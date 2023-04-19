المكتب التنفيذي يرسم منهج دعم الإتحادات للمشاركة في الدورات المقبلة

حمّودي يكرّم منتخب الرماية لإنجازاته ببطولة العرب

بغداد- الزمان

أثنى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي على الانجاز المتميز الذي حققه منتخب الرماية للرجال والنساء في بطولة العرب الأخيرة التي أختتمت فعالياتها في جمهورية مصر العربية.جاء ذلك خلال تكريم أعضاء المنتخب الوطني في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .وأشاد حمودي بما حققه اللاعبون واللاعبات في البطولة العربية من خلال تتويجهم بالمركز الثاني في المنافسات التي شاركت فيها أفضل وأقوى المنتخبات العربية مؤكداً ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تولي أهمية كبيرة للرياضيين والرياضيات وتقدم الدعم اللازم لهم كونهم بمثابة سفراء للوطن في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدولية.ومن جهته ثمن رئيس الاتحاد العراقي للرماية صبيح مراد الدعم الذي تقدمه اللجنة الأولمبية متمثلة برئيسها الأستاذ رعد حمودي وزملاؤه أعضاء المكتب التنفيذي لرياضة الرماية، وجميع الألعاب الرياضية الأخرى، موضحاً ان رياضة الرماية شهدت خلال الفترة الحالية إنطلاقة جديدة من خلال وضع ستراتيجية تطويرية تهدف لاستمرار تألق الرماية العراقية في الاستحقاقات المقبلة.

تكريم واهتمام

وعبر لاعبو المنتخب العراقي للرماية عن تقديرهم وإعتزازهم الكبيرين للتكريم والاهتمام الذي توليه اللجنة الأولمبية لجميع الرياضيين والرياضيات وحرصها الكبير على توفير جميع المستلزمات التي من شأنها الاسهام في تحقيق الانجازات على مختلف الصعد.

وقد حضر التكريم النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي وعضوا المكتب التنفيذي السيدان ابراهيم خليل وعدنان طعيس والأمين العام هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري.وفي سياق منفصل عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية برئاسة رعد حمودي إجتماعه الدوري الاعتيادي لبحث أبرز الملفات في المشهد الأولمبي الوطني.ووافق المكتب التنفيذي، بالاجماع، على المشاركة في الدورة الرياضية العربية في الجزائر تموز المقبل، والدورة الآسيوية في الصين تشرين الأول المقبل، ورسم خطط إنجاح المشاركتين من خلال دعم الاتحادات الوطنية وتوفير مستلزمات الاعداد السليم من خلال تأمين المعسكرات والمشاركات التي تدعم الرياضيين لتحقيق الانجازات على المستويين العربي والقاري.كما قرر المكتب التنفيذي مواصلة دعم الأنشطة الأولمبية النسوية، وتوفير الأجواء المناسبة للارتقاء برياضة المرأة إتساقاً مع التوصيات الدائمة للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بهذا الصدد.وفي جانب آخر قرر المكتب التنفيذي وضع آلية تطوير عمل فروع اللجنة الأولمبية في عموم محافظات البلاد من خلال توفير الأرضية الخصبة للعمل الرياضي في المحافظات، وتشكيل اللجان الخاصة بذلك.