حليمة السعدية وحسن العلوي – نوزاد حسن

حين شاهدت مقالتي منشورة اسفل مقالة حسن العلوي في الصفحة الثانية من جريدة الزمان شعرت بنوع من اخوة اللغة.فهذا اللقاء العابر والجيرة اللغوية جيدة لمزاج كاتب مثلي.

لاني في اللحقيقة اصف حسن العلوي بانه يشبه الكاهن تيريسياس في مسرحية اوديب ملكا.هذا الكائن الذي كشف سر كل المشاكل التي واجهت اوديب بعد عودته لمدينته.

وفي مكان غير متدرب جيدا على تذوق اللغة والنصوص المكتوبة بجمال عفوي كعراقنا الجديد هذا لن يكون العلوي الا عجوزا يثرثر.ولو كان علي الوردي حيا لكان هو الاخر عجوزا اخرق يريد افساد الشباب.ولن يكون الكبير هادي العلوي الا صوتا خشنا بلا قيمة.

ويقال الان عن غالب الشابندر الكثير لانه يرفض هذا الجشع السياسي برمته. لن نفهم حقيقتنا اذا بقينا نظن ان صفة ما او انتماء معينا كفيلا بان يدمر وجود هذا الانسان او ذاك.

اعجب كيف لم يحمل الفضول سياسيا على قول كلمة في اسلوب العلوي وهو يكتب عمر والتشيع في بعض التفاتاته المذهلة ولغته المنسجمة الصافية.هناك ما هو جدير بالتوقف عنده.

انا اتحدث عن اسلوب رجل يعرف كيف يشرح افكاره لكنه في كتابتها اكثر عمقا من طرحها علينا. لن ينسى العلوي بغداديته العفوية ابدا.لكنه يظهر في كل مرة ولديه ما يقوله. وهذا اكثر ما يثير استغرابي حين استمع اليه.هو يعرف عن اي شيء يتحدث، ومن الغريب جدا ان نكون فاقدين للفضول الى هذه الدرجة بحيث نظل ننتقص من فكره وروعة اسلوبه لانه كان بعثيا في يوم من الايام. اظن ان قدر العلوي يشبه قدر حليمة السعدية.فهذه المرأة ارضعت النبي (ص)واشتهرت تاريخيا وصارت احدى خالدات التاريخ.كذلك العلوي كرهه الكثيرون لانه صنع صدام حسين كما اشيع عنه.فهل سيرى كارهو صدام في العلوي حسنة واحدة.ستكون كل كتب العلوي ومصطلحاته بلا فائدة مع انها تستخدم كالعكازات دون الاشارة اليه.

وللرجل قاموس جيد يتداوله كثير من المنتفعين الباردين انه تيريسياس العراقي..