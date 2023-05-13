حملة تضامن مع ساكو تدعو إلى وحدة المسيحيين

الموصل – الزمان

جدد رئيس اساقفة السريان الكاثوليك في الموصل وتوابعها المطران يونان حنو، الوقوف مع بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو ،بوجه ما وصفه بالاتهامات التي تلاحقه من بعض الجهات. واكد حنو عقب اقامةِ صلاة في كنيسة الطاهرة الكبرى في بغديدا بشرق الموصل، أن (مسيحيي نينوى لن ينسو الدعم الذي قدمه لهم ساكو وكل الاطراف الاخرى خلال النزوح)، مشددا على ان (الوحدة المسيحية هي السبيل، وان السريان الكثاوليك يقفون مع مطران الكلدان وكل المسيحيين تحت مسمى الكنيسة الكاثلويكية). واستنكر مجلس الرهبنات الكاثوليك في العراق ، ما وصفه بالحرب العلنية على ساكو. وقال بيان امس (نستنكر التطاول الذي يمس رؤساء الكنيسة من اي جهة كانت، والحملة الأخيرة تجاه شخص المرجعية الكبرى للكاثوليك في العراق، دون اي تحرك رسمي من الدولة لمساندته والدفاع عنه وعن المسيحيين في العراق)، مؤكدا ان (ساكو هو من ابرز الشخصيات الوطنية المشهود لها، ولا يجوز ان يسكت أشراف البلد عما يُحاك ضده، بل يجب على الجميع الالتفاف حوله والدفاع عن نزاهته، واصفا ما يجري في الهجمة الأخيرة على الكنيسة الكلدانية بمحاولة خلط الاوراق وذر الرماد في العيون). من جانبه، طالب رئيس المجلس سامر صوريشو (بالصلاة دوما لساكو ، ليزيل الرب بنعمته ورحمته هذه الغيمة السوداء عن الكنيسة والعراق). وتظاهر العشرات من أبناء المكون المسيحي، في ساحة التحرير ،تأييدا لساكو بعد الاتهامات التي تعرض لها من قبل بعض الأطراف. وقال شهود عيان ان (العشرات من أبناء المكون تظاهروا في ساحة التحرير ،لدعم ساكو بعد الاتهامات التي طالته من قبل بعض الأطراف).