حچاية التنگال – سعد العبيدي

إذا (163) ألف متجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية اكتشفوهم هسه حسب حچي الوزير، لعد اشگد أكو بعد ما لاگيهم ولا مطلعيهم من كوام الزبالة الاجتماعية بهذا البلاد الي مليان زبايل خطأ وتزوير.. المشكلة طلعوا كلهم موظفين بالدولة، ياخذون رواتب من دوائرهم ورواتب من الرعاية يعني ذوله الموظفين كلهم مو بس مزورين أوراق رسمية حتى يثبتون بيها عاطلين وفقراء، ما گادرين يعملون دا يعيشون، وانما طلعلوا بجوگتهم وبلا استثناء كل واحد منهم باگ حق مواطن آخر عاطل عن العمل ما لاگي مورد يعيش منه مثل ما تعيش الناس، وسلب حق مره عجوز گرگمه ما گادرة تطلع من بيتها حتى تشكي عوزها، وأخذ حق معوّقْ ما بيه حيل يگوم من مكانه، ولا عنده القدرة يشكي همه للمسؤول ويگول تره آني جواعان. ويعني أكو گدام كل حرامي چذاب موظف بالرعاية قبض منه حتى يْمَشي معاملته، وهو عارف بيه مزور وچذاب، وأكو يم كل مزوّر مزوّر لبطاقة وهوية، وآخر مزوّر لتقرير طبي واصابه، وأكو وسيط يدلي الچذاب عالمزور، وآخر يقدمه للموظف الي يقبل التزوير، وعلى هاي الرنه تجر عملية الچذب والتزوير وخيانة الأمانة، رقم إذا واحد يتابعه راح يعرف حجم مزبلة من مزابل الخطأ والتجاوز الي مِلَتْ البلاد.

الشي الزين گالوا كشفناهم وراح نزوعهم كل الي باگوه، هم ميخالف، لكن الي يخوف لا يروح يگولون عليهم چانوا مظلومين، وچانت فلوس الدولة سايبه، وتطمطم قضيتهم مثل تزوير لشهادات وسرقات القرن والاتاوات، وتنضاف مزبلة خطأ على باقي المزابل المنتشرة بالبلاد.

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