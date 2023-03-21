حمودي والزرفي يلتقيان رؤساء الإتحادات وممثليها لبحث الملف المالي

بغداد – الزمان

بحث رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وعضو اللجنة المالية النيابية النائب عدنان الزرفي، مع رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية الملف المالي المموّل لميزانيات الاتحادات، وذلك بمؤتمر مفتوح أقيم اليوم بصالة الاجتماعات في مقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد.

وافتتح الحوار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي مرحباً بالنائب الزرفي، ومثمناً حضوره اللقاء التشاوري مع رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية للوقوف، بشكل مباشر، على أبرز معاضل الملف المالي لتمويل الانشطة والفعاليات في الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية وغير الأولمبية.

ولفت حمودي الى ان الجانب المالي هو الدعامة الأولى في كل مشاريع الابداع الانساني وصار يشكل العصب الأبرز في صناعة التفوق الرياضي الدولي وتحقيق مراتب متقدمة في رياضة الانجاز العالي مستدلاً بذلك على ما تقدمه الحكومات من دعم مالي كبير للقطاع الرياضي واحتضان كبرى البطولات والمناسبات الرياضية الدولية ورعاية الرياضيين الأبطال.

من جانبهم إستعرض عدد من رؤساء الاتحادات أبرز المعاضل التي تعتري آلية التمويل المالي وصرف المنح الحكومية التي تتسلمها الاتحادات، وشحّتها بالمقارنة مع ما يتم تقديمه للاتحادات النظيرة في البلدان التي يتنافس معها رياضيونا إقليمياً وقارياً ودولياً.

من جانبه أعرب عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عدنان الزرفي عن غبطته بلقاء الطيف الرياضي الاداري الأبرز في العراق لدراسة ما يعترض عملهم، ونقل تصوراتهم، والمعاضل المالية التي تعترضهم الى السلطة التشريعية في البلاد.

وبين الزرفي انه يتفهم جيداً ما تناوله عدد من رؤساء الاتحادات، ولديه تصورات أولية عما تم طرحه لكن الأزمة تكمن في محورين أولهما فك الارتباط المالي للاتحادات بالوزارة واللجنة الأولمبية، وثانيهما هو شحّة التخصيصات المالية التي تتلقاها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لافتاً الى ان ذلك ينعكس سلباً على الانشطة الرياضية المحلية، والنتائج التي يحققها رياضيونا ومنتخابتنا في مشاركاتهم الخارجية الدولية الرسمية.

وقال الزرفي انه يحضر هذا اللقاء اليوم بشكل رسمي، ممثلاً للجنة المالية النيابية، واعداً بنقل الأطاريح والرؤئ التي تناولها اللقاء بتقرير تفصيلي للجنة المالية النيابية، وعبرها لمجلس النواب العراقي، لاتخاذ ما يلزم بصددها في الموازنة المالية المقبلة.

وفي سياق متصل إستقبل حمودي بمكتبه وكيل وزارة الاسكان متين الچادرچي.

ورحب حمودي بضيفه معرباً عن سعادته بتوطيد العلاقات وتواصلها بين عموم وزارات ومؤسسات الحكومة من جانب، وبين اللجنة الأولمبية من جانب ثان، وما لها في رسم تصوّرات مشتركة بين الطرفين.

من جانبه إستعرض الچادرچي المشهد الرياضي في وزارة الاسكان سعياً لترسيخ تعاون رياضي مبني على الأطر القانونية بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

هذا وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، والنائب الثاني سمير الموسوي، والنائب الثالث زياد حسن وعضو المكتب التنفيذي باسم أحمد والأمين العام هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري.