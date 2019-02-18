أمكنة لا تحصى على ضفاف الفرات

حليب الجواميس دواء لعظام فريدا كاهلو – نعيم عبد مهلهل

تجلس طفولتي على تل كبير من الذكريات التي أجاهد لا تسلقه وأصل الى قمته وأنا في نهايات الخمسين من عمري ، وحتما حتى التل تحتاج لتسلقه الى سلم استريح في منتصفه ثم اكمل صعودي وأنا اتذكر ايام الجندية عندما كانت اجفاننا هي السلالم التي تعيننا في الصعود الى قمم الجبال العالية . الأن القمم صارت اساطير ، وتلك الامكنة حتى عندما يشدنا الحنين اليها فهي لا تريدنا لأنها نسيتنا اصلا في اعتقادها ان حضور ارواحنا واجسادنا في امكنتها هي واحدة من ضرورات هاجس المكان مع البنادق وفوهات المدافع وهي تريد ان تنسى ذلك الهاجس تماما. لأننا كنا معها جنود حرب وليس نايات رعاة أو عزلة دراويش أو اؤلئك الذين يستعجلون صباحات البرد من اجل نثر بذور عباد الشمس في الحقول ومن ثم يذهبون صاعدين الى سفوح الجبال القريبة ليقطفوا اثمار الجوز والبلوط. وبعيدا عن تلك الامكنة التي اعتنى بأيامها الجنود والرواة والشعراء والدراويش أطل الان من نافذة بيتي الاوربي وامامي حديقة صغيرة اعتنت بها جيدا العجوز صاحبة المنزل ، وكلما تنتهي من ترتيب سنادين الورد والاطمئنان على ثمار شجرة التفاح تنظر الي مبتسمة وتقول سأعود الان لأقرأ مذكرات فريدا كاهلو .فأنا مغرمة بحزنها ولوحاتها ومشقتها في حياتها. ارد عليها : صديق من اهل الكوت يترجم الان تلك المذكرات الى العربية . المانيتي ليست جيدة لقراءة مذكراتها بلغتكم ولكنه حتما سيرسل لي نسخة حين يكملها . لي مع تلك المدهشة ذكريات بعيدة. تضحك وهي تمشي ببطء السلحفاة ذاهبت الى فريدا وعالمها وتقول : من دواعي سروري أن نتناقش في هذا. عند خطوات السيدة الالمانية التي تعرف عصر فريدا جيدا ، وقد كانت ممرضة في مستشفى ميداني في الجبهة الفرنسية ايام الحرب الكونية الثانية وابيها هجر امها ليفتح له معملا صغيرا لصناعة السكاكين في المكسيك ، وهي تعرف من خلال رسائله انه كان يحضر معارضها وهناك تعرف على تروتسكي صديق الرسامة والتقط صورا معه. وحين سألتها أن كانت تحتفظ بالصور .

قالت ان احدى نزلاء المنزل من الروس كان يعيش هنا قبل عشرين عاما وسرق تلك الصور من البومها. وهي تعتقد ان الكي جي بي الروسية هم من ارسلوه.

قد اصدق صاحبة المنزل أو قد لا أصدقها ، لكن خطوتها الهادئة ونظرتها الذكية وهي تستحضر ذكريات امسها البعيد اخذ بي الى ذكريات اخرى ورسمت شكلنا لبيتنا الطيني في المدينة السومرية ، حيث تتشعب الدنيا من دكته الى طرقات طفولة وصبا وأول البلوغ ، الطريق الى السينما ، الى مقبرة المندائيين ، صفاة بيع الخضروات ، مدرستنا الابتدائية ، بستان الحاج عبود ، ضفاف نهر الفرات ، مقاهي تلفزيونات الابيض والاسود ، محل احذية باتا وقيصرية القماشين . امكنة لاتعد ولا تحصى هي في جمعها عالمك القديم الذي لم يقتصر على ساعة لحضور معرضا فنيا لفريدا او التقاط صورة لتروتسكي . طرق تبدأ ولا تنتهي ، وارقها الطريق المؤدي الى قلب أمك وابيك ، واكثر وعورة هذا الذي كنت فيه وعشرة جنود معلقين في ربيئة على قمة جبل يظل الثلج متوسدا سفوحه العالية حتى في شهر تموز. لهذا فأن شتاءه القاسي هو سبات الأشياء عدا الجنود والبنادق فأن عليهم أن يتناوبوا في حراسة المكان حتى عندما يكون عدوك ثعلبا تاه عن امكنة اقنان الدجاج واتى الى ربيئتنا بفعل حاسة الشم القوية لديه لرائحة الدجاج في مرقة ماجي المعلبة التي يحب تناولها جندي من اهل منطقة المنصور ببغداد. لكن الثعلب لم يحظى بشيء سوى رصاصة ثقبت رأسه بعد ان ظنه احد الجنود انه هدف معاد . نفق الثعلب . وبعد شهر مات الجندي الذي قتل الثعلب برصاصة من قناص كردي . وقلنا وقتها : ‘ن الاكراد يثأرون لثعالبهم. وبعد عام مات القناص الكردي بالكنكرين بعد ان دخل حقل الغام وبترت ساقه ، وفي واحدة من اجازات الجنود انقلبت الحافلة التي تقلهم في واد بين اربيل وخليفان ومن بينهم كان الجندي الذي زرع الالغام في ذلك الحقل ، فانتهت تلك المتوالية ولم يعد فيها من يموت لأنهم ماتوا جميعهم. وعندما عوضوا عن فقدان الجندي المقتول برصاصة قناص ، واعطوه نقطة رصد من مات واخبروه بحكاية الجندي الذي قبله قال لنا ضاحكا : اتمنى ان لا أقتل ثعلبا ، ويقتلوني انا بعد شهر .

ولكنه ذات ليلة وقع في ذات التوهم مع اشباح الليل المتجهة صوب ربيئتنا ، فكان ثعلبا وارداه قتيلا عندما احس ان مشيته المخادعة وظله يشبهان ظل البشر ، فضحكنا وصرنا نتندر عليه ونقول له :كن حذرا فقد يأتي دورك مع رصاصة قناص.

لكنه حسم امره ازاء ما اعتقد انه سيكون حقيقا ويقتل برصاصة قناص ومع اخر اجازة دورية تخلف عن الالتحاق وهرب من الجيش حتى لا يعود الى الربيئة ويموت .

بعد عام من هروبه خطب غريب اخته فنهى عنها ابن عمها فحدث شجار عائلي كان من ضحاياه هذا الجندي الهارب من رصاصة القنص لتأتيه رصاصة ابن عمه في رأسه .

هروب ابن العم

هرب ابن العم الى مدينة اخرى وظلوا يفتشون عنه لأشهر حين عرفوا انه يسكن مدينة الناصرية ، وراقبوه وكمنوا له قرب بائع طيور عندما كان يتأمل عصفورا كناريا اصفر في قفص . اقترب منه احد الملثمين واسكن في راسه رصاصة مسدس واحدة ثم انصرف .

لااعرف ان كان القاتل قتل بعد ذلك أم لا ؟ ولكن حتما ثمة دورة للموت في اقدارنا يسكنه الهاجس الجديد القائم على امنية عدم قتل الثعلب اينما تراه حتى عندما تتعلق في فمه رقبة واحدة من دجاجات امك . حتى لا نلاقي المصير الذي ناله الجنود في تلك المتوالية لهذا اقترحت على رفاقي من جنود الربيئة ان اجلب لهم معي رواية د.اج. لورنس المسماة الثعلب . وحتما من اكمل الاعدادية من الجنود سيفهم المغزى جيدا عند قراتها اما الجنود الذين لم يكملوا تعليمهم سأحاول ان اشرح لهم المغزى من خلال تلخيص الرواية على شكل سالوفة كما في الحكايات الشعبية.

يوم جئت برواية الثعلب اغلب الجنود لم يرضى بقراءتها لان صورة الثعلب في الغلاف خلقت لديهم تشاؤما ، وكان ردهم انني لو اتيت بمجلة فنية غلافها لممثلة بساقين نصف عارين لانعشت فينا الحياة والامل بنهاية هذه الحرب ، وعندما شرحت لهم ان هذه الرواية قد تكون تعويذة للتخلص من الهاجس المزعج في ليل ربيئتنا والذي اسمه الثعلب ،لم يقتنعوا ولم يستمع اي واحد مني الى ملخص الرواية او يطلب استعارتها عدا العريف عبد الحق صيوان من اهالي البصرة وكان فنانا تشكيلا ، وهو متيم بالرسامة المكسيكية فريدا كاهلو ويعتقدها روح الفن كله ، وعبد الحق وحده من يتأخر معي عند نغم الراديو الكلثومي في كل ليلة نبادل فيه خواطر احلامنا ويريني مخطوطاته واريه كتاباتي.

لقد كان يرسمها دائما ويعتني بنظرات غامضة في عينها وكأنه يريد ان يقول لم يقف امام اللوحة ويشاهدها أن تلك المكسيكية تريد ان تضع نبوءات حزنها على وجه جنود ربيئتنا فترسل لهم ثعلبا من المكسيك ينكد عليهم حياتهم كما نكدت معها وعاشها عند تخوم الحزن والمرض.

حين كان يعرض لوحات فريدا على سور الربيئة في الظهيرة المشمسة ،واعتقد انه الوحيد في تلك البيئة وهذا الظرف من يحتفي بالجمال العالمي على شكل فنا تشكيلا كان الجنون يعتبرون هذا جنونا وبعضهم يعتبر صاحبنا مولعا برسم الغجريات وعندما يشرح لهم عنها وعن اساطير عالمها الحزين يرد جندي من اهل الديوانية :انا لا أعرف سوى فدعة ابنة شيخ قبيلة الخزاعل واعرف امي ، اما فريدا هذه فلا تذكرني سوى ببطل البيرة فريدة عندما كنا شبابا ونشربها على ضفاف الفرات مع غناء داخل حسن وجلوب العماري.

اضحك واقول لصاحبي الرسام : لا تحزن يا صديقي فالأمزجة والثقافات تختلف ولاسيما بين الجنود المشاة.

لقد كنت وحدي من اعرف فريدا كاهلو وقيمتها ، وهو من همس لي وانا اقترح على جنود الربيئة أن يقرأوا رواية الثعلب للورنس وقال لي : لورنس وفريدا لا يجتمعان في مكان واحد ، لسبب ان لورنس يكتب عن الخيبات وفريدا ترسمها لهذا سيظل الثعلب يراقب ربيئتنا وسيقترب منها عن قصد لينتحر برصاصة الجندي الخفير ليسرق بموته حياة من قتله فنفقد اصدقاء لنا عشنا معهم غربة الحرب وزاد قصعة الرز والعدس والسير العسير الى النبع عندما يتساقط الثلج كثيفا.

قلت : في صباي حلمت مرة ان ثعلبا يطاردني لأنني حاولت ان احمي دجاجة من دجاجات بيتنا اشتهت نظراته وبطنه .رميته بحجر كبير وسال منه دما كثيرا ولكنه لم يمت بل نهض ثانية وتوجه نحوي ليهاجمني .

الحلم رويته الى جدتي أم ابي فقالت : الثعالب في الاحلام شي جيد ، تعلمك مهارة اقتناص الشيء. كل كائن لا يؤذي البشر وتراه في حلمك هو فأل حسن .

قلت :ولكنه كان يطاردني ؟

ضحكت وقالت : بل يطارد الدجاجة التي معك.

حزنت لأننا نقتل الثعالب البريئة ،لهذا لعنتها تطارد قاتليها ، وبعيدا من هذه الرؤيا شعرت ان صديقي انسجم تماما مع رواية لورنس ، وربما راح يتخيل وجه رسامته في وجوه من وجوه ابطال الرواية واضاف شيئا من سريالية خيال قراءته ان جمع وجه فريدا بوجه الثعلب عبر مشاعر الحزن ورسم لوحة بوتريه لوجه فنانته المكسيكية وهي في وضع بوتريه والثعلب جالسا على ركبتيها . واخبرني انه يشعر ان هذه اللوحة ستكون التعويذة التي تبعد الثعالب عن ربيئتنا ، فلا تموت هي ولانموت نحن .

الآن وانا اعيش ذكريات زمن الثعالب المقتولة في ليل الثلج ، والتي اصبحت بعيدا عند مطافات ما تجلبه الذكرى من تصاوير وحكاية لرفقة طيبين ،بعضهم انها الجندية بسلام والبعض الاخر راح ضحية رصاصات القنص او جراء لعنة قتلهم لثعالب الليل التي كان يخدعها رائحة علب اللحوم المعلبة ظنا منها انه لحم دجاج .

تلك الحيوات التي تقف كثيرا وتحسب المكان بنظرات حادة ، لكن الرصاصات اسرع من نظراتها فتموت وهي تشعر ان الدجاج انتصر عليها وخدعها من خلال لحم معلبات وليتها فكرت جيدا لتعرف ان جنود الربايا ليست لديهم اقنان دجاج.

ذهبت تلك الايام ولم يبق منها سوى رسائل ثم انقطعت تماما عدا رسائل صديقي الرسام البصري وهو يتحدث عن حالة غريبة تسكنه بعدما كانت الحرب تسكنه وتشغله عن هذا عندما اخبرني ان وجه فريدا يسكن احلامه وحياته ، وان الشظية الناعمة التي سكنت راسه من احدى قذائف الهاون تصنع لديه صداعا حادا ولا يقبل الجراحون ازالتها بعملية جراحية خوفا على حياته.

عشق ملامح

صديقي بعد سنوات تحرر من عشقه لملامح فريدا ، وتفاجئت أنه ينشر يومياته معها عندما كانت هناك ربيئة والخشية من نهاية مصائرنا عندما نقتل ثعلبا ، وشعرت ان تلك المقالات أنما رسائل تواصل مع جنود ربيئتنا الذين فرقتهم الحياة الى جهات شتى ، وهكذا بدى صديقي يخوض معي منافسة الكتابة عن ذات الهاجس الذي اشغل فيه يومياتي وكان علي ان اتعلم من حاسته الحقيقة اتجاه ما كان عندما اريد الاشارة الى الرسامة المكسيكية لأنه الاقرب الى روحها وعينيها ،فقد كان يرسمها والآن يكتب عنها .

ومع هواجس صديقي اكملت روايتي الاولى ، والاولى سحبت معها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، ولم تحتوي الروايات بعد الاولى على اي ثعلب ،لقد شغلتني اشياء اخرى ،لكنني اقف عند ما كان يقوله بورخيس : انك تكتب نصا واحدا في حياتك ،وكل النصوص التي تكتبها بعد النص الاول تدور حوله .

وعند اكتمال روايتي الخامسة أتت الحرب العراقية الايرانية وقد انقذني منها ان المعلمين يتم انتدابهم ولا يذهبون الى جبهات الحرب في خدمة الاحتياط فبقيت معلما في واحدة من مدارس الاهوار بعيدا عن اخبار الحرب المتلفزة وبياناتها المخيفة . ولكني عشت قلق ان بعض رفاق ربيئة الامس سوف يتم دعوتهم لخدمة الاحتياط ،وليس بالضرورة سيموتون بلعنة الثعلب هذه المرة او بنظرة الحزن التي تسكن عيون الرسامة المكسيكية لاسيما ان صديقي البصري تمت دعوة معهم ،لانه لم يتعين وفضل العمل الحر ، وكل الذي تمنيته لهم ان لا يساقوا الى وحدات تحارب بالجبل فيذهب بهم الى الربايا وربما يعاد سيناريو الثعالب.

وحتى اكون قريبا من ظلالهم رحت اكتب لكل واحد منهم وفي كل لليلة خاطرة للذكرى ومفترضا ان هذه الخاطرة هي الطلسم والتعويذة التي تحميهم من الموت ، وما كنت اشتاق اليه وانا استعين بالمذياع كغداء لتلك الوحدة القاتلة في ليالي التي لاشي فيها سوى نقيع ضفادع المياه الخضراء الراكدة وسط غابات القصب ورائحة براز الجواميس وشخير المعدان النائمون على السوابيط وقد عادوا قبل ساعتين من نهار رعي طويل .

ربما اغاني ام كلثوم ونجاة وعبد الحليم ورهط مطربي الريف العراقي هم من يأنسون الالفة مع تلك الذكريات التي كان فيها ذات المذياع يجمعنا عند مواقد الربايا ونحن منسجمين مع كمانات العازفين والثلج خارج سور الربيئة يحاصرنا من كل الجهات.

لقد توقف صديقي البصري عن النشر وقد اخبرني في اخر رسالة له انهم دعوه ثانية الى خدمة الاحتياط وقال بحروف مازحة : لا تخف علي ، هذه الحرب لن تقترب الثعالب من رباياها. ولكن اكون مجبورا لأقتل ثعلبا ،ثم الاقي ذات مصيره بعد ذلك؟

اعرف يا صديقي المعلم أن هذه الحرب ستكون مختلفة عن حرب برزان ، وقد اطلقوا عليها حرب اسوار المحمرة وعبادان ، ولكن فريدا التي تعرفها ستكون تعويذتي بالرغم من تعاسة الحزن والمرض الذي عاشته في حياتها ، وانها جاءت الي بطيف الحلم قبل دعوة سوقنا لخدمة الاحتياط بليلة واحدة وطلبت مني ان ارسمها وهي ترتدي بدلة جيش مرقطة وترتدي بيرية جندي مشاة. ثم طلبت مني طلبا غريبا عندما قالت انها سمعت ان الجواميس التي تعيش في جنوب ميزوبوتاميا تشفي كسور العظام :

ــ وكما تعرف فأنا مصابة في كسور بظهري جراء انقلاب حافلة سافرت بها بصباي .

اطلب من صديقك المعلم ان يرسل لي اناء حليب الجواميس فربما يشفني بسرعة لأرسم بمرح وبدون الم واغادر فراشي من هذا الرقاد الطويل الذي مللته.

وها انا انقل رغبتها . ان كنت تريد ان تلب رغبتها فسأسأل كيف يصل حليب جواميس الاهوار الى المكسيك؟

ربما تضحك الان وانت تقرا رسالتي ، ولكن صدقني يا صديقي هذا ما جرى في الحلم.

ضحكت وحزنت في ذات الوقت ومع امنيتي بتجاوز صديقي محنته مع الحرب الثانية كتبت له :ان حلمك ليس بحلم مجنون ، وأنه حقا حليب الجواميس افضل من يشفي كسور العظام ، ولكن اين هي فريدا الآن حتى نرسل له ما ارادته .

انا نفسي شفيت بذات الحليب يوم كنت صبيا وكسرت ساقي في لعبة كرة قدم ، وقتها جدتي قالت :لا يشفيه طبيب ،بل حليب الدواب ، فكانت امي تذهب كل يوم الى هيلة المعيدية التي تبيع الحليب والقيمر في راس شارعنا وهي قادمة من واحدة من قرى الاهوار .

بين وجه هيلة بائعة القيمر ووجه فريدا كاهلو اعيش ايام التصنت لأخبار الحرب واقلق على صديقي البصري وكل الذين اعرفهم وارتدوا الان قبعات الحرب وسكنوا جبهاتها الطويلة.

اشتداد معارف

مرت شهور كثيرة والحرب لم تنته ، ومع اشتداد معارفها ، سمعت بأخبار محزنة عن رحيل جندين من جنود ذكريات ربيئتنا الشمالية ، لقد قتلوا بجبهات مختلفة ولاشأن للثعالب بموتهم .

وفي ذات ظهيرة أتى الينا بريد مديرية التربية فيه رسالة شخصية الي ، وكانت من صديقي البصري ،فشعرت بسعادة كبيرة انه لم يزل على قيد الحياة ، وقد كتبها من بيتهم وهو يقول فيها :

أنه الآن معوق حرب ، وجليس بيتهم ، فلقد هشمت ساقيه شظايا قنبرة هادون 120 ملم في جبهة مندلي ، وانه شاهد الكثير من الاهوال المخيفة والمفزعة في تلك الحرب ،ولكنه بالرغم من العوق يشعر بالسعادة بأنه نجا منها وتم تسريحــــــه وان الشظايا لم تصل يديه وانه اصبح مقعدا كما ملهمته فريدا ولكنه يستـــــــــــــــطيع ان يرسم .

وفي نهاية الرسالة كتب بذات حروف المزاح : والآن صار علي انا شرب حليب الجواميس بدلا من فريدا كاهلو..