حمد: مطمئن لتصاعد مؤشر إداء منتخب الأردن

بغداد- الزمان

أبدى العراقي عدنان حمد، مدرب منتخب الأردن، رضاه عما أظهره فريقه خلال المعسكر التدريبي في قطر، إلى جانب الفوز الذي تحقق على الفلبين وديا برباعية دون رد. وقال حمد في تصريح صحفي المنتخب يستقر حاليا بالمستوى الثاني قبل سحب قرعة نهائيات آسيا في أيار.

وأضاف: وقفنا على جاهزية ومستوى جميع اللاعبين خلال التجمع، سواء عبر التدريبات اليومية أو لقاء الفلبين الودي.وأكمل أشكر جميع اللاعبين على انضباطهم والتزامهم طوال المعسكر، مطمئن لتصاعد مؤشر الأداء ومردود المنتخب بشكل مستمر، ونتطلع للمزيد خلال الفترة القادمة”.

وينتظر أن يعود وفد النشامى إلى العاصمة عمان مع اختتام المعسكر والذي يأتي في إطار التحضيرات لبدء تصفيات كأس العالم 2026 أواخر العام الجاري، وخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع 2024.

ينتظر المنتخب الأردني سحب قرعة البطولة القارية 11 أيار القادم في الدوحة.