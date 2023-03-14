حلم نهر العراق الثالث من يحققه ؟؟ – حميد الحريزي

((باحث عراقي يطرح ربط مياه الخليج العربي ببحر النجف من خلال حفر قناة بحرية مائية لمسافة 550كيلو متر مستفيداً من انخفاض الاراضي المحيطة بالسهل الرسوبي اضافة لنوعية طبقات التربة الموجودة في مسار القناة المقترحة المشروع سيقضي على خطر شحة المياه وسيغير وجه الخارطة البيئة للعراق من خلال اخضرار المساحات الشاسعة الجرداء .

أضف الى ذلك خلق وجهة سياحية وتعميق نقاط التوصيل البحري للبضائع من خلال انشاء موانئ جانبية في ذي قار والسماوة وبحر النجف .المشروع يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل .ولن يكلف الدولة ديناراً واحداً بل بالعكس سيدر ارباحاً عظيمة في حال منح رخصة استثماره لشركة انشاء وتشغيل وإدامة عالمية رصينة)).في ظل ازمة المياه الشديدة التي يتعرض لها العراق الان ، وبعض التوقعات المرعبة لموت دجلة والفرات ربما في عام 2040 ? حينما نطلع مثل المشروع اعلاه بأنشاء نهر ثالث يمتد لأكثر من 550 كليومتر من البصرة الى بحر النجف او الى بحيرة الرزارة ، وبعرض يمكن حتى البواخر من الابحار من خلاله لنقل البضائع والمسافرين ، وأنشاء محطات تحلية مياه على شاطئه تسد حاجة محافظة البصرة والناصرية والسماوة والقاديبة والنجف حتى كربلاء ، حيث تتحول ضفافه الى جنينات خضراء تحي الارض الموات وتشغل مئات الالاف من الايدي العاملة المعطلة في مشاريع الزراعة والسياحة وصيد الاسماك . وقد اطلعت على تفاصيل مذهله حول هذا المشروع لاحد المهندسين العراقيين منشور في موقع الحوار المتمدن وهو يفصل طريقة شق هذا النهر حتى بدون تكاليف كبيرة ، لسهولة شق التربة ، ولانخفاض منطقة المصب في بحر النجف او بحيرة الرزارة في كربلاء ، مما صور لي جنينة الله على الارض ومشروع انقاذ للعراق وشعبه وبالخصوص المنطقة الوسطى والجنوبية من العطش والتصحر المرعب ويصد عنا تهديدات دول المنبع لدجلة والفرات كتركيا وايران بقتل الفراتين ، ويصد عنا سموم الصحراء ويلطف الجو ويعدل المناخ فتزدهر الحياة …

ويكون الامر أكثر استغرابا حينما نهمل بحرا من المياه العذبة تحت الارض في البادية العراقية تذكر المصادر بأنه مصدر مياه عذبة مستدامة تكفي وتسد حاجة العراق لكثر من 300 عام !!!؟؟؟

أخذ هذا الحلم يزورني يوميا في منامي وانا اركب سفن النهر الثالث واتنزه في بساتين ضفافه حيث الاشجار والزهور وغابات النخيل والتين والزيتون ، وعطائه المغري من الاسماك والطيور فأصيح بأعلى صوتي حينما استفيق ولم اجد هذا النهر المخلص العظيم ايها الناس ياحكومة العراق يا محبي العراق يامهندسي العراق ياشركات الاستثمار والاعمار في العراق مالذي يؤخركم عن العمل الفوري بانجاز هذا الحلم العظيم ؟؟ كما فعلها القذافي رحمه الله وشق نهرا عملاقا احيا الصحراء الليبية ، وكما فعلها السيسي بشق نهر عملاق لاحياء ارض مصر ؟؟