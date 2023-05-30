حل لغز اخضرار مياه البندقية

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبيّن‭ ‬أنّ‭ ‬تحوّل‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬القنال‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬بإيطاليا‭ ‬الأحد‭ ‬موقتاً‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬الفلوري،‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مادة‭ ‬الفلوريسين‭ ‬غير‭ ‬السامة‭ ‬والتي‭ ‬تُستخدم‭ ‬عادة‭ ‬لفحص‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬الاثنين‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬للهيئة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للوقاية‭ ‬والحماية‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬فينيتو‭ (‬أرباف‭) ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التحاليل‭ “‬أظهرت‭ ‬وجوداً‭ ‬لمادة‭ ‬الفلورسين‭ ‬في‭ ‬العينات‭ ‬المأخوذة‭”.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ “‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬وجود‭ ‬عناصر‭ ‬سامة‭ ‬في‭ ‬العينات‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬للتحليل‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬وجود‭ ‬الفلوريسين‭ ‬في‭ ‬القنال‭ ‬الكبير‭. ‬وعادةً‭ ‬ما‭ ‬يستخدم‭ ‬الفلوريسين‭ ‬لتتبع‭ ‬مسار‭ ‬الشبكات‭ ‬أو‭ ‬لتحديد‭ ‬الانعكاسات‭ ‬بين‭ ‬شبكات‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ومياه‭ ‬الأمطار‭.‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬أبلغوا‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬لون‭ ‬مياه‭ ‬القنال‭ ‬الكبير‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬كثيرة‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ “‬لا‭ ‬نوافا‭ ‬فينيتسيا‭” ‬اليومية‭ ‬المحلية‭ ‬أنّ‭ ‬الشرطة‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ناشطون‭ ‬بيئيون‭ ‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتحوّل‭ ‬فيها‭ ‬لون‭ ‬مياه‭ ‬القنال‭ ‬الكبير‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭. ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬1968،‭ ‬ألقى‭ ‬الفنان‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬غارسيا‭ ‬أوريبورو‭ ‬طلاءً‭ ‬أخضر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المياه،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬بالمسائل‭ ‬البيئية‭.‬