حمض‭ ‬نووي‭ ‬بشري‭ ‬على‭ ‬قلادة‭ ‬تعود إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬سنة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أتاحت‭ ‬آثار‭ ‬عَرَق‭ ‬على‭ ‬قلادة‭ ‬نُحِتَت‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬غزال‭ ‬قبل‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬تحديد‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬القطعة‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬صاحبتها،‭ ‬بفضل‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬لاستخراج‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭. ‬‮ ‬وأوضحت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭” ‬العلمية‭ ‬أن‭ ‬القلادة‭ ‬كانت‭ ‬ملكاً‭ ‬لامرأة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬معهد‭ “‬ماكس‭ ‬بلانك‭” ‬الألماني‭ ‬للأنثروبولوجيا‭ ‬التطورية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬للقطع‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الحجارة‭ ‬والعظام‭ ‬والأسنان‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬نهج‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬والسلوك‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الجليدي‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬عام‭.‬

ويتوافر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القطع،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ربطها‭ ‬بفرد‭ ‬معين،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يُعثر‭ ‬عليها‭ ‬داخل‭ ‬نعش،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نادر‭ ‬جداً‭.‬

وتمكّن‭ ‬فريق‭ “‬ماكس‭ ‬بلانك‭” ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبة‭ ‬باستخدامه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاختبار‭ ‬تقنية‭ ‬غير‭ ‬مضرّة‭ ‬للقطعة‭ ‬لاستخراج‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬قلادة‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬كهف‭ ‬دينيسوفا‭ ‬السيبيري‭ ‬المشهور‭ ‬بإيوائه‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬البشرية‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬عام‭.‬

وهذه‭ ‬القطعة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قرص‭ ‬مسطح‭ ‬صغير‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬سنتيمترين‭ ‬ونصف‭ ‬سنتيمتر،‭ ‬يتخلله‭ ‬ثقب‭ ‬يتيح‭ ‬وضعه‭ ‬كقلادة،‭ ‬وهو‭ ‬منحوت‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬أحد‭ ‬الظباء،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬أنواع‭ ‬الغزلان‭.‬

وتُشكّل‭ ‬العظام‭ ‬والأسنان‭ ‬المسامية‭ ‬بطبيعتها‭ “‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬مصيدة‭” ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬للثدييات‭ ‬التي‭ ‬أُخذت‭ ‬منها،‭ ‬وكذلك‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬المتأتي‭ ‬من‭ ‬‭”‬استعمار‭ ‬جرثومي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬البشري‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬توجد‭ ‬عليها‭ ‬آثار‭ ‬عرق‭ ‬دم‭ ‬أو‭ ‬لعاب‭.‬

واختبر‭ ‬الباحثون‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬كيميائية‭ ‬لاستخراج‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬من‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬عظام‭ ‬وحيوانات‭ ‬وأسنانها‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬واستبعدوا‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تضرّ‭ ‬بسطح‭ ‬العينات‭.‬

واعتمد‭ ‬الباحثون‭ ‬محلولاً‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬فوسفات‭ ‬الصوديوم‭ ‬وضعوا‭ ‬فيه‭ ‬القلادة،‭ ‬واستخدموه‭ ‬حاضنة‭ ‬لأجزاء‭ ‬من‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬أخضعوها‭ ‬لدرجات‭ ‬حرارة‭ ‬مختلفة‭. ‬وسعياً‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يلّوث‭ ‬القلادة،استُخرجت‭ ‬بالقفازات‭ ‬ووضعت‭ ‬فوراً‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬مغلق‭.‬

وأتاحت‭ ‬عيّنات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬الإنسان‭ ‬والظبي‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخها‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭ ‬و25‭ ‬ألفاً‭. ‬كذلك‭ ‬أمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬امرأة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬القلادة‭ ‬أو‭ ‬استخدمتها،‭ ‬وأنها‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬بشرية‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬أوراسيا،‭ ‬حُدِدَ‭ ‬مكان‭ ‬وجودها‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سيبيريا‭.‬

ورأى‭ ‬معدّو‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬طريقتهم‭ ‬ستتيح‭ ‬مستقبلاً‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬التحليلات‭ ‬الثقافية‭ ‬والجينية‭ ‬للأشياء‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬العظام،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬بروتوكولات‭ ‬الحفر‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬تلويث‭ ‬البشر‭ ‬للعينات‭.‬