خاتم الخواتم – مجيد السامرائي

وانا افطر على الجبنة الجرشية وكاسة يانسون انساب عبر النافذة المطلة على بناء تصاعدي الى عنان عمان صوت فيروز من جهة مجهولة من العمارة المقابلة في صباح مشمس قررت فيه ان اتخلى عن معطفي الثقيل…

يا بِيَّاع الخَوَاتمْ،بالموسم اللي جايي جِبلي مَعَك شي خاتِمْ،يا بِيَّاع الخَواتِمْ،رح يتركني حَبيبي احْبِسلي حَبيبي بْخاتِمْ

في خنصري الايمن خاتم من عقيق يماني قال لي من اهداني اياه انه من فضة، ومن ماعنده فضه فعنه الناس منفضه

والخنصر هو الاصبع الخامس والاصغر من اصابع اليد ،قال لي مهديه(لاتنزعه نم ليلة كاملة سوف تصادفك المسرات).

ورحت اردد :

مـن الخـنـصـر الصـفـري، الخـواصـر أخصر،ومــن ورد صــدى، ســلســل الريــق أخـصـر

ثم اردف نم ليلة كاملة سوف ترى منامات حسنه !

عن الجاحظ احفظ (وآكل الرز يرى منامات حسنة ؛ وشرب الماء على الريق أمان من القولنج )

كانت قيامة انطاكية وغازي عينتاب تشغل الجميع ؛ كأن أحدا هز سريري هزا طفيفا .. وانا في اغفاءة تامة فسرت الامر على انه من الاثار الارتدادية للهزة… قال لي استاذ الزلازل حينها حين سمعت ان هناك خسفات في هيت ارسلت طلبة الدكتوراه لتقصي الحقائق الزلزالية على الارض.قلت لهم:جاءتكم عينات قصدية لاعشوائية بعد الاطار النظري العينات هي جهد الباحث الحقيقي .

قال لي صاحب الخاتم : لاتنزع الخاتم تقص حجم السعادات التي ستحظى بها صباحا .

صديق كل ثلاثاء اخبرني إن هناك جلسة لرسام يتخذ من الواقعية المفرطة منهجا .. قلت : محمد هتلر سيكون ضيفي اعرفه .. دون دليل اراد ان يدخل في طريق فرعي ليكون عند مدخل الفندق المستوحى بناؤه من ملوية سامراء . سمعنا صوت تصادم لقد نسى ان يشعر من يسير خلفه بانه سيرجع الى الخلف .

كان عليه ان يحصي حجم الاضرار في سيارة الاجرة التي اصيبت مقدمتها بمايستدعي (فتح كروكا ) او مخطط مروري يبين كم عليه ان يدفع للمتضرر ..كان الحل وديا قبل ان يحضر رقيب السير … ضحكت هذه اول ردات فعل لبس الخاتم ..لبست الخاتم الذي يماثل لون اصبعي في التصوير ولم ينتبه اليه أحد ..

يقول لي الرسام الضيف انه حين يرسم يتحرر من جميع الخواتم والقلائد والساعه انه يشعر بعري الحرية التام لاشيء سوى الريشة وفضاء اللوحة الاستشراقي الفسيح .

قررت لبس الخاتم : عاجل زلزال يضرب مناطق نشطة بين طاجكستان والصين .. نزعته ومايزالخاتم العقيق المفضض ماثلا فوق عطر فرنسي الرنين لااتفاءل به كثيرا .

والى هنا سكن الحديث ولم تزل للذكريات بقية وبقاء