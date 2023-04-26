حمى سباق الذكاء الاصطناعي تستعر بين عمالقة المعلوماتية

ماونتن‭ ‬فيو‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ “‬غوغل‭” ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الطليعية،‭ ‬نجحت‭ ‬منافستها‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬عليها‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تطغى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترسيخ‭ ‬نفسها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭.‬

وأعلن‭ ‬مجموعتا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأميركيتان‭ ‬العملاقتان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حصيلة‭ ‬إيراداتهما‭ ‬وأرباحهما‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭.‬

فحجم‭ ‬مبيعات‭ ‬مجموعة‭ “‬ألفابت‭” ‬المالكة‭ ‬لـ‭”‬غوغل‭” ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬ربحاً‭ ‬صافياً‭.‬

لكنّ‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتليجنس‭” ‬ماكس‭ ‬ويلينز‭ ‬لاحظ‭ ‬أن‭ “‬ما‭ ‬مِن‭ ‬أسباب‭ ‬كافية‭ ‬تدعو‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل‭” ‬رغم‭ ‬تجاوز‭ ‬هاتين‭ ‬النتيجتين‭ ‬توقعات‭ ‬السوق،‭ ‬مذكّراً‭ ‬بأن‭ ‬النشاط‭ ‬الإعلاني‭ ‬للشركة‭ “‬معرّض‭ ‬للخطر‭”.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ “‬انخفاض‭ ‬إيرادات‭ +‬يوتيوب‭+ ‬مجدداً،‭ ‬وعدم‭ ‬نمو‭ ‬عائدات‭ ‬محرّك‭ ‬البحث‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬إلا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬يبيّن‭ ‬أن‭ ‬جوهر‭ ‬عمل‭ +‬غوغل‭+ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬لم‭ ‬يشهدها‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتواجه‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الحكم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬الرقمية‭ ‬عالمياً‭ ‬واقع‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬مما‭ ‬يدفع‭ ‬المعلنين‭ ‬إلى‭ ‬نفقاتهم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تشهد‭ ‬منصة‭ “‬يوتيوب‭” ‬التابعة‭ ‬لـ‭”‬غوغل‭” ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ “‬تيك‭ ‬توك‭” ‬الواسعة‭ ‬الشعبية‭.‬‮ ‬‭ ‬وسعت‭ “‬يوتيوب‭”‬،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬إنستغرام‭” (‬التابعة‭ ‬لـ‭”‬ميتا‭”) ‬و‭”‬سنابتشات‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬استنساخ‭ ‬خدمة‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬شعبية‭ “‬تيك‭ ‬توك‭”‬،‭ ‬فأطلقت‭ “‬شورتس‭”. ‬وقالت‭ ‬إيفلين‭ ‬ميتشل‭ ‬من‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتليجنس‭” ‬إن‭ “‬البيانات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬البدلات‭ ‬المالية‭ (…) ‬لمصممي‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ +‬شورتس‭+ ‬مخيّبة‭”.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام‭” ‬

وينبغي‭ ‬على‭ “‬غوغل‭” ‬التي‭ ‬استغنت‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ (‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬العاملة‭)‬،‭ ‬وقلصت‭ ‬مشاريعها‭ ‬العقارية،‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وحققت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬تفوقاً‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ (‬القادر‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬محتوى‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭ ‬بلغة‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭) ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬الأميركية‭ ‬الناشئة‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬إذ‭ ‬استثمرت‭ ‬المجموعة‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮ ‬

ودمجت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬برنامج‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬في‭ ‬محركها‭ ‬للبحث‭ “‬بينغ‭” ‬مما‭ ‬أنعشه‭ ‬وأتاح‭ ‬له‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬بفضل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬عاجزاً‭ ‬عن‭ ‬منافسة‭ “‬غوغل‭”.‬

وباتت‭ ‬الشركتان‭ ‬تنافسان‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬وظائف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية‭ ‬إلى‭ ‬برامجهما،‭ ‬من‭ ‬معالج‭ ‬االنصوص‭ “‬وورد‭” ‬إلى‭ ‬صندوق‭ “‬جي‭ ‬مايل‭” ‬البريدي‭. ‬وقال‭ ‬سوندار‭ ‬بيتشاي‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬المحللين‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ “‬معظم‭ ‬المؤسسات‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحولها‭”. ‬وجمعت‭ “‬الفابت‭” ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬فرق‭ “‬برين‭” ‬و‭”‬ديب‭ ‬مايند‭” ‬لتسريع‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ونشر‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ “‬غوغل‭ ‬ديب‭ ‬مايند‭” ‬الجديدة‭ ‬ديميس‭ ‬هاسابيس‭ ‬تغريدة‭ ‬كتب‭ ‬فيها‭: “”‬لدينا‭ ‬بالتالي‭ ‬فرصة‭ ‬لبناء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإنسانية‭”.‬‮ ‬

وكان‭ ‬يشير‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬فكرة‭ ‬عممتها‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬تتفوق‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬إدراكية‭ ‬كثيرة‭.‬

الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأكثر‭ ‬تطوراً،‭ ‬تتمتع‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬بالتفوق‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬وهو‭ ‬قطاع‭ ‬تحتل‭ ‬فيه‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ “‬أمازون‭”.‬‮ ‬

وأعلنت‭ “‬غوغل‭ ‬كلاود‭” ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عن‭ ‬أرباح‭ ‬تشغيلية‭ ‬قدرها‭ ‬191‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬تحقق‭ ‬فيها‭ ‬الشركة‭ ‬ربحاً‭.‬

ولاحظ‭ ‬ماكس‭ ‬ويلينز‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ “‬تُظهر‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تعمل‭ ‬حقاً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ربحية‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭. ‬لكنّ‭ +‬غوغل‭ ‬كلاود‭+ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عملياً‭ ‬متخلفة‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬منافسيها‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬ويتباطأ‭ ‬نموها‭”. ‬أما‭ ‬إيرادات‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬من‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬خوادم‭ ‬خارجية‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬فارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬28،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وباتت‭ ‬هذه‭ ‬الإيرادات‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬الشركة‭. ‬وفي‭ ‬المجمل،‭ ‬بلغت‭ ‬مبيعات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬52،8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭)‬،‭ ‬ووصل‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬إلى‭ ‬18،3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬بزيادة‭ ‬9،4‭ ‬في‭ ‬المئة‭). ‬وارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬سهمها‭ ‬بنحو‭ ‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬التداولات‭. ‬أما‭ ‬قيمة‭ ‬سهم‭ “‬ألفابت‭” ‬فارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬زادت‭ ‬أكثر‭ ‬قليلاً‭ ‬تبعاً‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬شراء‭ ‬أسهم‭ ‬بقيمة‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الربع‭ ‬الحالي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬حالاً‭ ‬للشركة‭ ‬العملاقة‭. ‬ويعتزم‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬الأميركي‭ ‬مواصلة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬التضخم،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الركود‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭. ‬وتتوجه‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬والأوروبية‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬منصات‭ ‬الإنترنت‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬عدة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المنافسة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تجاوزات‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬