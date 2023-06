حورية بحر سوداء في مسلسل رسوم متحركة للأطفال

أنسي‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ “‬ديزني‭” ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مسلسل‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬جديد‭ ‬للأطفال‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬فيلمها‭ “‬ذي‭ ‬ليتل‭ ‬ميرميد‭” (‬The‭ ‬Little‭ ‬Mermaid‭) ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬ستكون‭ ‬شخصية‭ ‬أرييل‭ ‬فيه‭ ‬سوداء‭ ‬البشرة،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الصيغة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬التي‭ ‬طُرحت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬وكان‭ ‬أبطالها‭ ‬ممثلين‭ ‬حقيقيين‭. ‬‮ ‬

ويجري‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬على‭ ‬المسلسل‭ ‬الغنائي‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬ديزني‭ ‬جونيور‭ ‬آرييل‭”‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُطرح‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭.‬

ويروي‭ ‬المسلسل‭ ‬مغامرات‭ ‬الأميرة‭ ‬أرييل،‭ ‬حورية‭ ‬البحر‭ ‬البالغة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها،‭ ‬ومنهم‭ ‬فلاوندر،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬أتلانتيكا‭ ‬الخيالية‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬شركة‭ “‬ديزني‭ ‬براندد‭ ‬تيليفيجن‭” ‬التابعة‭ ‬لـ‭”‬ديزني‭” ‬إيو‭ ‬ديفيس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬آنسي‭ ‬الدولي‭ ‬للرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ “‬أنا‭ ‬متحمسة‭ ‬جدًا‭ ‬لأرييل،‭ ‬ولم‭ ‬أكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬شخصية‭ ‬شهيرة‭ ‬مثلها‭” ‬في‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭.‬

وأضافت‭ ‬ديفيس‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬إفريقية‭ “‬أنا‭ ‬متحمسة‭ ‬جداً‭ ‬أيضاً‭ ‬لفكرة‭ ‬وجود‭ ‬شخصية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬ابنتي‭ ‬نفسها‭ ‬فيها‭”.‬

ويكتسب‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ “‬ديزني‭” ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تعليقات‭ ‬عنصرية‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لإسنادها‭ ‬دور‭ ‬آرييل‭ ‬إلى‭ ‬مغنية‭ ‬الـ‭”‬آر‭ ‬آند‭ ‬بي‭” ‬هالي‭ ‬بيلي‭ ‬في‭ ‬فيلمها‭ ‬الأخير‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتولاه‭ ‬ممثلة‭ ‬بيضاء‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الشخصية‭ ‬الخيالية‭ ‬الأصلية‭.‬

وكانت‭ ‬شخصية‭ ‬تايانا‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬The‭ ‬Princess‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Frog‭ (“‬الأميرة‭ ‬والضفدع‭”) ‬عام‭ ‬2009‭ ‬أول‭ ‬أميرة‭ ‬سوداء‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬لـ‭”‬ديزني‭”.‬