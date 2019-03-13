حملة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والنقل‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مدمني‭ ‬المخدرات

القاهرة – مصطفى عمارة
بدأت الحكومة المصرية حملة واسعة فى المصالح والمؤسسات الحكومية والمدارس ووسائل النقل للتصدى لمدمني المخدرات بعد تفاقم الظاهرة وتسببها فى كوارث خاصة فى وسائل النقل. وفى هذا الاطار اصدر الرئيس السيسى توجيهات باصدار قانون بفصل من يتعاطى المخدرات فورا وعقب تصريحات الرئيس شنت وزاره الداخليه حمله واسعه على اوكار المخدرات فى كافه انحاء الجمهوريه واصدر وزير الداخلية تعليماته بإحكام الرقابة على كافة المنافذ ومحيط المدارس والجامعات ،واسفرت تلك الحملة عن ضبط 35 قضية مخدرات فى محيط المدارس خلال 48 ساعه.
وفى سياق متصل اكدت د / غاده والى وزيره التضامن ورئيسه مجلس اداره صندوق مكافحة وعلاج الادمان انها تتابع نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسيه حيث قامت اللجنة بالكشف على 1438 سائقا فى عدة محافظات تبين تعاطى 27 سائق منهم للمواد المخدرة و 17 حاله حشيش و 8 ترامادول و 2 مورفين. فيما اكد د / عمرو عثمان نائب وزير التضامن فى تصريحات خاصة للزمان ان تحاليل المخدرات والكشف المفاجئ سيتم على جميع العاملين بالدولة .واضاف ان الابحاث اثبتت ان 79 % من الجرائم تتم تحت تأثير المخدرات واوضح انه من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة سوف يتم توقيع عقوبة عليه تصل الى درجه الفصل الامن اعترف بالتعاطي فسوف يعفى من تلك العقوبة وسوف يتم علاجه بصورة سريه .