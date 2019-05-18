السعدي يستذكر مراحل ولادة أغنية كلنا العراق:

حياتي مليئة بالحرمان والمعاناة وصنعت مني نجماً

بغداد – محمد فاضل

يعد الشاعر الغنائي كاظم زغير السعدي من الشعراء المرموقين في مجال كتابة الاغنية حيث كان له الفضل في صعود كثير من الفنانين الى سلم المجد والشهرة. وكان لحياته الفقيرة الكادحة ومعاناته في محطات الحياة التي عاشها الاثر الكبير في بلوغ نجوميته منذ ولادته في كرخ بغداد عام 1943.

(الزمان) التقته ومعه هذا الحوار:

{ من هم ابرز المطربين الذين تغنوا بكلماتك وماهي تلك الاغنيات؟

– من المطربين حميد منصور ورياض احمد وامل خضير وكاظم الساهر والثنائي مي ووحيد وسعدون جابر وعارف محسن ورضا الخياط وصلاح عبد الغفور وحاتم العراقي ومن الفنانين العرب فهم عاصي الحلاني وديانا حداد والفنانة اصيل وحسين الجسمي.ومن الاغننيات اغنية يلداركم معمورة كانت لحميد منصور واغنية اية والله واية للثنائي مي اكرم ووحيد و طير الحمام لرضا الخياط و اشوفك وين يمهاجر لحاتم العراقي و نحب لو ما نحب يبو كلب الرحب للثنائي سيتا هاكوبيان وسعدون جابر و منك بدت مو مني للراحل صلاح عبد الغفور و شحلو طولك وما عندي الماز وقصر لكاظم الساهر و اغنية كلنا العراق لحسين الجسمي وعشك الكاع للثنائي امل خضير ورضا الخياط.

{ اغنية كلنا العراق لحسين الجسمي كيف جاءت فكرة كتابة كلماتها ؟

– كنت في دولة الامارات وتم الاتصال بي هاتفيا من قبل الفنان حسين الجسمي حيث طلب مني كتابة اغنية وطنية عن العراق وتمت تلبية الطلب و ذكر الجسمي لي بعد ذلك بان الاغنية كانت ناجحة بكل المقاييس الفنية وتم الاعداد لها بطريقة رائعة وذاعت شهرتها في العراق والوطن العربي.

{ حدثنا عن ابرز محطات حياتك؟

– المحطات كثيرة واغلبها محزنة وعشت حياة كادحة مليئة بالحرمان والمعاناة اليومية و كنت اتلقى المسداعدات من قبل الفنانين نتيجة عملي معهم.

{ اغنية اشوفك وين يمهاجر للمطرب حاتم العراقي كيف تراها؟

– كان للاغنية صدى واسع ونقطة متميزة في مسيرة الفنان العراقي فكانت كلمات واداء ولحن جميل جدا.

{ هل هناك فرق بين اغنية الامس واليوم؟

– نعم الفرق كبير جدا وخصوصا خلال مدة السبعينات والثمانينات حيث كانت الاغنية في ابهى صورة من حيث الاداء واللحن والكلمات.

{ هل تفكر بالعودة الى بغداد من جديد؟

– نعم ، علما اني غادرت بغداد عام 2002 ومكثت في دولة الامارات 16 عاما وعشت متنقلا بين سوريا والاردن.

{ كيف دخلت الى عالم كتابة الاغنية؟

– انا خريج معهد الفنون الجميلة قسم المسرح ونظرا لقرائتي المستمرة لكتاب المسرح العالمي في الشعر الغنائي تولدت لدي الرغبة في كتابة الاغاني ومن هنا كان مشواري للعمل بها.

{ ما هي المهن التي عملت بها في بغداد خلال مدة شبابك؟

– عملت في مهن عدة بسيطة في المحلة انذاك لكسب قوتي اليومي كبائع في احدى عربات الدفع وهذه الظروف صنعت مني نجما ولم تثني عزيمتي بل كنت مواظبا بالاصرار في عملي فكانت هذه الحصيلة في مجال كتابة الاغاني.