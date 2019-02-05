حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬يبلغان‭ ‬القاهرة‭ ‬قبولهما‭ ‬بالتهدئة‭ ‬شرط‭ ‬فك‭ ‬حصار‭ ‬غزة

عباس يدعو النمسا والاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين
رام الله – الزمان – القاهرة – مصطفى عمارة
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء النمسا وكافة دول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على اساس حل الدولتين، مؤكدا أنه لم «يكلف أحدا» التحدث باسم الفلسطينيين. وقال في ختام لقائه الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين في رام الله «ندعو دول الاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين الذي تؤيده دولهم ولان ذلك يدفع بعملية السلام والمفاوضات الى الامام». وأشار عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمساوي «إلى أهمية انتخاب دولة فلسطين رئيساً لمجموعة 77+ الصين،لانها ترسخ مكانتها كدولة مهمة على الصعيد الدولي». وندد ب «تعنت الحكومة الاسرائيلية وإصرارها على التنكر لالتزامات العملية السلمية والمضي قدما في سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات». وجدد المطالبة ب «آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السلمية، مؤكدا أهمية الدور الأوروبي». وفي السياق ذاته، شدد عباس «على رفض المشاركة في اي مؤتمر للسلام لا يكون على اساس الشرعية الدولية». وقال «لم نكلف احدا التفاوض عنا ونرفض ان يتكلم اي احد باسمنا ولم نطلب من احد ان ينوب عنا».
وشكر عباس الرئيس النمساوي «على ما تقدمه بلاده من دعم سياسي واقتصادي لتمكين فلسطين من بناء المؤسسات وتطويرها».
فيما تستمر فيه مباحثات وفدي حماس والجهاد مع المخابرات المصريه وكشف مصدر امنى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر تسعى لتحقيق تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وعلى راسها حركتا حماس والجهاد واسرائيل للوصول الى تهدئه بين الطرفين يجنب قطاع غزة عدوان اسرائيلى وشيك وابلغت مصر الجانب الفلسطينى انها حصلت على معلومات عن استعدادات اسرائيليه لتوجيه ضربه لقطاع غزه خاصه ان الحكومه الاسرائيليه قد تجد فى هذا العدوان وسيله للهروب من مشاكلها الداخليه واضاف المصدر ان اسرائيل ابلغت مصر بضروره وقف مسيرات العوده على الحدود بين قطاع غزه واسرائيل ووقف اطلاق الصواريخ على المستوطنات مقابل الوصول الى تهدئه مع الجانب الفلسطينى فى المقابل ابلغ وفدى حماس والجهاد الجانب المصرى استعدادهما للوصول الى تهدئه شريطه ان تتخذ اسرائيل اجراءات لوقف الحصار المفروض على قطاع غزه كما بحث الجانبان ايضا اعاده ترتيب البيت الفلسطينى واستئناف مصر جهودها فى ملف المصالحه فى المقابل اكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى فى تصريحات خاصه ان ملف المصالحه مجمد الان بقرار من حماس وان حماس افشلت كل الجهود المصريه لتحقيق المصالحه لانها تريد فرض الامر الواقع على قطاع غزه واختتم الهباش تصريحاته بانه رغم تعثر الجهود المصريه فى ملف المصالحه الا اننا نتمسك بالدور المصرى لان مصر هى الطرف المحول بهذا الملف بقرار من جامعه الدول العربيه .
الى ذلك، أكد عباس العمل على «تشكيل حكومة جديدة والتحضير للانتخابات التشريعية وفق القانون ونأمل مشاركة الجميع لانجاحها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة».
واعتبر أن «الديمقراطية هي الطريق الصحيح لاستعادة الاستقرار والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».
من جهته، قال فان دير بيلين «كنا ولا زلنا كما الاتحاد الاوروبي مؤيدين لحل الدولتين (…) من خلال المفاوضات التي تقود لتطبيق هذا الحل ونعتبر أن هذا الحل هو الوحيد الممكن».
وأضاف «لقد تحدثنا عن عملية السلام ومن الواضح ان الوضع سيء».
كما عبر عن «حزن» بلاده لقرار الولايات المتحدة وقف مساعداتها للانروا.
وأشار إلى أن واشنطن «اتخذت خطوات عدة لا تدعم فرص السلام مثل نقل السفارة من تل ابيب للقدس وشطب اموال المساعدات».
واعتبر أن «إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن خطوة لا داعي لها».