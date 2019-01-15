حمدي‭ ‬الوزير‭:‬ جعلوني‭ ‬مرعب‭ ‬النساء‭ ‬

القاهرة – الزمان: اشتهر الفنان المصري حمدي الوزير، بتأديته لأدوار الاغتصاب في السينما المصرية، وأطلق عليه لقب «المتحرش الأول».
، قال الوزير خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «مثلت العديد من مشاهد الاغتصاب والتحرش مع ممثلات مثل يسرا، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وليلى علوي».
وأضاف: «تدربت جيدًا على أداء تلك النوعية من المشاهد، دون أن أتسبب في جرح مشاعر الممثلة التي أمامي، كما أن أهم عناصر عمل الممثل هو التعبير بالعينين».
وتابع: «تكررت أدوار الاغتصاب بعد ذلك بالأفلام، وأذكر فيلم “المغتصبون وفيلم التخشيبة”، أخذ جائزة أحسن ممثل على دوره بفيلم التخشيبة».
وأوضح بعد هذا الدور لاحظت خوف الناس مني بالشارع، وأثناء تواجدي بأحد الفنادق الشهيرة، ودخولي الأسانسير تصادف وجود سيدة وابنتها، فوجئت بهروب البنت من الأسانسير وصراخها.
وكشف أنه خلال تأدية مشهد اغتصاب الفنانة ليلى علوي، في فيلم «قبضة الهلالي»، لم يلمسها وطلب منهم إخلاء البلاتوه وقت تصوير المشهد.
وكان أخر أعمال حمدي الوزير، فيلم «رغدة متوحشة»، والذي أدى فيه مشهداً كوميدياً للمتحرش أيضًا والفيلم من بطولة رامز جلال، وريهام حجاج، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وانتصار.