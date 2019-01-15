حمدي‭ ‬الوزير‭:‬ جعلوني‭ ‬مرعب‭ ‬النساء‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭: ‬اشتهر‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬حمدي‭ ‬الوزير،‭ ‬بتأديته‭ ‬لأدوار‭ ‬الاغتصاب‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬المصرية،‭ ‬وأطلق‭ ‬عليه‭ ‬لقب‭ ‬«المتحرش‭ ‬الأول»‭.‬

،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«واحد‭ ‬من‭ ‬الناس»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬عمرو‭ ‬الليثي،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬«النهار»:‭ ‬«مثلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاهد‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والتحرش‭ ‬مع‭ ‬ممثلات‭ ‬مثل‭ ‬يسرا،‭ ‬ونبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬وإلهام‭ ‬شاهين،‭ ‬وليلى‭ ‬علوي»‭.‬

وأضاف:‭ ‬«تدربت‭ ‬جيدًا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬المشاهد،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أتسبب‭ ‬في‭ ‬جرح‭ ‬مشاعر‭ ‬الممثلة‭ ‬التي‭ ‬أمامي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬عناصر‭ ‬عمل‭ ‬الممثل‭ ‬هو‭ ‬التعبير‭ ‬بالعينين»‭.‬

وتابع:‭ ‬«تكررت‭ ‬أدوار‭ ‬الاغتصاب‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بالأفلام،‭ ‬وأذكر‭ ‬فيلم‭ ‬“المغتصبون‭ ‬وفيلم‭ ‬التخشيبة”،‭ ‬أخذ‭ ‬جائزة‭ ‬أحسن‭ ‬ممثل‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬بفيلم‭ ‬التخشيبة»‭.‬

وأوضح‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬لاحظت‭ ‬خوف‭ ‬الناس‭ ‬مني‭ ‬بالشارع،‭ ‬وأثناء‭ ‬تواجدي‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬الشهيرة،‭ ‬ودخولي‭ ‬الأسانسير‭ ‬تصادف‭ ‬وجود‭ ‬سيدة‭ ‬وابنتها،‭ ‬فوجئت‭ ‬بهروب‭ ‬البنت‭ ‬من‭ ‬الأسانسير‭ ‬وصراخها‭.‬

وكشف‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬تأدية‭ ‬مشهد‭ ‬اغتصاب‭ ‬الفنانة‭ ‬ليلى‭ ‬علوي،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬«قبضة‭ ‬الهلالي»‍،‭ ‬لم‭ ‬يلمسها‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬إخلاء‭ ‬البلاتوه‭ ‬وقت‭ ‬تصوير‭ ‬المشهد‭.‬

وكان‭ ‬أخر‭ ‬أعمال‭ ‬حمدي‭ ‬الوزير،‭ ‬فيلم‭ ‬«رغدة‭ ‬متوحشة»،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬فيه‭ ‬مشهداً‭ ‬كوميدياً‭ ‬للمتحرش‭ ‬أيضًا‭ ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬وريهام‭ ‬حجاج،‭ ‬وبيومي‭ ‬فؤاد،‭ ‬وأحمد‭ ‬فتحي،‭ ‬وانتصار‭.‬