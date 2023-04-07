حوار‭ ‬طريف‭ ‬بين‭ ‬قوي‭ ‬وضعيف – د. نزار محمود

للقوة‭ ‬أشكال‭ ‬وأسباب،‭ ‬وكذلك‭ ‬للضعف‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬للقوة‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬الخير‭ ‬والشر،‭ ‬كما‭ ‬للضعف‭ ‬في‭ ‬الإرادة‭ ‬واللا‭ ‬إرادة‭.‬

في‭ ‬مقهى‭ ‬يجلس‭ ‬رجل‭ ‬طويل‭ ‬القامة،‭ ‬مفتول‭ ‬العضلات،‭ ‬حاد‭ ‬النظرات،‭ ‬كما‭ ‬تبدو‭ ‬عليه‭ ‬ملامح‭ ‬ذكاء،‭ ‬وتقرأ‭ ‬في‭ ‬تقسيمات‭ ‬وجهه‭ ‬عزم‭ ‬واصرار‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭.‬

أمام‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬صادف‭ ‬أن‭ ‬جلس‭ ‬آخر‭ ‬هزيل‭ ‬القامة‭ ‬والبنية،‭ ‬مستكين‭ ‬النظرات،‭ ‬شاحب‭ ‬الوجه،‭ ‬تقرأ‭ ‬في‭ ‬تقسيمات‭ ‬وجهه‭ ‬التوسل‭ ‬والتسول‭!‬

أراد‭ ‬الرجل‭ ‬طويل‭ ‬القامة‭ ‬أن‭ ‬يشعل‭ ‬سيجارة‭ ‬فلم‭ ‬يجد‭ ‬قداحة‭ ‬النار،‭ ‬فسأل‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يجلس‭ ‬قبالته‭. ‬أسرع‭ ‬الرجل‭ ‬ليخرج‭ ‬قداحة‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬جيبه‭ ‬ويضغط‭ ‬على‭ ‬موضع‭ ‬فيها‭ ‬ليشعل‭ ‬سيجارة‭ ‬جليس‭ ‬المقهى‭. ‬شكره‭ ‬الرجل‭ ‬وكانت‭ ‬مناسبة‭ ‬لتبادل‭ ‬الحديث‭.‬

الرجل‭ ‬القوي‭ (‬ق‭) ‬يسأل‭ ‬جليسه‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭): ‬يبدو‭ ‬عليك‭ ‬التعب‭ ‬أيها‭ ‬الرجل‭ ‬والحزن‭. ‬لماذا؟

‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭): ‬هموم‭ ‬الدنيا‭ ‬كثيرة‭ ‬يا‭ ‬صاحبي‭. ‬فلا‭ ‬أسرة‭ ‬لي‭ ‬اجتمع‭ ‬معها،‭ ‬ولا‭ ‬مسكن‭ ‬يأويني‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬متزوجاً،‭ ‬أم‭ ‬كنت؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬نعم‭ ‬أنا‭ ‬متزوج،‭ ‬لكن‭ ‬أسرتي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تطيقني‭. ‬فلا‭ ‬عمل‭ ‬لي‭ ‬ولا‭ ‬دخل‭ ‬أكسبه‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬ولماذا‭ ‬ليس‭ ‬لك‭ ‬من‭ ‬عمل؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬وجدته‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬يقتضي‭ ‬نهوضي‭ ‬الباكر‭ ‬صباحاً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬أطيقه‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬هل‭ ‬لديك‭ ‬من‭ ‬مهنة‭ ‬معينة؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬أنا‭ ‬فنان،‭ ‬أعشق‭ ‬الرسم‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬ولكني‭ ‬أسمع‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬الرسامين‭ ‬من‭ ‬يكسب‭ ‬الكثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭.‬

الرجل‭ (‬ض‭): ‬نعم‭ ‬هذا‭ ‬صحيح،‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أرسم‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬يعجبني‭ ‬من‭ ‬موضوعات،‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تروق‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬اقتناء‭ ‬اللوحات‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬وماذا‭ ‬هي‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬يهمك‭ ‬رسمها؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬هموم‭ ‬الناس‭ ‬وحكايات‭ ‬البؤساء‭ ‬با‭ ‬سيدي‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬وما‭ ‬هي‭ ‬اللوحات‭ ‬التي‭ ‬تباع؟

الرجل‭ (‬ص‭): ‬تلك‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬موضات‭ ‬وصرخات‭ ‬العصر،‭ ‬وكثير‭ ‬منها‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬ولا‭ ‬رسالة‭ ‬له‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬ألا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬ترسم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللوحات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسب‭ ‬العيش؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬لقد‭ ‬جاهدت‭ ‬نفسي‭ ‬لكني‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬لكنك‭ ‬تعيش‭ ‬ظروفاً‭ ‬قاسية‭. ‬ألا‭ ‬يدفعك‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬مبدئيتك،‭ ‬ولنقل‭ ‬نرجسيتك،‭ ‬وتقوم‭ ‬برسم‭ ‬ما‭ ‬يعينك‭ ‬على‭ ‬معيشتك‭ ‬وأسرتك؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬المشكلة‭ ‬يا‭ ‬صاحبي،‭ ‬أن‭ ‬زملائي‭ ‬وأصحابي‭ ‬قد‭ ‬عرفوني‭ ‬واحترموني‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبدئية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يصعب‭ ‬علي‭ ‬كثيراً‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نظرهم‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬ولكن،‭ ‬هل‭ ‬يهون‭ ‬عليك‭ ‬وضعك‭ ‬الأسري‭ ‬الحالي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رأي‭ ‬زملائك‭ ‬وأصدقائك‭ ‬بك؟

الرجل‭ (‬ض‭): ‬يتلعثم‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬الإجابة،‭ ‬ثم‭ ‬يقول‭: ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬علي‭ ‬مراجعة‭ ‬موقفي‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬عليك‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬تنتهي‭ ‬الى‭ ‬موقف‭ ‬واقعي‭ ‬من‭ ‬الحياة‭.‬

الرجل‭ (‬ض‭): ‬سأحاول‭ ‬ذلك‭. ‬ولكن‭ ‬قل‭ ‬لي‭ ‬يا‭ ‬صديقي‭: ‬ماذا‭ ‬تعمل‭ ‬انت؟‭ ‬يبدو‭ ‬عليك،‭ ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬الراحة‭ ‬والنعمة‭.‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬أنا‭ ‬رجل‭ ‬أعمال،‭ ‬أقرأ‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬ويرغبه‭ ‬الناس،‭ ‬وأعمل‭ ‬على‭ ‬تأمينه‭ ‬لهم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬كسبي‭.‬

الرجل‭ (‬ض‭): ‬بهذه‭ ‬البساطة؟

الرجل‭ (‬ق‭): ‬بهذه‭ ‬البساطة‭. ‬لكني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أضع‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬قيوداً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يحب‭ ‬أن‭ ‬يحتاجه‭ ‬الناس‭ ‬وما‭ ‬يرغبون‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬أنت‭.‬

الرجل‭ (‬ض‭): ‬سامحني‭ ‬يا‭ ‬صديقي‭. ‬ألا‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ضرباً‭ ‬من‭ ‬الغاء‭ ‬شخصيتك‭ ‬واحترامك‭ ‬لذاتك؟

الرجل‭ (‬ق‭): ‬وما‭ ‬علاقة‭ ‬ذلك‭ ‬بشخصيتي‭ ‬واحترامي‭ ‬لذاتي؟‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬المشتري‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬بضاعة،‭ ‬وليس‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أفرض‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬يعجبني‭ ‬أنا‭ ‬شخصياً،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موقفك‭ ‬من‭ ‬الرسم‭.‬

الرجل‭ (‬ض‭): ‬والله‭ ‬يا‭ ‬صديقي،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬عقدت‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬تبديل‭ ‬موقفي‭ ‬من‭ ‬موضوعات‭ ‬رسومي،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬مني‭ ‬اقناع‭ ‬أسرتي‭ ‬بذلك‭ ‬ووعدها‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيغير‭ ‬من‭ ‬وضعي‭ ‬المادي‭. ‬احتاج‭ ‬الى‭ ‬شراء‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬المسكن‭.‬

‭( ‬هنا‭ ‬تخطر‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬الرجل‭ (‬ق‭) ‬فكرة‭ ‬نبيلة‭!)‬

الرجل‭ (‬ق‭): ‬لقد‭ ‬نسيت‭ ‬شيئاً‭. ‬إن‭ ‬زوجتي،‭ ‬هاوية‭ ‬للوحات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬موضوعات‭ ‬إنسانية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬لوحاتك‭ ‬ما‭ ‬ترغب‭ ‬بشرائه؟‭ ‬هل‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تسرع‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬لوحتين‭ ‬من‭ ‬لوحاتك؟

‭( ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬منزل‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭) ‬ليس‭ ‬ببعيد‭ ‬عن‭ ‬المقهى،‭ ‬أسرع‭ ‬الرجل‭ ‬وأحضر‭ ‬لوحتين‭ ‬من‭ ‬لوحاته‭. ‬ودون‭ ‬تحديق‭ ‬عميق،‭ ‬أظهر‭ ‬الرجل‭ (‬ق‭) ‬اعجاباً‭ ‬بهما،‭ ‬وأخرج‭ ‬من‭ ‬جيبه‭ ‬مبلغاً‭ ‬مجزياً‭ ‬ووضعه‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭) ‬ثمناً‭ ‬لهما‭)‬

الرجل‭ (‬ض‭): ‬يا‭ ‬صديقي،‭ ‬هذا‭ ‬مبلغ‭ ‬كبير‭!‬

‭( ‬يستأذن‭ ‬الرجل‭ (‬ق‭) ‬وينهض،‭ ‬فيودع‭ ‬صديقه‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭) ‬ويذكره‭ ‬بنصيحته،‭ ‬ويذهب‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬المقهى‭ ‬ويدفع‭ ‬له‭ ‬حسابه‭ ‬وحساب‭ ‬صديقه‭ ‬ويمضي‭ ‬خارجاً‭ ‬من‭ ‬المقهى،‭ ‬تاركاً‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭) ‬مندهشاً‭ ‬تغمره‭ ‬الفرحة‭)‬

يأخذ‭ ‬الرجل‭ (‬ص‭) ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬المدينة‭ ‬فيتبضع‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬الأسرة‭ ‬لأسبوعين‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المختلفة‭ ‬ويعود‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭.‬

وتمضي‭ ‬الأيام،‭ ‬والرجل‭ (‬ض‭) ‬يرسم‭ ‬لوحة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يرغبه‭ ‬الناس،‭ ‬وهو‭ ‬يبيعها‭ ‬دون‭ ‬كثير‭ ‬عناء،‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬الود‭ ‬في‭ ‬الاسرة‭ ‬والحميمية‭ ‬اليها‭.‬

وذات‭ ‬يوم‭ ‬يذهب‭ ‬الرجل‭ (‬ض‭) ‬الى‭ ‬المقهى‭ ‬ويجلس‭ ‬متذكراً‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أعانه‭ ‬ونور‭ ‬عليه‭ ‬حياته‭ ‬بنصيحته‭ ‬الواقعية‭. ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬مضى‭ ‬متأملاً‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬أطباعهم‭ ‬ورغباتهم‮…‬‭ ‬تنهد‭ ‬عميقاً،‭ ‬نهض‭ ‬مودعاً‭ ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬مسكنه‭ ‬ليكمل‭ ‬لوحة‭ ‬بدأها‭ ‬ولم‭ ‬ينته‭ ‬منها‭!‬