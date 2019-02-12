حوار تحتضن معرض المغترب اياد الموسوي

لوحات ملوّنة تنقل أحلام فجر بغداد

فائز جواد

حرصت قاعة حوار للفنون على تفعيل الحركة التشكيلية في العراق من خلال احتضانها عدد من المعارض الشخصية والجماعية للفنانين الرواد والشباب وتوفر لهم كافة المستلزمات وتوجه الدعوة للتشكيليين العراقيين مركزه على طلبة قسم التشكيل في اكاديمية الفنون الجميلة الملاصقة لقاعة حوار في منطقة وزيرية بغداد بهدف اطلاع الطلبة على خبرات الرواد والمبدعين الذين يقيمون معارضهم بشكل دوري على قاعة حوار التي تعد من اهم قاعات العاصمة التي تنشر وتهتم بالجمال والابداع وتدفع عجلة المشهد التشكيلي العراقي الى امام بعدما شهد ركودا بعد العام 2003. وفي صباح الثلاثاء الخامس من شباط كان جمهور القاعة على موعد مع النخب التشكيلية العراقية وعشاقه من الجمهور مع المعرض التشكيلي 23 بغداد احلام الفجر للفنان المغترب اياد الموسوي الذي عرض اكثر من 30 عملا فنيا بمختلف القياسات والالوان ، المعرض افتتحه وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري ورئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين ومؤسس قاعة حوار الفنان قاسم سبتي وعدد من التشكيليين الرواد والاكاديميين . المعرض ضم مجموعة من اللوحات زينت جدران القاعة نقل الموسوي مشاهده الجميلة عن بغداد والتي قال عنها (وتبقى بغداد احلامها جميلة عند الفجر) . واضاف الموسوي ( اقدم في معرضي الشخصي الذي يحمل الرقم 23 تجربة تشكيلية عزيزة الى قلبي حيث رسمت هذا المعرض خصيصا لبغداد حيث ولدت ببيت جدي في كرادة مريم وعلى ضفاف نهر دجلة ومشاهداتي لاضواء المراكب التي تسير بهدوء وانعكاسات الاضواء على سطح الماء المتراكض اضافة الى منظر البيوت من الضفة الاخرى ،

حلقة اخرى

هذا المعرض هو ذكريات الطفولة في بغداد فهي جميلة بناسها وعاداتها واحياءها ومناظرها التي لايمكن ان تنسى ، واستقيت اسم المعرض من عنوان شعر لوالدي الراحل الشاعر عبد الصاحب الموسوي احلام الفجر ، وتبقى بغداد احلام جميلة عند الفجر ) واشار الى( انه انتهج المعالجة التشكيلية بتلقائية لحدود الطفولة واستقيت الوان الطبيعة بتنوعها وتناقضها ) ويختتم ( لازمتني بغداد في سنين الغربة والاغتراب في شمال امريكا حلما جميلا استوحي منه الامل والتفاؤل والطاقة الايجابية ).

والموسوي حاصل على منحة روسو وفرميت واقام في مركز بانف بالبرتا بكندا كلية الفنون الجميلة قسم الطباعة مونتلريال كندا ،شارك في مهرجان الفن والثقافة باستديو الفن باصيلة المغرب لسنوات عدة ، اقام اكثر من 18 معرضا فنيا منفردا في انحاء العالم ، وقال عنه البروفيسور الامريكي المعروف جون ديشمان في مقالة عالم فولبرايت ( لقد اعترف خبراء الفن في كل من الغرب والعالم العربي بتالق اياد الموسوي واعتباره واحدا من اهم الاجيال الجديدة من الفنانين الذين شكلوا الاساس لفصل جديد في تاريخ الفن المعاصر ). واشار عدد من الضيوف الذين حضروا افتتاح المعرض الى ضرورة تفعيل مثل هكذا معارض تشكيلية تنقل تجارب التشكيليين العراقيين وعرضها للجمهور والنخب التشكيلية التي انقطعت لمدة ليست بالقصيرة عن تجارب المبدعين العراقيين وهم يقدمــــون اعمالهم في شتى بقاع العالم ، مشيدين بمبادرة قاعة حوار والفنان قاسم سبتي لاحتضان مثل هذه المعارض للفنانين العراقيين المغتربين واليوم اطلعنا على تجربة رائعة للفنان التشكيلي اياد الموسوي وهو ينقل تجربته الابداعية ويجسد فيها الوان وامل بغداد في لوحات اضفت على معرضه البهجة والامل في ان بغداد ورغم كل الذي جرى لها تبقى تتوشح بالامل والابداع والسلام وبدورنا نبارك للفنان الموسوي ولقاعة حوار التي قدمت لنا تجربة رائعة ابدع في نقلها الفنان المغترب اياد الموســـــوي.