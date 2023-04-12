حين تبلغ النذالة ذروتها – حسين الصدر

-1-

استمعت الى أُمّ تشكو من اولادها الثلاثة ولقد عانت من عقوق وجفاء وتنكر وغلظة وشراسة ولدها الاكبر الكثير مما يشجي القلب …

-2-

تقول :

انّه كان يريدها أنْ تقبل قدميْ زوجته .

وهكذا أراد هذا الابن النذل العاق أنْ يُدّل أمّه وأنْ يهدر كرامتها وبكل صلف ووقاحة بعيداً عن كل الموازين والقيم الاخلاقية والدينية والانسانية .

-3-

ولم يكتفِ بذلك بل كان يمارسُ ضرَبها المُوجع لها في عدوانية واضحة تدفع به الى قعر جهنم .

-4-

ولم تلقَ مِنْ أخويه ما كانت تصبو اليه من محبة واحترام ، وكأنهما تأثرا بأخيهما الشقيّ الاكبر ..!!

-5-

هذا وقد قدّمت الأمّ كُلّ ما تملك من حُطام الدنيا لهؤلاء الاولاد الذين لم يرعوا حقها وقابلوا احسانها بالاساءات البالغة .

-6-

تقول هذه الأم المظلومة انّها بقيت أكثر من شهر في الشارع بعد أنّ طردت من بيت أبنها ..!!

-7-

ثم انتهى بها المطاف الى أنّ تبحث عن مكان يأويها فالتجأت الى احدى الدور المخصصة لهذا الغرض .

-8-

واللافت :

انها مع كل هذه المعاناة من الاولاد ترفض الدعاء عليهم ..!!

مع انها لو دعت عليهم بالموت والدمار لما كان ذلك مستغربا .

-9-

انّ البهيمة لا تتعامل مع أمها كما تَعَامَلَ هؤلاءِ الاولادُ الثلاثة مع أمهم، قبّحهم الله وقبّح كُلّ عاق لوالديه،

-10-

وبعد كتابتي لقصة هذه الأمّ وقعت أمامي قصة مُبهجة للغاية مثّلت أدب الابن البار بأمّه أحسن تمثيل، فقررتُ أنْ اثبتها هنا آملاً في أنْ يحتذي ابناؤنا حذوه في تعاملهم مع والديهم، مشيداً بالبارِين بوالدَيْهم وداعيا لهم بخير الدنيا والاخرة .

{ إمرأة صالحة عمرُها فوق التسعين .. يقول ابنها :

في يومٍ من الأيام جاءني قريب لنا وأمي جالسة عندي

فلما دخل قال ما شاء الله الوالدة عندك ؟

يعني في البيت .

فقلت : لا أنا عندها ” من باب الاكرام لها “

فقالت الوالدة : لا يا بُنيَ عندما كنت صغيراً كنتَ عندنا .. ولكن لما كبُرنا صرنا نحن عندك .. ألم تقرأ قول الله تعالى : ( إما يبلغن عندك الكِبَر أحدهما أو كلاهما )

يقول الإبن : كأني لأول مرة أسمع هذه الآية ..

كل شيء في الوالدين يضعف مع تقدم السن ورقّة العظم ..

إلا عاطفة الأبوة والأمومة ..

فلا تزداد إلا قوة .

-11-

ولنكثِرْ جميعا من تلاوة هذه الآية :

{ رب اغفر لي ولوالدي }

فانها تجمع بين عبادات ثلاث :

الدعاء والبر والاستغفار .