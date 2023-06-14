النزاهة: تلاعب بتعيينات وسرقة 26 مليون دينار بالنجف

حملة من أين لك هذا تطيح بمسؤول سابق في منفذ طريبيل

النجف – سعدون الجابري

بغداد – قصي مندر

وصفت هيئة النزاهة، حملة (من أين لك هذا) بالمثمرة، حيث اوقعت بمســـــــؤول سابق في منفذ طريبيل.

وقال بيان تابعته (الزمان) امس انه (تم ايقاف مسؤول سابق في هيئة المنافذ الحدودية، بتهمة التضخم الحاصل في أمواله المتجاوزة 38 مليار دينار)، مبيناً ان (محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت أمراً بتوقيف معاون مدير منفذ طربيل السابق، لثبوت التضخم الحاصل بأمواله وتهمة الكسب غير المشروع التي اثبتتها الادلة بحسب دائرة الوقاية). واوضح ان (المتهم يمتلك مستشفى اهلي وعمارة وعقارات تجارية، وعقاراً خارج العراق، فضلاً عن إيداعات في مصرفي الاتحاد والإسكان بالأردن بقيمة تسعة مليارات دينار). ومنعت النزاهة، نقل ملكية عقار ضخم، وهدر اكثر من ملياري دينار، الى جانب ضبط عشرات الأجهزة الطبية المُخزنة في محافظة الأنبار. وذكر البيان ان (الفريق الميداني في مكتب تحقيق الأنبار، رصد تلاعباً وإختلاس لقيمة عقار تصل مساحته الى اكثر الفين متر بموقع مميز في مركز قضاء الفلوجة، سعره يتجاوز ملياري دينار).

اجهزة طبية

مبيناً ان (الفريق كشف عن تلاعب في التواقيع، مادعى الى ايقاف نقل الملكية فوراً ومحاسبة المتورطين)، واشار الى (ضبط 43 جهازاً طبياً بمختلف الانواع غير مستخدمة في مستشفى الفلوجة التعليمي)، موضحاً ان (الأجهزة تم توفيرها منذ سنة 2007 بموجب عقود صادرة عن مجلس المحافظة، وما زالت مهملة في المخازن لم يتـم استعـمالها والاستـفادة منها حتى الآن). وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة بالنجف، عن مخالفات في التعيين و تلاعب في وصولات صرف، ارتكبها ثلاثة متهمين. وقال بيان امس ان (مديرية بلدية الكوفة عيّنت موظفين بصيغة اجراء يوميّين خلافاً للقانون، ودون وجود التخصيص المالي للتعّيين)، مبيناً ان (فريق التحقيق كشف عن قوائم بأسماء الأجراء تم التوقيع عليها من قِبل المعاون الفني بالمديرية، بعد إمتناع المعاون الإداري عن التوقيع تجنباً للوقوع في ارتكاب مخالفات ادارية وقانونية).

واشار الى (التحقيق مع امين مخزن المديرية بعد اكتشاف فقدان 194 حاوية نفايات مُودعة في المخازن، تجاوز سعرها الاجمالي 26 مليون دينار)، مضيفاً ان (الهيئة ضبطت مسؤول السير في قطاع الرعاية الصحيـة الأولية في العباسية التابع لدائرة صحة النجف، لتلاعبه بوصولات صرف الوقود الخاصة بالسيارات التابعة للقطاع ، عليها ختماً مُزوراً ومنسوباً الى إحدى محطات الوقود الأهلية).

ضبط تلاعب

لافتاً الى (صرف مبالغ كبيرة بموجب تلك الوصولات منذ عام 2021، وضبط تلاعب اخر بتعقيب المعاملات في دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة، بحسب قوائم بأسماء المواطنين، لإنجاز معاملات شمولهم بشبكة الاعانة)، واوضح ان (المتهم ادّعى انه مكلف من من مكتب أحد النوّاب لمساعدة المواطنين)، منوهاً الى (تنظيم محاضر ضبط للمتهمين المتروطين بالقضايا المذكورة، ووقيفهم بأمر القاضي المختص وفق احكام المادتين 240 و 340 من قانون العقوبات).

في سياق متصل، كشفت الوزارة عن استحصال قرار قضائي بتعويض مالي من إحدى الشركات المتلكئة في تنفيذ المدارس. وقال المتحدث بإسم الوزارة كريم السيد، في تغريدة اطلعت عليها (الزمان) ان (التربية استحصلت قراراً قضائياً بالتعويض بمبلغ قدره 167 مليار دينار، عن عقد من احدى الشركات المتلكئة في تنفيذ بناء المدارس)، مبيناً ان (مديرية الشؤون القانونية حصلت على التعويض وسحبت العمل من المشروع المتلكئ بمتابعة الوزير). واحدثت التربية، تعديلاً على معدل قبول طلبة الخامس الاعدادي لتنكينهم من اجراء اختبارات التسريع. وذكر بيان امس ان (المديرية العامة للتقويم والامتحانات، احدثت تعديلاً على المعدل لتمكين طلبة الخامس الاعدادي من اجراء اختبارات التسريع)، واضاف ان (قبول الحاصلين على معدّل السعي 90 بالمئة فما فوق لمادة او مادتين على ان يكون معدّل المواد الاخرى لايقل عن 96)، منوهاً الى ان (اخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الاربعاء من جزيران الجاري).