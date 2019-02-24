حمى ترك الوطن وحيداً – عبد الكاظم محمد حسون

وطن يتسع للجميع , وربما لأكثر من سكانه الحالين , وقد احتضن في فترة ماء أكثير من ثلاثة ملاين من العمالة العربية عاشوا بعز وكرم وسخاء عراقي , وطن يمتاز بأرض واسعة فيها تضاريس مختلفة من السهول إلى الهضاب إلى الجبال العاليات , وطن كان يسمى في فترة ماء بأرض السواد لكثرة الخضرة والزرع والأشجار فيه , وطن فيه الماء الوفير من انهار خالدة وعيون واهوار ومسطحات مائية , وطن فيه من الخيرات الكثير , نخيل باسق طيب الثمر وأشجار برتقال وزيتون ناهيك عن محاصيل الحبوب من حنطة وشعير ورز وذرة . وطن ليس ككل الأوطان له تاريخ مشرف في الحضارة واختراع الكلمة والعجلة ,طن فيه أبا الأنبياء قد ولد وعاش وفيه ديانات مختلفة وفيه الجوامع والأديرة والكنائس , بلد كان ولا زال وهج للثقافة والفن والشعر والغناء ,وطن ألجواهري والسياب ونازك ووطن داخل حسن ومسعود وحسين نعمة والغزالي ووطن عبد الجبار عبد الله , وطن الشهداء والأئمة الأطهار وطن الأمام الحسين والكاظم وعبد القادر .

هذا الوطن للأسف أصبح وحيدا في عزلته بعد ان كان العالم يتسول منه كل شيء الثقافة والعلم والتنوع والغذاء , هذا الوطن لم يجني عليه جيرانه من شرقه ومن غربه فقط او من الدول المستبده خلف المحيطات , بل جنى عليه أبنائه الذين عاشوا في كنفه وأكلوا من زاده وشربوا من ماءه , هذا الوطن قد غيرت جغرافيته من قبل اهله , فجففت اهواره وهدمت حضارته بفؤوس الجهلة من أبناءه بعد ان ادخلوا المتآمرين والحاقدين عليه , لقد تغير كل شيء في هذا الوطن فلم تجد صفة الوطنية موجودة فيه , اصبح كل شخص من ابناءه والمحسوبين عليه ينهش في لحمه , بات جسده شبه ميت بعد ان كان ينعم بالحياة ,الكل يحاول تركه وحيد في محنته , لم تعد الأصوات تصرخ باسمه وتقول ( العراق .. العراق ) أصبحت العيون تتجه نحو دول أخرى والحناجر تصدح بأسماء بلدان كانت قبل عقود مغمورة لا صيت لها , وأصبحت الألسن تتكلم عن أمجاد شخوص غارقين في البداوة يحلمون ان يروا بغداد في الأمس , اصبح أبناء هذا الوطن يحلمون ان يغادروه طلبا للعمل والمال و تجدهم يرفعون شعارات الولاء لهذا الحاكم العربي او ذاك , الكل تنصل عن محنة هذا الوطن والكل استسلم لترك الجمل بما حمل . الله في عونك يا وطن …يا عراق .