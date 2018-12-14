حين تكتمل الحكومة – رافد جبوري

زمان جديد
لا اتوقع اتفاقا قريبا على تمرير الاسماء المتبقية في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. قد تثبت الاوضاع في العراق عكس ذلك وتمر الاسماء سواء بصيغتها الحالية او بتغييرات ترضي المعترضين. لكن ما الذي سيحدث اذا تم الاتفاق واكتملت الحكومة؟ وهل يؤثر النقص الحالي على اداء الحكومة؟
في الاجابة على السؤال الثاني نرى ان الامور تسير بطريقة مقبولة حتى الان بالمعايير العراقية. ليست هناك خروقات امنية كبيرة رغم عدم وجود وزير للداخلية ولا وزير للدفاع. يعود ذلك طبعا الى ان الطريقة التي تشكلت بها المنظومة الامنية تعتمد على القيادة العسكرية المباشرة عن طريق قيادات قواطع العمليات. نتذكر هنا ان وزيرا سابقا للداخلية هو محمد الغبان استقال مشددا على هذه القضية قائلا ان المسؤول عن امن بغداد هو قيادة عملياتها وليس وزارة الداخلية. اما وزارة الدفاع فقطعاتها الاساسية تخضع لقيادات العمليات ولقيادة العمليات المشتركة ودور وزير الدفاع كان على الدوام دورا اداريا تقريبا. الوضع الحالي يضع رئيس اركان الجيش في موقع وزير الدفاع متوليا جزءا من صلاحياته. كل ذلك في الحقيقة يدعم موقف رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يضعفه.
لكن الخلاف طبعا هو حول التوزيع السياسي للحقائب وحول وجود وزراء يمثل كل واحد منهم مجموعة سياسية معينة في ادارة الاموال والتخصيصات والعقود في الوزارات. ذلك خلاف لا يهم العراقيين في جوهره فحجم الاستياء من الفساد وسوء الادارة كبير جدا. من غير المتوقع ان تغير اسماء الوزراء الذين تولوا مناصبهم او اولئك الذين لم يصادق البرلمان عليهم حتى الان شيئا من ذلك الواقع بل ان توجه رئيس الحكومة حتى الان لا يظهر انه يعطي اولوية لعملية الاصلاح الحقيقي التي طالما وعد بها سلفه حيدر العبادي طوال سنوات حكمه ولم ينفذ وعوده. ولكننا نذكر دائما ان الراي العام يتسامح مع العبادي معتبرا اياه محققا لانجازات معينة حصلت اثناء ولايته بينما ينتظر من عبد المهدي اصلاحا حقيقيا وتغييرا في الاداء الحكومي وتلك مهمة اصعب من العمليات العسكرية في بلد مثل العراق.
مع ذكرنا للعبادي نلاحظ ازدياد الخلافات بينه وبين عبد المهدي بعد عملية تسليم للمناصب تمت بهدوء وسلاسه واحتفى بها بعض المحتفين معتبرين اياها انجازا. يشخص العبادي فوضى ترافق عملية تشكيل الحكومة واختيار وزرائها واختلالا في المعايير. وفي الاسباب المباشرة طبعا يكمن استياء العبادي من اصرار عبد المهدي على الاستمرار بترشيح فالح الفياض الذي خذل العبادي وتخلى عنه بعد الانتخابات مما ادى الى تفكيك تحالف النصر الانتخابي الذي راسه العبادي وضم الفياض.
سياسيا يضع التيار الصدري معركة رفضه لترشيح فالح الفياض في مكانة مركزية. يرفع الصدريون شعارا يقول ان قرارهم عراقي في اشارة واضحة الى ان الفياض مرشح تحالف البناء الذي يضم القوى المتحالفة مع ايران, اي ان قرار اختياره ليس قرارا عراقيا بحسب معايير الصدريين. في الحقيقة كان الفياض في حكومة العبادي يشغل مناصب لا تقل اهمية عن منصب وزير الداخلية لكن زعيم التيار الصدري استمر في دعم تلك الحكومة. ما تغير هو ان الانتخابات افرزت وضعا ليس فيه كتلة برلمانية اكبر. ليتفق الصدر مع زعيم البناء هادي العامري على تشكيل الحكومة ودعم عبد المهدي رئيسا لها وهو المدعوم اصلا من المرجعية الشيعية العليا. تم ذلك الاتفاق وتشكيل الحكومة من غير كتلة اكبر اما ما يدور حاليا من خلاف حول الفياض او غيره من اسماء المرشحين للوزارات فهو غير مؤثر على الناس العاديين لكنه مؤثر جدا في اطار صراع الارادات بين القوى السياسية الشيعية. ليست هناك كتلة اكبر لكن الصدريين يثبتون انهم الكتلة الاقوى , كما وصفهم احد الصحفيين العراقيين, وهم لا يترددون في اظهار قوتهم والتلويح باستخدامها بطرق مختلفة. هذا الصراع سيبقى محليا حتى تقرر ايران بانه بات يشكل خطرا استراتيجيا عليها. اذا حصل ذلك فسوف تتغير الاوضاع وتأتي التسوية وتمر الاسماء وتكتمل الحكومة. ولكن حتى اذا اكتملت فلن يتغير شئ من الاوضاع التي تثير سخط العراقيين من غير التزام حقيقي يبدو بعيدا وغائبا.