومة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى،‭ ‬والآمال‭ ‬تتضاءل‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬الكفاءات‭ ‬القيادية‭ ‬ذات‭ ‬الرؤية‭ ‬البنائية‭ ‬للبلد،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الأرشيف‭ ‬حياً‭ ‬وناطقاً‭ ‬بما‭ ‬يحوي‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬عناية‭ ‬فائقة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬للمكان‭ ‬المناسب،‭ ‬ليتكشف‭ ‬العراقيون‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬وليس‭ ‬شهوراً‭ ‬أو‭ ‬سنوات‭ ‬كم‭ ‬كانوا‭ ‬مُضللين،‭ ‬وأنَّ‭ ‬المنصب‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬تجارب،‭ ‬إذ‭ ‬حين‭ ‬يتردى‭ ‬الوضع‭ ‬الاختصاصي‭ ‬لوزارة‭ ‬معينة‭ ‬يتم‭ ‬طي‭ ‬الامر‭ ‬ونسيانه،‭ ‬ليأتي‭ ‬بعده‭ ‬مَن‭ ‬يعمق‭ ‬مسار‭ ‬الانحدار،‭ ‬أو‭ ‬يجترح‭ ‬طريقاً‭ ‬منحدراً‭ ‬آخر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬نقلته‭ ‬من‭ ‬نكرة‭ ‬الى‭ ‬معرفة‭.‬

لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬هيئات‭ ‬متخصصة‭ ‬تقابل‭ ‬المرشحين‭ ‬بطريقة‭ ‬نزيهة،‭ ‬وليس‭ ‬بطريقة‭ ‬مقابلتهم‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬ليلية‭ ‬منزلية‭ ‬من‭ ‬أقطاب‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬ليبصموا‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬الضلالة‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬بالمنصب‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬ثمّ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لابدّ‭ ‬من‭ ‬مقابلة‭ ‬دقيقة‭ ‬ومحايدة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف،‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬اختياره،‭ ‬وهنا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتحاور‭ ‬الرئيس‭ ‬المكلف‭ ‬مع‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬أدق‭ ‬التفاصيل،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬الوزراء‭ ‬لدورة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬أصول‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الاتيكيك‭ ‬والمراسم‭ ‬والتعامل‭ ‬الخارجي،‭ ‬لأنّ‭ ‬الوزير‭ ‬يكون‭ ‬وجه‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬ومَن‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬بمسار‭ ‬الاختبار‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعلم،‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬للمنصب،‭ ‬فالوزير‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الدولة‭ ‬لبضع‭ ‬سنوات،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬نوعية‭ ‬تلك‭ ‬الأركان،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يسخر‭ ‬منّا‭ ‬العالم‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرّة‭.‬

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