حوار‭ ‬عربي‭ ‬حول‭ ‬الفساد في‭ ‬العراق

فاتح عبدالسلام

ذات‭ ‬مرة،‭ ‬قال‭ ‬لي،‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬هل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حقيقة‭ ‬أم‭ ‬خيال‭ ‬؟،‭ ‬قلت‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬اعرف‭ ‬مقصده‭: ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تتساوى‭ ‬الحقيقة‭ ‬مع‭ ‬الخيال‭.‬

قال‭: ‬طبعاً،‭ ‬أليس‭ ‬هو‭ ‬بلد‭ ‬المبدعين،‭ ‬فلِمَ‭ ‬لا‭ ‬يصبح‭ ‬الخيال‭ ‬حقيقة؟

‭ ‬قلت‭ ‬له‭: ‬صدقت‭ ‬رؤيتك،‭ ‬لكنك‭ ‬لا‭ ‬ترمي‭ ‬الى‭ ‬مسألة‭ ‬ابداع‭ ‬العقل‭ ‬العراقي،‭ ‬وانّما‭ ‬تريد‭ ‬التلميح‭ ‬الى‭ ‬موضوع‭ ‬آخر‭.‬

أجاب‭: ‬أجل،‭ ‬ما‭ ‬نسمعه‭ ‬عن‭ ‬كمية‭ ‬الفساد‭ ‬بالمليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬بل‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً،‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬لا‭ ‬يحتملها‭ ‬التفكير‭ ‬العادي‭ ‬إذ‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هكذا‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬ويبقى‭ ‬قائماً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭.‬

قلت‭ ‬له‭: ‬الانسان‭ ‬العراقي‭ ‬هو‭ ‬وحده‭ ‬الذي‭ ‬يحتمل‭ ‬كل‭ ‬صدمات‭ ‬الحروب‭ ‬والفساد‭ ‬وشظف‭ ‬العيش،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬يستمر‭ ‬البلد‭ ‬واقفا‭ ‬على‭ ‬قدميه،‭ ‬وليس‭ ‬بفضل‭ ‬الطبقات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬جثمت‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.‬

قال،‭ ‬والثقةُ‭ ‬بادية‭ ‬في‭ ‬كلماته‭: ‬أجل‭ ‬هو‭ ‬الانسان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬ترى‭ ‬العرب‭ ‬فيه‭ ‬دائماً‭ ‬علامة‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬عافية‭ ‬الامة‭.‬

اجبته‭: ‬لكنك‭ ‬لم‭ ‬تقل‭ ‬سؤالك‭ ‬بعد؟

قال‭: ‬اسمعُ‭ ‬انَّ‭ ‬لديكم‭ ‬لجاناً‭ ‬وهيئات‭ ‬نزاهة‭ ‬والدولة‭ ‬منشغلة‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬في‭ ‬فساد‭ ‬الفاسدين،‭ ‬لكن‭ ‬الحصيلة‭ ‬تبدو‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬ملياري‭ ‬او‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬صرعات‭ ‬السرقة‭ ‬لديكم‭ ‬برغم‭ ‬جسامة‭ ‬المبلغ،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التفتيش‭ ‬عن‭ ‬المليارات‭ ‬التي‭ ‬اغتنى‭ ‬بها‭ ‬الفاسدون،‭ ‬ومنهم‭ ‬يتصدرون‭ ‬واجهات‭ ‬سياسية‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬النيل‭ ‬منهم‭.‬

قلت‭: ‬ماذا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬تحديداً‭.‬

قال‭ ‬بسرعة‭: ‬الفاسدون‭ ‬معلومون‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬الرواتب‭ ‬الشهرية‭ ‬لأي‭ ‬مسؤول،‭ ‬وماعدا‭ ‬ذلك‭ ‬فهي‭ ‬سرقات‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬مصدر‭ ‬الأموال،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ورثها‭ ‬أو‭ ‬جاءته‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالسلطة‭ ‬التي‭ ‬يزاولها‭ ‬في‭ ‬منصبه‭.‬

قلت‭: ‬انهم‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬أعلنوا‭ ‬مراراً‭ ‬عن‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الذمم‭ ‬المالية‭ ‬للمسؤولين،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬التدقيق‭ ‬فيها‭ ‬وكيفية‭ ‬حسابها‭ ‬وصلتها‭ ‬بأموال‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج؟

قال‭ ‬منهياً‭ ‬الحوار‭ ‬من‭ ‬جانبه‭: ‬الحقيقة‭ ‬أوضح‭ ‬من‭ ‬الشمس،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬لديكم‭ ‬مَن‭ ‬يلف‭ ‬ويدور‭ ‬كثيراً‭ ‬وهو‭ ‬يعلم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬

قلت‭ ‬له‭: ‬أشد‭ ‬ما‭ ‬يؤلمني‭ ‬في‭ ‬حديثك‭ ‬هذا،‭ ‬هو‭ ‬انّك‭ ‬تتحدث‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬بلدي‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬تعجّبت‭ ‬منه‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬وانني‭ ‬أجيبك‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬أحسد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الحرج‭ ‬لأنني‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وكنت‭ ‬أتمنى‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬العلامات‭ ‬الفارقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تشد‭ ‬العرب‭ ‬الينا‭ ‬هي‭ ‬الابداع‭ ‬العلمي‭ ‬والفكري‭ ‬والإنساني‭ ‬والنهضة‭ ‬الحضارية،‭ ‬وليس‭ ‬شيئاً‭ ‬آخر‭.‬

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