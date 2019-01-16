خاتم‭ ‬ذكي‭ ‬بدل‭ ‬فأرة‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬

جنييف‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت شركة “بادرونه” (Padrone) الخاتم الذكي Ring، الذي يمكن استعماله بدلا للفأرة على جميع الأسطح تقريباً.

وأوضحت الشركة السويسرية الناشئة أن الخاتم الجديد يتيح للمستخدم إمكانية التحكم في مؤشر الفأرة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، وأندرويد، وماك أو إس.

ويشتمل الخاتم نفسه على العديد من المستشعرات وكاميرا لرصد حركة اليد والأصابع، وعلى غرار لوحة اللمس فإن المستخدم يحرك مؤشر الفأرة بتحريك إصبعه على أحد الأسطح.

وعند الرغبة في النقر على الزر الأيسر للفأرة، يُنقر بالسبابة على السطح، وللنقر على الزر الأيمن للفأرة يُستعمل إصبع الوسطى، وتوفر الشركة السويسرية أيضاً إيماءات أخرى مثل التمرير عن طريق تحريك الإصبعين في نفس الوقت. ومن المزايا الأخرى لخاتم بادرونه Ring غسل الأيدي مع ارتداء الخاتم دون أي أضرار، وهو ما يسهل على المستخدم ارتداء الخاتم طوال فترة العمل، دون حاجة لخلعه في كثير من الأحيان.

وتمثل فترة تشغيل البطارية العيب الوحيد لخاتم بادرونه Ring، إذ تكفي شحنة البطارية ليوم واحد، ويستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 3 ساعات، ومن المتوقع طرح الخاتم الجديد بحوالي 12 مقاساً مختلفاً بسعر يبدأ من 199 دولاراً أمريكياً.