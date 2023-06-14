حورية بحر سوداء في مسلسل رسوم متحركة للأطفال

أنسي (فرنسا) (أ ف ب) – أعلنت “ديزني” الثلاثاء عن مسلسل رسوم متحركة جديد للأطفال مستوحاة من فيلمها “ذي ليتل ميرميد” (The Little Mermaid) عام 1989، ستكون شخصية أرييل فيه سوداء البشرة، كما في الصيغة الجديدة من هذا الفيلم التي طُرحت في دور السينما الشهر الفائت وكان أبطالها ممثلين حقيقيين.
ويجري العمل في الوقت الراهن على المسلسل الغنائي للأطفال الصغار الذي يحمل عنوان “ديزني جونيور آرييل”، على أن يُطرح السنة المقبلة.
ويروي المسلسل مغامرات الأميرة أرييل، حورية البحر البالغة ثماني سنوات، مع أصدقائها، ومنهم فلاوندر، في مملكة أتلانتيكا الخيالية المستوحاة من البحر الكاريبي.
وقالت رئيسة شركة “ديزني براندد تيليفيجن” التابعة لـ”ديزني” إيو ديفيس في مؤتمر صحافي خلال مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة في فرنسا “أنا متحمسة جدًا لأرييل، ولم أكن أعتقد أن تكون لدينا شخصية شهيرة مثلها” في رسوم متحركة للأطفال الصغار.
وأضافت ديفيس الأميركية من أصول إفريقية “أنا متحمسة جداً أيضاً لفكرة وجود شخصية يمكن أن تجد ابنتي نفسها فيها”.
ويكتسب هذا المشروع أهمية بالنسبة إلى “ديزني” التي تلقت في الآونة الأخيرة تعليقات عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي لإسنادها دور آرييل إلى مغنية الـ”آر آند بي” هالي بيلي في فيلمها الأخير بدلاً من أن تتولاه ممثلة بيضاء على غرار الشخصية الخيالية الأصلية.
وكانت شخصية تايانا في فيلم الرسوم المتحركة The Princess and the Frog (“الأميرة والضفدع”) عام 2009 أول أميرة سوداء في عمل لـ”ديزني”.