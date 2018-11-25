حوارات صحفية في هـوم دليفري – القاهرة – الزمان

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام في العاصمة المصرية القاهرة، صدرت الطبعة الثانية من كتاب (هـوم دليفري / حكايات شباب الفيسبا ) للكاتب المصري مصطفى فتحي يقع في 168 صفحة من القطع المتوسط ، تصميم الغلاف للتشكيلي أحمد فتحي.والكتاب يقتحم عالم توصيل الطلبات أو من يطلق عليهم في الشارع المصري (الطيارين)… هؤلاء الذين تنطلق بهم دراجاتهم النارية في شوارع القاهرة المزدحمة ، بكل جنون وسرعة وتمرد … هؤلاء الباحثون عن أحلامهم ، العاشقون للتمرد، الأشرار الذين يخفون داخلهم طفلاً طيبًا.حيث استطاع فتحي اكتساب ثقة (شباب الدليفرية) ليوثِّق معهم عددًا من الحوارات الصحفية صاغها في قالب قصصي ، كاشفًا كواليس وخبايا وقواعد ومخاطر هذه المهنة التي يمتهنها مؤخرا عددٌ كبيرٌ من الشباب على اختلاف درجاتهم العلمية، لمواجهة أزمة البطالة وتوفير دخل يعينهم على متطلبات الحياة.الكتاب هو دمج بين التحقيق الصحفي وبين القصة الأدبية، ومكتوب بلغة أقرب للغة الأفلام الوثائقية.اما تقديم الكتاب بقلم الناشر إسلام شمس الدين جاء فيه :(يجرنا فتحي في كتابه لاهثين خلف سطوره نغترف متعة التحقيق/ الحوار الصحفي… يبتكر لنا من الخيال شخصية هذه البطلة الجميلة الرقيقة المبدعة “المجنونة” (مريم عزيز نوح) بنت الجامعة الأمريكية التي تبحث عن فكرة تشبه جنونها لإنجاز مشروع تخرجها من كلية الإعلام ، لتجد ضالتها في نماذج إنسانية نراها ونتعامل معها يوميًا في شوارعنا ومنازلنا ، لكن سنكتشف هنا أننا لا نعلم عنها إلا القليل… إنه عالم “الدليفري” أو “الطيارين” أو “توصيل الطلبات”.ننسى مع صفحات هذا الكتاب الصحفي أن هناك كاتبًا يوثق حوارته الصحفية مع “الدليفرية” ، ونعيش فقط مع مغامرات “مريم عزيز نوح” لاستكشاف هذا العالم المبهم وتسليط الضوء على جوانب إنسانية خفية كنا نغفلها ، أو ربما نتغافلها…رسم لنا فيه المؤلف صورًا درامية مبتكرة ، ليعيد تقديم الكتابة الصحفية في ثوب جديد نسجه من خيوط المتعة الأدبية والإنسانية معًا).

و(هـوم دليفري) هو التعاون الثالث بين فتحي والمؤسسة بعد كتاب (الشاطر مرسي : حرية التعبــــــــير في عهد أول رئيس مدني منتخب) الصادر عام 2013 وكتاب (اكتب.. صور.. انشر – دليلك إلى عالم الصحافة الإلكترونية) الصادر عام .2015