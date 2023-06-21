حمّودي يلتقي مكتب الأندية في مقر الأولمبية

بغداد- الزمان

إلتقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في مقر اللجنة الأولمبية ببغداد مدير وأعضاء مكتب الأندية.وإستمع حمودي لعرض قدمه اعضاء المكتب عن عملهم وأبرز المشكلات التي تعترضهم لاسيما فيما يخص تشكيل الهيئات المؤقتة وحسم المواضيع المتعلقة ببعض الأندية.من جانبه أشاد حمودي بدور المكتب في حلحلة الكثير من الأزمات التي واجهتها بعض الأندية الرياضية العراقية مبدياً إستعداده لتقديم كامل الدعم والاسناد لمكتب الأندية لانجاح مهمتهم واحترام قراراتهم المتسقة مع القوانين العراقية النافذة.هذا وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية سمير الموسوي وعضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية إبراهيم خليل والأمين العام هيثم عبدالحميد والأمين المالي احمد صبري، ومجلس مكتب الأندية المؤلف من علاء جابر واللواء مهدي شواي ومصطفى جبار علگ.