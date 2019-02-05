حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬يبلغان‭ ‬القاهرة‭ ‬قبولهما‭ ‬بالتهدئة‭ ‬شرط‭ ‬فك‭ ‬حصار‭ ‬غزة

عباس‭ ‬يدعو‭ ‬النمسا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬للاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين

رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬النمسا‭ ‬وكافة‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬«يكلف‭ ‬أحدا»‭ ‬التحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬النمساوي‭ ‬الكسندر‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬«ندعو‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬للاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬تؤيده‭ ‬دولهم‭ ‬ولان‭ ‬ذلك‭ ‬يدفع‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬والمفاوضات‭ ‬الى‭ ‬الامام»‭. ‬وأشار‭ ‬عباس‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬النمساوي‭ ‬«إلى‭ ‬أهمية‭ ‬انتخاب‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجموعة‭ ‬77+‭ ‬الصين،لانها‭ ‬ترسخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كدولة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي»‭. ‬وندد‭ ‬ب‭ ‬«تعنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وإصرارها‭ ‬على‭ ‬التنكر‭ ‬لالتزامات‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الاستيطان‭ ‬والاقتحامات‭ ‬والاعتقالات‭ ‬والاغتيالات»‭. ‬وجدد‭ ‬المطالبة‭ ‬ب‭ ‬«آلية‭ ‬دولية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬لرعاية‭ ‬العملية‭ ‬السلمية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الأوروبي»‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬شدد‭ ‬عباس‭ ‬«على‭ ‬رفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬مؤتمر‭ ‬للسلام‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية»‭. ‬وقال‭ ‬«لم‭ ‬نكلف‭ ‬احدا‭ ‬التفاوض‭ ‬عنا‭ ‬ونرفض‭ ‬ان‭ ‬يتكلم‭ ‬اي‭ ‬احد‭ ‬باسمنا‭ ‬ولم‭ ‬نطلب‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬ان‭ ‬ينوب‭ ‬عنا»‭.‬

وشكر‭ ‬عباس‭ ‬الرئيس‭ ‬النمساوي‭ ‬«على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬لتمكين‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتطويرها»‭.‬

فيما‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬مباحثات‭ ‬وفدي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصريه‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬تفاهمات‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬واسرائيل‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬تهدئه‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬يجنب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عدوان‭ ‬اسرائيلى‭ ‬وشيك‭ ‬وابلغت‭ ‬مصر‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬انها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬اسرائيليه‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربه‭ ‬لقطاع‭ ‬غزه‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الحكومه‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬وسيله‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬مشاكلها‭ ‬الداخليه‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬ابلغت‭ ‬مصر‭ ‬بضروره‭ ‬وقف‭ ‬مسيرات‭ ‬العوده‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬واسرائيل‭ ‬ووقف‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬المستوطنات‭ ‬مقابل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬تهدئه‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬ابلغ‭ ‬وفدى‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الجانب‭ ‬المصرى‭ ‬استعدادهما‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬تهدئه‭ ‬شريطه‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬اسرائيل‭ ‬اجراءات‭ ‬لوقف‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬ايضا‭ ‬اعاده‭ ‬ترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الفلسطينى‭ ‬واستئناف‭ ‬مصر‭ ‬جهودها‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬الهباش‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطينى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬ملف‭ ‬المصالحه‭ ‬مجمد‭ ‬الان‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وان‭ ‬حماس‭ ‬افشلت‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المصريه‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحه‭ ‬لانها‭ ‬تريد‭ ‬فرض‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬واختتم‭ ‬الهباش‭ ‬تصريحاته‭ ‬بانه‭ ‬رغم‭ ‬تعثر‭ ‬الجهود‭ ‬المصريه‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحه‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬نتمسك‭ ‬بالدور‭ ‬المصرى‭ ‬لان‭ ‬مصر‭ ‬هى‭ ‬الطرف‭ ‬المحول‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬جامعه‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ .‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬عباس‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬«تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬والتحضير‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬ونأمل‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬لانجاحها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة»‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬«الديمقراطية‭ ‬هي‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لاستعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة»‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين‭ ‬«كنا‭ ‬ولا‭ ‬زلنا‭ ‬كما‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬مؤيدين‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬(‭…‬)‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬ونعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن»‭.‬

وأضاف‭ ‬«لقد‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬سيء»‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬«حزن»‭ ‬بلاده‭ ‬لقرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقف‭ ‬مساعداتها‭ ‬للانروا‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬«اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬عدة‭ ‬لا‭ ‬تدعم‭ ‬فرص‭ ‬السلام‭ ‬مثل‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬للقدس‭ ‬وشطب‭ ‬اموال‭ ‬المساعدات»‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬«إغلاق‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬خطوة‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لها»‭.‬