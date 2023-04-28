حمودي يستقبل رئيس منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشّطات

بغداد- الزمان

إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي صباح بمكتبه، رئيس منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات الدكتور كمال عبد الحميد. وإستمع حمودي لعرض قدمه عبدالحميد عن طبيعة عمل المنظمة وتعاملها مع اللجان الأولمبية في الاقليم ومنهجها في مكافحة تناول العقاقير المحظورة وانتشارها بين الرياضيين.

وجهة نظر

من جانبه رحب حمودي بضيفه معرباً عن سعادته بتوطيد العلاقات وتواصلها بين الأولمبية العراقية والمنظمة مبيناً وجهة نظره في رصد الرياضيين المخالفين وتحجيم الظاهرة ونشر الوعي في الوسط الرياضي وتبيان مخاطر الظاهرة التي تهدد مستقبل وحياة اللاعبين. وبين حمودي الدور المهم الذي تمارسه الأولمبية العراقية في ملف مكافحة المنشطات المحظورة وعدم تداولها بين الرياضيين العراقيين. وثمن حمودي الجهود التي تبذلها منظمة غرب آسيا من أجل إيجاد بيئة رياضية عراقية خالية من المنشطات والتعاون والتنسيق مع جميع دول الاقليم لخلق بيئة رياضية خالية من المنشطات ومخاطرها سعياً لتعزيز مبدأ المنافسة الشريفة والنزاهة في الرياضة. وأضاف حمودي ان على الرياضيين اجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري للتأكد من عدم تعاطيهم المنشطات، انطلاقا من إيمان والتزام اللجنة الأولمبية بمبدأ اللعب النظيف والنزيه. وشدد حمودي وعبد الحميد على ضرورة تشكيل مؤسسة عراقية وطنية تهتم بملف مكافحة المنشطات. بدوره عبر عبد الحميد عن شكره العالي للأستاذ رعد حمودي على دعمه المتواصل لمكافحة المنشطات على المستويين الاقليمي والعربي والدولي مثمناً حسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له. الى ذلك أكد حيدر رحيم مدير عام الطب الرياضي بوزارة الشباب ممثل العراق في منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات إنطلاق دورة إدارة النتائج لحالات إنتهاك قواعد مكافحة المنشطات وفقاً للائحة والمعايير الدولية. وبين رحيم ان محاضرات الدورة كرّست لبناء قدرات المختصين لادارة هذا الجانب من البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات موضحا سينا عمر أمين عام منظمة غرب اسيا لمكافحة المنشطات ستتولى إلقاء محاضرات الدورة التي سينضم فيها خمسة عشر مشاركاً من حملة الشهادات القانونية من ملاكات اللجنة الأولمبية و وزارة الشباب والرياضة.