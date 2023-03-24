حمودي وعبدالحميد يجتمعان باللجنة الفنية تحضيراً للمشاركات المقبلة

بغداد- الزمان

إلتقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي اليوم والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد باللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تحضيرات الاتحادات الرياضية الوطنية للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية المقبلة بمدينة هانتشو الصينية. وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد ان لقاء اليوم يأتي في سياق الاجتماعات الدورية مع اللجنة الفنية لمناقشة متابعاتها لتحضيرات الاتحادات الرياضية الوطنية لمشاركة ممنهجة ومدروسة، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في هاننتشو العام الجاري. وبين عبدالحميد ان اللجنة الأولمبية، وعلى وفق ما تم التخطيط له، تلزم الاتحادات الرياضية الوطنية بتحقيق منجز لائق وليس الاكتفاء بالمشاركة فقط. وأضاف عبدالحميد قائلاً ان الأمانة العامة للجنة الأولمبية تتابع بعناية وكثب، تحضيرات الاتحادات الرياضية الوطنية وتعمل مع اللجنة الفنية لترصين مشاركات الاتحادات الرياضية في جميع الاستحقاقات الخارجية المقبلة. وختم عبد الحميد حديثه بالقول ان اللجنة الأولمبية، ومكتبها التنفيذي، يتابعان تحضيرات الاتحادات الرياضية الوطنية سعياً لمشاركة فاعلة و مؤثرة في الدورة الآسيوية المقبلة لافتاً الى ان الأمانة العامة تتابع، وتهتم بهذا الملف على وفق توجيهات المكتب التنفيذي من أجل ظهور قارّي يليق بالرياضة العراقية.