حملة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والنقل‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مدمني‭ ‬المخدرات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

بدأت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬فى‭ ‬المصالح‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمدارس‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل‭ ‬للتصدى‭ ‬لمدمني‭ ‬المخدرات‭ ‬بعد‭ ‬تفاقم‭ ‬الظاهرة‭ ‬وتسببها‭ ‬فى‭ ‬كوارث‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭. ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬توجيهات‭ ‬باصدار‭ ‬قانون‭ ‬بفصل‭ ‬من‭ ‬يتعاطى‭ ‬المخدرات‭ ‬فورا‭ ‬وعقب‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬شنت‭ ‬وزاره‭ ‬الداخليه‭ ‬حمله‭ ‬واسعه‭ ‬على‭ ‬اوكار‭ ‬المخدرات‭ ‬فى‭ ‬كافه‭ ‬انحاء‭ ‬الجمهوريه‭ ‬واصدر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تعليماته‭ ‬بإحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المنافذ‭ ‬ومحيط‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬،واسفرت‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬35‭ ‬قضية‭ ‬مخدرات‭ ‬فى‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعه‭.‬

وفى‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬اكدت‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬غاده‭ ‬والى‭ ‬وزيره‭ ‬التضامن‭ ‬ورئيسه‭ ‬مجلس‭ ‬اداره‭ ‬صندوق‭ ‬مكافحة‭ ‬وعلاج‭ ‬الادمان‭ ‬انها‭ ‬تتابع‭ ‬نتائج‭ ‬لجنة‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬تعاطى‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بين‭ ‬سائقى‭ ‬الحافلات‭ ‬المدرسيه‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬1438‭ ‬سائقا‭ ‬فى‭ ‬عدة‭ ‬محافظات‭ ‬تبين‭ ‬تعاطى‭ ‬27‭ ‬سائق‭ ‬منهم‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬حاله‭ ‬حشيش‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬ترامادول‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬مورفين‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬عمرو‭ ‬عثمان‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬التضامن‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬تحاليل‭ ‬المخدرات‭ ‬والكشف‭ ‬المفاجئ‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالدولة‭ .‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الابحاث‭ ‬اثبتت‭ ‬ان‭ ‬79‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬تتم‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المخدرات‭ ‬واوضح‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬تعاطيه‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الوزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬عليه‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬درجه‭ ‬الفصل‭ ‬الامن‭ ‬اعترف‭ ‬بالتعاطي‭ ‬فسوف‭ ‬يعفى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العقوبة‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬علاجه‭ ‬بصورة‭ ‬سريه‭ .‬