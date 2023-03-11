حوار الأديان – خالدة خليل

أدين بدين الحب أنَّى توجهتْ ركائبه

فالحّب ديني وإيماني

قالها الصوفي أبن عربي قبل قرون ..

لو إتبع البشر دين الحب والإنسانية لتجاوزنا الكثير من المفاهيم الخاطئة والصراع الديني .

ولولا عمق هذا الصراع الديني لما وجد أساساً مفهوم الحوار بين الأديان ، الذي نشأ في بداياته بين الكاثوليك واليهود ومن ثم تطور ليشمل الإسلام والديانات غير الابراهيمية .

أن مايعـــــــرقل حوار الأديان هــــــو عدم قبــــول الآخر والتزمت بالرأي الـــــــذي يؤدي الى الجمود الفكري ،فينتج عنه صراعاً أعـــــــمق وأبــــــــعد يؤثر على التعايـــــش في منطــــــــقة الشــــــرق الأوسط .