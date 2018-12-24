حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال في العراق تواصل فعالياتها

أطباء: قطرتا دواء تقي من مرض خطير

حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال تواصل فعالياتها – بغداد – ندى شوكت – النجف – سالم نعمة

استقبلت الهواتف النقالة في بغداد والمحافظات رسائل نصية تدعو العوائل العراقية الى المشاركة في حملة التلقيح ضد مرض شلل الاطفال.وشاركت اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وشركة زين للاتصالات في اطلاق الحملة، فيما تضمنت رسائل الدعوة (حصنوا صحة اطفالكم بتلقيحهم ضد مرض شلل الاطفال في حملة التلقيح للاطفال دون سن الخامسة للمدة 23-27 كانون الاول الجاري من خلال الفرق الجوالة والثابتة).

واوضح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي (ان حملة التلقيح بلقاح شلل الاطفال الفموي التي انطلقت الاحد الماضي تتواصل حتى الـ27 من الشهر الجاري تشمل الفئات العمرية من عمر يوم واحد و لغاية خمس سنوات). مبينا في تصريح (ان الدائرة قبيل انطلاق الحملة استكملت جميع اجراءاتها من خلال تهيئة الفرق الجوالة في جميع قطاعات الرعاية الصحية والمراكز الصحية و حملة التلقيح هي من دار الى دار وكذلك تشمل الحملة جميع دور الحضانة ورياض الاطفال)، مشيرا الى (ان اللقاح تم توفيره من مناشئ عالمية وخضع لفحص وزارة الصحة والاجهزة الرقابية)، داعيا (المواطنين الى التعاون مع الفرق الصحية لتلقيح جميع الاطفال المشمولين بهذا اللقاح حفاظاً على سلامتهم من مرض شلل الاطفال).فيما اكد مدير قسم الصحة العامة نازك لهمود الفتلاوي (ان الدائرة تنفذ الحملة بغض النظر عن الجدول التلقيحي الروتيني). الى ذلك اوضحت مديرة اعلام دائرة صحة بغداد الكرخ هيام صبار سبتي في تصريح (ان الدائرة قامت بوضع خطة إعلامية تثقيفية قبل انطلاق الحملة اضافة الى حملات التوعية في جميع الجوامع ورياض الاطفال والمدارس والقنوات الفضائية واقامة الندوات التثقيفية وتوزيع الرسائل والفولدرات الصحية للتعريف بخطورة المرض وضرورة اخذ اللقاح والتعاون مع الفرق الصحية).

مباشرة الحملة

على صعيد متصل افتتح مدير عام دائرة صحة النجف علي عبد الزهرة شبر أمس الاثنين في مركزالرعاية الصحية الاولية النموذجي في حي الجامعة الحملة لوطنية الشاملة للتلقيح بلقاح شلل الاطفال الفموي وقام شبر بوضع قطرتين من اللقاح في فم بعض الاطفال معلنا المباشرة بالحملة التي تستمر خمسة ايام، واوضح شبر (ان الحملة تهدف الى تلقيح جميع الاطفال دون الخامسة بغض النظر عن موقفهم التلقيحي السابق وان الدائرة قامت بتهيئة فرق صحية ثابتة وراجلة ومتحركة وستقوم بالتلقيح من دار الى دار) داعيا العوائل (للتعاون مع الفرق الصحية وبما يضمن الوصول الى جميع الاطفال وتلقيحهم ولاسيما في المناطق النائية وذات الخصوبة العالية) ومشيدا بمنتسبي قسم الصحة العامة وقطاعات الرعاية الصحية الاولية الذين ينفذون الحملة واصفا اياهم (بالابطال لما يؤدونه من خدمات جليلة في مجال الصحة العامة وليس في اللقاحات فقط)، من جانبه اوضح مدير قسم الصحة العامة والرعاية الصحية الاولية (ان الحملة تهدف الى تلقيح 252484 طفلا في كافة انحاء المحافظة من خلال 505 فرق صحية ثابتة وراجلة ومتحركة كل فرقة مؤلفة من عنصرين موزعة على قطاعات الرعاية الصحية الاولية الست مع 97 مشرفا محليا سيتولون متابعة ومراقبة سير عملية التلقيح اضافة الى مشرف مركزي من وزارة الصحة وان الدائرة قد استعدت بصورة مبكرة وجيدة لتنفيذ الحملة وتم عقد اكثر من لقاء مع المشرفين والمشاركين في الحملة والتاكيد على توفير كل مستلزمات نجاحها لسلامة اطفالنا من هذا المرض الخطير الذي لايوجد له علاج انما يمكن الوقاية منه بقطرتين من اللقاح).