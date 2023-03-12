حملة لخبراء ومنظمات من أجل السماح لطالبي اللجوء بالعمل في بريطانيا

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

تقوم‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬وخبراء‭ ‬بحملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منح‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬القادمين‭ ‬بالآلاف‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬عبر‭ ‬القوارب‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬بهدف‭ ‬تقليل‭ ‬تكلفة‭ ‬استضافتهم‭.‬

في‭ ‬خضم‭ ‬الجدل‭ ‬منذ‭ ‬تقديم‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬لقانون‭ ‬يقيد‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬وبينما‭ ‬ركزت‭ ‬مناقشات‭ ‬قمة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬والرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬باتجاه‭ ‬بريطانيا،‭ ‬دعا‭ ‬الخبراء‭ ‬والجمعيات‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬معالجة‭ ‬ملفات‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬فنادق‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭ ‬لشهور‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لسنوات‭.‬

واوردت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬سويلا‭ ‬برافرمان‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬الإقامة‭ ‬الفندقية‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تبلغ‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬6،8‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬أيضًا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬إقامة‭ ‬أسبوعي‭ ‬زهيد‭. ‬وأثقل‭ ‬ذلك‭ ‬كاهل‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬بشدة‭ ‬منذ‭ ‬تراكم‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬ملف‭ ‬طلب‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬عوز‭.‬‮ ‬

ويبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬التكلفة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬سنويًا،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزيرة‭. ‬وقال‭ ‬ناندو‭ ‬سيغونا‭ ‬أستاذ‭ ‬أبحاث‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برمنغهام‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأموال‭ ‬هي‭ ‬المشكلة،‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬نساعد‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬لمعالجة‭ ‬طلباتهم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع؟‮»‬‭.‬‮ ‬

ينص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الترحيل‭ ‬السريع‭ ‬للمهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬ويمنعهم‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء‭ ‬وبالتالي‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭. ‬كما‭ ‬يسهل‭ ‬احتجاز‭ ‬المهاجرين‭ ‬حتى‭ ‬ترحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬اخرى‭ ‬تعتبر‭ ‬آمنة‭.‬

ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬المانش‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة،‭ ‬من‭ ‬299‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45700‭ ‬مهاجر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬شاحنات،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تشديد‭ ‬الضوابط‭.‬

واشار‭ ‬سيغونا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تراكم‭ ‬الملفات‭ ‬المتأخرة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الوباء‭ ‬وترتب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬عمليات‭ ‬الترحيل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭.‬

ورأى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬برافرمان،‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬ممكنة،‭ ‬مكلفة‭ ‬جدا‭.‬

‮«‬فوضى‭ ‬تشغيلية‭ ‬وتكاليف‭ ‬باهظة‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬سيغونا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬ممتلئة‮»‬‭ ‬وعدد‭ ‬المبعدين‭ ‬ينخفض‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

ويرى‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الحظر‮»‬‭ (‬Lift‭ ‬the‭ ‬ban‭)‬،‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تطالب‭ ‬برفع‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لديها‭ ‬أكثر‭ ‬القوانين‭ ‬صرامة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لطلب‭ ‬التعليق‭.‬

ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬بتقديم‭ ‬طلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬للعمل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬لمعالجة‭ ‬طلباتهم،‭ ‬وحصراً‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬محددة‭ ‬وضعتها‭ ‬لندن‭ ‬وتضم‭ ‬قطاعات‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭.‬

وتفتقر‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة،‭ ‬مما‭ ‬يكلف‭ ‬الشركات‭ ‬ويعيق‭ ‬نشاطها‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬يتوزع‭ ‬طالبو‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬في‭ ‬طي‭ ‬النسيان،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬العزلة‭ ‬واليأس‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬سيغونا‭.‬

وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الحظر‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬يمكن‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬معالجة‭ ‬ملفاتهم‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬وكندا‭ ‬والدنمارك‭.‬‮ ‬‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬القنوات‭ ‬القانونية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبعض‭ ‬رعايا‭ ‬دول‭ ‬ضئيلة،‭ ‬باستثناء‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬بينها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬اللتين‭ ‬تستفيدان‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬قيود‭.‬

أكد‭ ‬جوناثان‭ ‬بورتس‭ ‬خبير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬كينغز‭ ‬كولدج،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬دلائل‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬والطويل‭ ‬إذا‭ ‬سُمح‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬بالعمل‭ ‬أثناء‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضاياهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

في‭ ‬النهاية،‭ ‬اعتبر‭ ‬بيرتر‭ ‬والش‭ ‬من‭ ‬مرصد‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أوكسفورد،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة،‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فوضى‭ ‬تشغيلية‭ ‬وتكاليف‭ ‬باهظة‮»‬‭.‬