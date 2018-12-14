حين تكتمل الحكومة – رافد جبوري

زمان جديد

لا‭ ‬اتوقع‭ ‬اتفاقا‭ ‬قريبا‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬الاسماء‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭. ‬قد‭ ‬تثبت‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬وتمر‭ ‬الاسماء‭ ‬سواء‭ ‬بصيغتها‭ ‬الحالية‭ ‬او‭ ‬بتغييرات‭ ‬ترضي‭ ‬المعترضين‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬واكتملت‭ ‬الحكومة؟‭ ‬وهل‭ ‬يؤثر‭ ‬النقص‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬الحكومة؟‭ ‬

في‭ ‬الاجابة‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬الثاني‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬الامور‭ ‬تسير‭ ‬بطريقة‭ ‬مقبولة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بالمعايير‭ ‬العراقية‭. ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬خروقات‭ ‬امنية‭ ‬كبيرة‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬وزير‭ ‬للداخلية‭ ‬ولا‭ ‬وزير‭ ‬للدفاع‭. ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬طبعا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬بها‭ ‬المنظومة‭ ‬الامنية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬المباشرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قيادات‭ ‬قواطع‭ ‬العمليات‭. ‬نتذكر‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬وزيرا‭ ‬سابقا‭ ‬للداخلية‭ ‬هو‭ ‬محمد‭ ‬الغبان‭ ‬استقال‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬امن‭ ‬بغداد‭ ‬هو‭ ‬قيادة‭ ‬عملياتها‭ ‬وليس‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬اما‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬فقطعاتها‭ ‬الاساسية‭ ‬تخضع‭ ‬لقيادات‭ ‬العمليات‭ ‬ولقيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬ودور‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬دورا‭ ‬اداريا‭ ‬تقريبا‭. ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬يضع‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬متوليا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬صلاحياته‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬يدعم‭ ‬موقف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬ولا‭ ‬يضعفه‭.‬

لكن‭ ‬الخلاف‭ ‬طبعا‭ ‬هو‭ ‬حول‭ ‬التوزيع‭ ‬السياسي‭ ‬للحقائب‭ ‬وحول‭ ‬وجود‭ ‬وزراء‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬مجموعة‭ ‬سياسية‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الاموال‭ ‬والتخصيصات‭ ‬والعقود‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭. ‬ذلك‭ ‬خلاف‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬جوهره‭ ‬فحجم‭ ‬الاستياء‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬الادارة‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭. ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تغير‭ ‬اسماء‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬تولوا‭ ‬مناصبهم‭ ‬او‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يصادق‭ ‬البرلمان‭ ‬عليهم‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الواقع‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬توجه‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬انه‭ ‬يعطي‭ ‬اولوية‭ ‬لعملية‭ ‬الاصلاح‭ ‬الحقيقي‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬وعد‭ ‬بها‭ ‬سلفه‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬حكمه‭ ‬ولم‭ ‬ينفذ‭ ‬وعوده‭. ‬ولكننا‭ ‬نذكر‭ ‬دائما‭ ‬ان‭ ‬الراي‭ ‬العام‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬العبادي‭ ‬معتبرا‭ ‬اياه‭ ‬محققا‭ ‬لانجازات‭ ‬معينة‭ ‬حصلت‭ ‬اثناء‭ ‬ولايته‭ ‬بينما‭ ‬ينتظر‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬اصلاحا‭ ‬حقيقيا‭ ‬وتغييرا‭ ‬في‭ ‬الاداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتلك‭ ‬مهمة‭ ‬اصعب‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭. ‬

مع‭ ‬ذكرنا‭ ‬للعبادي‭ ‬نلاحظ‭ ‬ازدياد‭ ‬الخلافات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬للمناصب‭ ‬تمت‭ ‬بهدوء‭ ‬وسلاسه‭ ‬واحتفى‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬المحتفين‭ ‬معتبرين‭ ‬اياها‭ ‬انجازا‭. ‬يشخص‭ ‬العبادي‭ ‬فوضى‭ ‬ترافق‭ ‬عملية‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬واختيار‭ ‬وزرائها‭ ‬واختلالا‭ ‬في‭ ‬المعايير‭. ‬وفي‭ ‬الاسباب‭ ‬المباشرة‭ ‬طبعا‭ ‬يكمن‭ ‬استياء‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬اصرار‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بترشيح‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬الذي‭ ‬خذل‭ ‬العبادي‭ ‬وتخلى‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تفكيك‭ ‬تحالف‭ ‬النصر‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬راسه‭ ‬العبادي‭ ‬وضم‭ ‬الفياض‭.‬

سياسيا‭ ‬يضع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬معركة‭ ‬رفضه‭ ‬لترشيح‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬مركزية‭. ‬يرفع‭ ‬الصدريون‭ ‬شعارا‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬قرارهم‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الفياض‭ ‬مرشح‭ ‬تحالف‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬القوى‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬ايران,‭ ‬اي‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬اختياره‭ ‬ليس‭ ‬قرارا‭ ‬عراقيا‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬الصدريين‭. ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬كان‭ ‬الفياض‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬العبادي‭ ‬يشغل‭ ‬مناصب‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬اهمية‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لكن‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭. ‬ما‭ ‬تغير‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬الانتخابات‭ ‬افرزت‭ ‬وضعا‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬كتلة‭ ‬برلمانية‭ ‬اكبر‭. ‬ليتفق‭ ‬الصدر‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬البناء‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬ودعم‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬رئيسا‭ ‬لها‭ ‬وهو‭ ‬المدعوم‭ ‬اصلا‭ ‬من‭ ‬المرجعية‭ ‬الشيعية‭ ‬العليا‭. ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬كتلة‭ ‬اكبر‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬الفياض‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬اسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬للوزارات‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬مؤثر‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬العاديين‭ ‬لكنه‭ ‬مؤثر‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬صراع‭ ‬الارادات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الشيعية‭. ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬كتلة‭ ‬اكبر‭ ‬لكن‭ ‬الصدريين‭ ‬يثبتون‭ ‬انهم‭ ‬الكتلة‭ ‬الاقوى‭ ‬,‭ ‬كما‭ ‬وصفهم‭ ‬احد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العراقيين,‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬اظهار‭ ‬قوتهم‭ ‬والتلويح‭ ‬باستخدامها‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭. ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬سيبقى‭ ‬محليا‭ ‬حتى‭ ‬تقرر‭ ‬ايران‭ ‬بانه‭ ‬بات‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬عليها‭. ‬اذا‭ ‬حصل‭ ‬ذلك‭ ‬فسوف‭ ‬تتغير‭ ‬الاوضاع‭ ‬وتأتي‭ ‬التسوية‭ ‬وتمر‭ ‬الاسماء‭ ‬وتكتمل‭ ‬الحكومة‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬اذا‭ ‬اكتملت‭ ‬فلن‭ ‬يتغير‭ ‬شئ‭ ‬من‭ ‬الاوضاع‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬سخط‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬التزام‭ ‬حقيقي‭ ‬يبدو‭ ‬بعيدا‭ ‬وغائبا‭. ‬