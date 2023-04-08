حمودي يكرّم لاعبي ومدربي التايكواندو المتوّجين بالبطولات الأخيرة

بغداد- الزمان

كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي مجموعة من لاعبي التايكواندو وملاكاتهم التدريبية المتوّجين ببطولات العالم وآسيا الأخيرة.وثمّن حمودي ما حققه اللاعبون الذين مثلوا منتخبي الناشئين والشباب في ثلاث بطولات مضت هي بطولة العالم في كوريا والتي حقق فيها منتخبنا المركز الخامس في الترتيب النهائي للبطولة وكذلك بطولة آسيا التي أقيمت في فيتنام وحقق فيها منتخبنا وسامين برونزيين وبطولة العالم في بلغاريا. ودعا حمودي أبناءه اللاعبين لمواصلة الأداء والنتائج الجيدة في البطولات الخارجية المقبلة واصفاً إيّاهم بالنواة الحقيقية لصناعة بطل أولمبي منتظر، لافتاً الى ضرورة إهتمامهم بدراستهم كونهم من الفئات الفتية والشبابية.