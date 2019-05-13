حين تشتعل البحار

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فاتح عبد السلام
المناورات التركية في ثلاثة بحار ، هي الاكبر في تاريخ هذا البلد المقبل على مشروع مصيري في التنقيب على الغاز في البحر الابيض المتوسط ، مقابل ازمة متصاعدة في الافق مع مصر التي تعد غواصات جديدة لمواجهة التحدي التركي الجديد ، الذي يتجاوز كثيراً ازمات سياسية عدة بين البلدين وكانت قابلة للتسويات تخص الاخوان المسلمين والموقف من الرئيس المعزول في مصر .
وفي بحر الخليج العربي ، تعرضت اربع سفن لعملية غامضة فيها روح الاستعراض وجس النبض في القيام باعمال خادشة للهدوء المحمي بالتوافقات والتوازنات الدولية في المياه الاهم في العالم ،من حيث خدماتها في نقل ثلث موارد الطاقة عبر مضائقها وممراتها .
وهناك قريباً ، عبرت قبل أيام حاملة الطائرات الامريكية لنكولن العملاقة ومع سرب القاذفات الاستراتيجية بي ٥٢ وتبعت ذلك فرقاطة وبطاريات باتريوت والافق مفتوح على حشد عسكري بحري كبير .
وقبل ذلك كله ، يعزز الاسطوال الروسي من وجوده في الساحل السوري منذ سنتين ، في اطار الحرب الدائرة هناك من دون نهاية حاسمة.
العراق الدولة الوحيدة ومن نوادر دول العالم التي ليس لها بحر ، سوى اطلالة بحرية ، بالكاد يطل منها، من دون أن يستطيع تلبية مهمة بسيطة مثل التعقب البحري للنفط العراقي المهرب عبر موانيء غير شرعية أو شرعية الى عمق مياه الخليج لاسباب سياسية طبعاً وليست عسكرية.
النار في الماء، وهي صورة رسمها كونفشيوس وتلامذته في الكتاب الفذ – التغيرات– قبل ثلاثة آلاف سنة ، بما ينذر بأنّ هناك خطباً جللاً سيقع، وليس على المرء عندها سوى أن يكون حكيماً .
يليتهم يقرأون هذا الكتاب الصيني النادر.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية