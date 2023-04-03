حماس‭ ‬تقضي‭ ‬بإعدام‭ ‬شخصين‭ ‬تخابرا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل

غزة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الإثنين‭ ‬أحكاماً‭ ‬بإعدام‭ ‬شخصين‭ ‬وبسجن‭ ‬أربعة‭ ‬آخرين‭ ‬لمدى‭ ‬الحياة،‭ ‬بعدما‭ ‬أدانت‭ ‬وبموجب‭ ‬القانون‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬يستوجب‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذه،‭ ‬لكنّ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تجاهلت‭ ‬ذلك‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

ومنذ‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬2007،‭ ‬نفّذت‭ ‬حماس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭.‬هم‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التخابر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬محكمة‭ ‬تهتم‭ ‬بالقضايا‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّها‭ ‬أصدرت‭ ‬‮«‬أحكاماً‭ ‬نهائية‭ ‬بحقّ‭ ‬ستّة‭ ‬متخابرين‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬ستّ‭ ‬قضايا‭ ‬منظورة‭ ‬لديها‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأحكام‭ ‬تضمّنت‭ ‬حكمين‭ ‬بالإعدام،‭ ‬أحدهما‭ ‬رمياً‭ ‬بالرصاص‭ ‬والآخر‭ ‬شنقاً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أربعة‭ ‬أحكام‭ ‬بالأشغال‭ ‬الشاقّة‭ ‬المؤبّدة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأحكام‭ ‬المذكورة‭ ‬باتة‭ ‬واجبة‭ ‬النفاذ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استوفت‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬كافة،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬مُنح‭ ‬المحكومون‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القضائية،‭ ‬وفق‭ ‬أصول‭ ‬قانون‭ ‬المحاكمات‭ ‬الجزائية‭ ‬الثوري‭ ‬لعام‭ ‬1979‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬أدينا‭ ‬‮«‬بالتخابر‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬وثلاثة‭ ‬أدينوا‭ ‬‮«‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‮»‬‭.‬