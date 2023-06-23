حمودي يتابع بشكل مباشر تحضيرات ملاكم موهوب

بغداد- الزمان

في سياق المتابعة المباشرة للمواهب العراقية المغتربة، إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بمكتبه الملاكم العراقي المغترب يوسف الماجدي وشقيقه الملاكم الناشئ أحمد الماجدي ووالدهما نعيم الماجدي.

وإستمع حمودي لعرض قدمه الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد بصدد الرعاية التي كان أوصى بها رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للملاكم الماجدي الذي يحقق تفوّقاً ملحوظاً في جميع البطولات المحلية التي يشارك بمنافساتها في الولايات المتحدة الأميركية حيث يقيم. من جانبه بين عضو اللجنة الفنية الدكتور عبدالجليل جبار بان مجيء الماجدي هذه المرة لغرض إنتظامه بمعسكر تدريبي داخلي في العاصمة بغداد باشراف المدرب الكوبي إليسيوس بايوت الذي إنتدبته اللجنة الأولمبية، في وقت سابق، للاشراف على تدريبات المنتخبات الوطنية العراقية بالملاكمة. الى ذلك دعا نعيم الماجدي، والد الملاكم الموهوب ومدير أعماله، الى متابعة ولده الآخر الملاكم الناشئ أحمد وإحاطته برعاية مماثلة بعد فوزه ببطولات محلية أميركية، حيث أوعز حمودي بمتابعة الملاكم الناشئ أحمد، وتوثيق نتائجه في بطولة آسيا المقبلة التي من المؤمل إقامتها في كازاخستان مطلع الشهر المقبل. من جانبه طالب حمودي الملاكمين الشابين الواعدين يوسف وأحمد، ووالدهما، بالاهتمام بدراستهما وجعلها هدفاً موازياً للتفوّق الرياضي مؤكداً أهمية التحصيل العلمي في حياة جميع الرياضيين. ونبّه حمودي الملاكمين الشابّين الواعدين الى ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي لهما، والابتعاد عن آفة المنشطات، والحذر منها حتى من خلال الأغذية التي يتناولانها خاصة في فترات الاعداد والمنافسات الرسمية. ومضى حمودي للقول بـإننا ملزمون برعاية المواهب العراقية المتفوّقة والواعدة ولسنا متفضلين بذلك لافتاً الى إنه يأمل تحقيق وسام قاري من قبل يوسف سيكون بمثابة الأس الذي يبني علي لنيل وسام أولمبي دولي ننتظره جميعاً كما فعل الرباع الراحل عبدالواحد عزيز.

ولفت حمودي الى أنه شخصياً يتابع بعناية وإستمرار أخبار وتحضيرات ونزالات الملاكم يوسف الماجدي بالتذاكر الدائم مع الأمانة العامة واللجنة الفنية المكلفة بذلك وهو سعيد بسماع الأخبار الطيبة التي يأمل تتويجها بوسامين قاري مقبل، وأولمبي واعد باذن الله جلّ وعلا. ورداً على تساؤل أبداه حمودي قال الأمين العام للجنة الأولمبية ان المدرب الكوبي بايوت أشاد بامكانات يوسف وتعهد بمتابعة وحداته التدريبية لافتاً في الوقت ذاته الى انه بحاجة الى مواصلة إعداده البدني خلال المرحلة الحالية.