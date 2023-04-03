حماس‭ ‬تقضي‭ ‬بإعدام‭ ‬شخصين‭ ‬تخابرا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل

غزة – الزمان
أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، الإثنين أحكاماً بإعدام شخصين وبسجن أربعة آخرين لمدى الحياة، بعدما أدانت وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية قبل تنفيذه، لكنّ حركة حماس تجاهلت ذلك مرات عدة في السابق.
ومنذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، نفّذت حماس عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة الرئيس محمود عباس.هم بتهمة «التخابر» مع إسرائيل.
وقالت المحكمة العسكرية العليا في غزة ، وهي محكمة تهتم بالقضايا الامنية في بيان إنّها أصدرت «أحكاماً نهائية بحقّ ستّة متخابرين مع الاحتلال في ستّ قضايا منظورة لديها».
وأضافت أنّ «الأحكام تضمّنت حكمين بالإعدام، أحدهما رمياً بالرصاص والآخر شنقاً، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقّة المؤبّدة».
وأوضح البيان أنّ «جميع الأحكام المذكورة باتة واجبة النفاذ بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979».
وفي أيلول/سبتمبر الماضي أعلنت الحركة الإسلامية تنفيذ أحكام بالإعدام بحق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم أدينا «بالتخابر مع الاحتلال» وثلاثة أدينوا «بارتكاب جرائم قتل».