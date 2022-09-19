حول تاريخ طباعة ألف باء

بيروت – محسن حسين

تلقيت اليوم على الواتسب ما يلي من زميلنا مزهر البدري عن تطور طباعة مجلة الف باء وكان الاخ مزهر احد العاملين فيها في بداية صدورها:(ابو علاء الورد ربي يحفظك : انا عملت في مجلة الف باء قبل (الافسيت) وقبل المونتاج عندما كانت تتضد في مكينة اللاينو باحرف من الرصاص والصور تطبع بكليشة النحاس والغلاف كان يطبع ملون في دار الحرية وكان يطبع من المجلة خمسة الاف ونصفها يسترجع .. وبعد شهر جاءت مكائن الافسيت والكامرات واصبح المونتاج بالافلام واصبح قسم المونتاج كبيرا ويشمل جريدة الجمهورية والف باء واوبزورفر .. كان يعمل معي في القسم المرحوم نافع الملاح والمرحوم غالب زنحيل والمرحوم بسام فرج وووو ، بعد فتره جاء الاخ حسن العلوي وبدأنا نعمل على الاثارة بالمانشيت الكبير الذي تعلمته من المرحوم خليل صابات المصري وفي اول صدور للمجله ارسلنا نسخه الى التلفزيون لنعلن على حلتها الجديدة وطبعنا خمسة وعشرين نسخة وزاد العدد الى ان وصل الى 250 الف نسخة. وبعدها في بداية الحرب العراقية الايرانية غادرت المجلة الى العسكرية وعملت في مجلة حراس الوطن ونقلت خبرتي في مجلة الف باء الى حراس الوطن وهي الاخرى وصل رقم الطباعة فيها الى 350 الف نسخة). شكرا اخي مزهر على هذه المعلومات نتمنى لك الصحة وطول العمر