حملة‭ ‬صحافيين‭ ‬ومصورين‭ ‬كبار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬التأليف‭ ‬على‭ ‬الانترنت

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب) :‭ ‬أكد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المراسلين‭ ‬والمصورين‭ ‬دعمهم‭ ‬لمقال‭ ‬جديد‭ ‬كتبه‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سامي‭ ‬كيتز‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإصلاح‭ ‬الأوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬التأليف‭ ‬ضد‭ ‬مجموعات‭ ‬الإنترنت‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬“إفراغ‭ ‬النص‭ ‬من‭ ‬محتواه”،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬وكتب‭ ‬سامي‭ ‬كيتز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ودعمه‭ ‬103‭ ‬صحافيين‭ ‬ومصورين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬“قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أيلول/سبتمبر،‭ ‬صوت‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬يمنح‭ ‬الصحافة‭ ‬والوكالات‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الانترنت‭ ‬العملاقة”،‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬“رسم‭ ‬مجاور”‭ ‬يشبه‭ ‬حقوق‭ ‬التأليف‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬صوت‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬“على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعبئة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لمنصات”‭ ‬الانترنت‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬للصحف‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬مثل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬عند‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬منتجاتها‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مواقع‭ ‬مجمعة‭ ‬للأخبار‭ ‬مثل‭ ‬“غوغل‭ ‬نيوز”‭ ‬أو‭ ‬شبكات‭ ‬اجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬“فيسبوك”‭.‬

لكن‭ ‬بينما‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬“الثلاثي”‭ ‬(أي‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمفوضية‭ ‬الأوروبية)،‭ ‬قال‭ ‬سامي‭ ‬كيتز‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬مراسلا‭ ‬صحافيا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمدير‭ ‬الحالي‭ ‬لمكتب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬إن‭ ‬مجموعات‭ ‬الانترنت‭ ‬الكبرى‭ ‬أطلقت‭ ‬“حملة‭ ‬ترويج‭ ‬جديدة‭ ‬واسعة‭ ‬جدا”‭.‬

وكتب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تستثني‭ ‬من‭ ‬الاصلاح،‭ ‬“القصاصات”‭ ‬(سنيبتس)‭ ‬أي‭ ‬الفقرات‭ ‬القصيرة‭ ‬للمقالات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬والمواقع‭ ‬المجمعة‭ ‬للأخبار‭ ‬أو‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬والصحافة‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وتقليص‭ ‬مدة‭ ‬حماية‭ ‬الحق‭ ‬المجاور‭.‬

وقال‭ ‬سامي‭ ‬كيتز‭ ‬“عندما‭ ‬ينشر‭ ‬محرك‭ ‬بحث‭ ‬أو‭ ‬ناقل‭ ‬للأنباء‭ ‬حرفيا‭ ‬منتج‭ ‬صحيفة‭ ‬أو‭ ‬وكالة،‭ ‬يبدو‭ ‬أمرا‭ ‬طبيعيا‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬رسما‭ ‬مجاورا‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬مقطعا‭ ‬قصيرا”‭.‬

وذكر‭ ‬مثالا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عنوانا‭ ‬مثل‭ ‬“32‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شيعي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬(الشرطة‭ ‬ومستشفيات)”،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬ظاهره‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬يتطلب‭ ‬عمليات‭ ‬تحقق‭ ‬عديدة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صحافيون‭ ‬شخصيا‭ ‬يجازفون‭ ‬بحياتهم‭ ‬أحيانا‭.‬

وتابع‭ ‬“إذا‭ ‬أفلت‭ ‬نقل‭ ‬نصوص‭ ‬الناشرين‭ ‬والوكالات‭ ‬من‭ ‬رسم‭ ‬الجوار‭ ‬بحجة‭ ‬أنها‭ ‬مقاطع‭ ‬قصيرة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬يوظفها‭ ‬الناشرون‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬ستنتهي‭ ‬بخسارة‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬التغطية‭ ‬لمصلحة‭ ‬الذين‭ ‬ينشرون‭ ‬أخبارا‭ ‬كاذبة”‭.‬

وبين‭ ‬موقعي‭ ‬النص‭ ‬الصحافية‭ ‬فلورانس‭ ‬اوبينا‭ ‬والمراسل‭ ‬الحربي‭ ‬غريغوار‭ ‬دينيو‭ ‬والمصور‭ ‬يان‭ ‬آرتوس‭ ‬بيرتران‭.‬

ونشر‭ ‬المقال‭ ‬في‭ ‬صحف‭ ‬ومواقع‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬