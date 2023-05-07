حوار مع باحث أمريكي:الذكاء الاصطناعي قد يطيح 80 في المئة من الوظائف

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رأى‭ ‬الباحث‭ ‬الأميركي‭ ‬بِن‭ ‬غورتزل‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ “‬قمة‭ ‬الويب‭” ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو البرازيلية،‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بديلاً‭ ‬من‭ “‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭” ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬لكنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أنه‭ “‬أمر‭ ‬جيد‭”.‬

وأثار‭ ‬الباحث‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬ضجة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬خلال‭ “‬قمة‭ ‬الويب‭” (“‬ويب‭ ‬ساميت‭”) ‬بعرضه‭ ‬الممرضة‭ ‬الآلية‭ ‬غرايس‭ ‬المصممة‭ ‬للاعتناء‭ ‬بكبار‭ ‬السنّ‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬رعايتهم‭.‬‮ ‬

ويعود‭ ‬الفضل‭ ‬إلى‭ ‬غورتزل‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ‭”‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام‭” (‬AIG‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬رئيسية‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬معرفية‭ ‬بشرية،‭ ‬وهي‭ ‬قابلة‭ ‬للتطوير‭ “‬في‭ ‬غضون‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭”. ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬وراء‭ ‬منصة‭ “‬سنغولاريتي‭ ‬نت‭” (‬SingularityNET‭) ‬المخصصة‭ ‬للتطوير‭ ‬اللامركزي‭ ‬والمفتوح‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬نص‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭:‬

‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬ينقص‭ ‬لتطوير‭ ‬نظام‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬معرفية‭ ‬بشرية؟

‭- ‬جواب‭: “‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬آلات‭ ‬بذكاء‭ ‬البشر‭ ‬نفسه‭ ‬فعلاً،‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬سريعاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬فينبعي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الآلات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬هي‭ ‬مبرمجة‭ ‬لأجله‭. ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬بعد‭. ‬لكن‭ ‬ثمة‭ ‬اسباب‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬ممكن،‭ ‬ليس‭ ‬بعد‭ ‬عقود،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬فحسب‭”.‬

‭ ‬ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬؟‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ضرورة‭ ‬تجميد‭ ‬الأبحاث‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على ما‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬البعض؟

‭”‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المطلوب‭ ‬التوقف‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليس‭ ‬خطيراً‭ (…). ‬لا‭ ‬قدرة‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬المعقد‭ ‬المتعدد‭ ‬الخطوات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفعل‭ ‬العلماء‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬أشياء‭ ‬جديدة‭ ‬خارج‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭. ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة،‭ ‬كجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬مثلاً‭.‬

ثمة‭ ‬من‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأبحاث‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬النُظُم‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬المضلِلة‭. ‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬حظر‭ ‬الإنترنت؟‭ (‬‭…) ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬حر،‭ ‬وكما‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬حظر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬حظر‭ ‬هذا‭ (+‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭+) ‬أيضاً‭”.‬

هل‭ ‬يجدر‭ ‬بنا‭ ‬اعتبار‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مكان‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬خطراً؟

‭ “‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الزمن‭ ‬سيتجاوز‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتولاها‭ ‬البشر في‭ ‬ظل‭ ‬النُظُم‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ +‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭+ ‬المتوقع‭ ‬طرحها،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬خطراً‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬حسنة‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭. ‬سيجد‭ ‬الناس‭ ‬أشياء‭ ‬أفضل‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ (…). ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أتمتة‭ ‬كل‭ ‬المهام‭ ‬الإدارية‭ ‬تقريباً‭”.‬‮ ‬

‭”‬ستتمثل‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الزمن‭ ‬يتجاوز‭ ‬الوظائف‭ ‬تباعاً‭ ‬‮ ‬‭(…) ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬سنحل‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭”.‬

‮ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المساهمات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدمها‭ ‬الروبوتات‭ ‬للمجتمع‭ ‬اليوم،‭ ‬وماذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام؟

يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الجيدة،‭ ‬كالممرضة‭ ‬الآلية‭ ‬غرايس‭. ‬ففي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يشعر‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بالوحدة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬رعاية‭ ‬المسنين،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تلقيهم‭ ‬الطعام‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬ليوفر‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬اجتماعياً‭ ‬وعاطفياً‭. ‬‮ ‬لكنّ‭ ‬اعتماد‭ ‬روبوتات‭ ‬شبيهة‭ ‬بالبشر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلتهم،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬قصصهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬بأبنائهم‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حياتهم‭”.‬‮ ‬

‭”‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬لا‭ ‬إلغاء‭ ‬لوظائف،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬المتقدمين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمريض‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعليم‭ ‬أيضاً‭ ‬مجالاً‭ ‬مهماً‭ ‬للروبوتات‭ ‬البشرية‭ ‬الشكل،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأعمال‭ ‬المنزلية‭.‬

‮ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬تنظيم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬‮ ‬الناس؟

‭”‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحوكمة‭ ‬تشاركية،‭ ‬وإشراك‭ ‬السكان،‭ ‬بطريقة‭ ‬ما،‭ ‬وهذا‭ ‬ممكن‭ ‬تقنياً‭. ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تمول‭ ‬معظم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بالصالح‭ ‬العام‭. ‬ما‭ ‬تريده‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬المالية‭ ‬للمساهمين‭ ‬فيها‭”.‬