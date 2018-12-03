حينما ترتدي المرأة ثوب الحياء – ناجح صالح

قيل ان الحياء زينة المرأة ، وحينما ترتدي المرأة ثوب الحياء فمعنى ذلك أنها عزيزة النفس ، مصونة لها كرامتها ، وانها مهما ارتدت على بدنها من ثياب زينة فان ثوب الحياء هو الأحلى والأفضل .فان تجردت المرأة عن ثوب الحياء تكون حينئذ مبتذلة رخيصة تتطلع اليها الأعين بنظرات احتقار لا سيما اذا كانت ترتدي الثياب الفاضحة المغرية ، بل ان هذه الثياب تثير الفتنة لمن يتطلعون اليها .

ان المرأة التي تثير الاهتمام حقا هي التي تكون شخصيتها وانوثتها بارتدائها ثوب الحياء وليس ثوب الزينة والتبرج ، انها ليست سلعة تباع وتشترى كما يظن البعض الذي يريد ان يستمتع بمفاتنها فحسب وهي ليست ايضا الحبيسة الدار الجاهلة التي لا تعي شيئا من امور الحياة .. لا ليس الأمر هكذا .. انها ستكون الزوجة الصالحة لبعلها تشاطره اعباء الحياة بحلوها ومرها وهي ستكون الأم التي تحمل على عاتقها مسؤولية تربية اولادها ليكونوا رجالا امناء لوطنهم .لقد ظلمها المجتمع زمنا طويلا ولم يعرف اهمية دورها بل بخس حقوقها ايضا .وحينما نتحدث عن حياء المرأة فانه من الغبن أن نظن أن حياءها يحجبها عن ممارسة عملها الذي يليق بها ، اذ ليس العمل حكرا على الرجل فهي قادرة على اداء مهمتها خير اداء لا سيما اذا كان يناسب قدرتها وهي من تحمل في طياتها الرقة والعذوبة والحنان .وماذا بعد ! ..أما المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة متعطرة متزينة فهي لا شك قد أطاحت بمفهوم الحياء بكل معانيه .وفي آخر المطاف نستشهد بهذا الصدد بما يقوله رب العزة ( فجاءته احداهما تمشي على استحياء) انها ابنة النبي شعيب جاءت الى النبي موسى تدعوه الى لقاء ابيها ليجزيه اجر ما سقى لهما ، وهي على الأرجح التي تزوجها النبي موسى .

أما رسول الله فيقول (الحياء شعبة من الايمان) ينما ترتدي المرأة ثوب الحياء